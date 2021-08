L'oroscopo del fine settimana che va dal 14 al 15 agosto prevede maggior ottimismo da parte dei nativi Scorpione, forti della Luna in congiunzione, mentre Mercurio raggiungerà il segno della Vergine, ora più agguerrita sul posto di lavoro. Per il Leone le cose potrebbero non andare come previsto al lavoro, mentre Capricorno potrà contare su un affiatamento di coppia ottimale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana 14-15 agosto 2021.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 agosto 2021 segno per segno

Ariete: ultimo weekend magico per quanto riguarda i sentimenti, considerato che Venere successivamente non sarà più favorevole.

Godetevi dunque questo periodo e sfruttatelo al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, continuerete a prendervi cura dei vostri progetti in modo magistrale. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che migliora dal punto di vista professionale per voi nativi del segno. Mercurio si sposterà in una posizione migliore, permettendovi di recuperare un po’ di terreno. Sfera sentimentale che invece mostrerà il fianco, considerato che la Luna sarà opposta e Venere sarà sempre meno influente. Cercate dunque di preservare il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo del fine settimana sottotono, anche se potreste riuscire a recuperare presto. In amore, dunque, dovrete cercare di darvi da fare per ottenere un rapporto migliore, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro, invece, la situazione peggiora un po’, ora che Mercurio si trova in Vergine, ma Giove e Saturno sono favorevoli, per cui avrete ancora ottime opportunità da sfruttare. Voto - 7️⃣

Cancro: vi attende un ottimo weekend per voi nativi del segno. Avere la Luna in trigono e Venere in sestile metterà la vostra relazione di coppia in un’ottima condizione, ideale per un fine settimana spettacolare.

Situazione che cambia in meglio nel lavoro, ora che Mercurio sarà in sestile, ma trovare ottimi risultati sarà ancora difficile per voi. Voto - 8️⃣

Leone: weekend poco soddisfacente per voi nativi del segno, complice una conformazione astrale che diventa sfavorevole. La Luna, infatti, andrà a spostarsi nel segno dello Scorpione, il che potrebbe portare qualche perplessità nel vostro rapporto, che dovrete dissipare immediatamente.

Settore professionale che potrebbe non andare come previsto, considerato che Mercurio se ne va, lasciandovi in balia di Giove e Saturno opposti. Voto - 5️⃣

Vergine: ci sarà un bel po’ di allegria nella vostra relazione di coppia in questo fine settimana, ciò nonostante le cose stanno per cambiare. Venere vi terrà compagnia fino a domenica, per poi lasciarvi. Poco male in fondo, perché dalla vostra vita sentimentale potreste ottenere ancora tanto. Nel lavoro, invece, arriverà Mercurio, pronto a darvi una mano davvero importante con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedranno di ottimo umore grazie a questo cielo. In amore la passione tra voi e il partner non manca, e l'arrivo di Venere a partire da lunedì non potrà che darvi una marcia in più.

Settore professionale tutto sommato stabile, con idee di tutto rispetto che ne varrà la pena sviluppare. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo del fine settimana che segnerà una ripartenza dal punto di vista professionale. L'arrivo di Mercurio nel segno della Vergine sarà un’occasione da sfruttare appieno per provare a recuperare ed essere più ottimisti con i vostri progetti. In amore la Luna sarà in congiunzione, e insieme a Venere in sestile non potrete chiedere di meglio dalla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: non un grande weekend per voi secondo l'oroscopo, anche se non sarà tutto da buttare. In amore mantenete un profilo basso, senza essere troppo impulsivi nei confronti del partner.

Ricordatevi poi che Venere sta per diventare favorevole, dunque abbiate pazienza ancora per un po’. Settore professionale nel complesso valido, anche se Mercurio si sposta in una posizione meno agiata. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottimo weekend dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, anche se la situazione cambierà radicalmente molto presto. In ogni caso, per quanto riguarda i sentimenti, questo periodo sarà davvero intenso, pieno di emozioni tutte da vivere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro, l'arrivo di Mercurio vi permetterà di poter contare su alleato in più nella vostra scalata verso il successo. Voto - 9️⃣

Acquario: oroscopo del fine settimana che non promette bene per colpa della Luna che si troverà in quadratura.

Sul fronte amoroso siete in una fase d'incertezza, single e non, con ancora tanti dubbi da risolvere prima di farvi avanti. Molto meglio del lavoro, ora che siete liberi dalla morsa di Mercurio opposto. Scatenate tutta la vostra creatività, sfruttando al meglio le vostre risorse per raggiungere i migliori risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che torna ad essere convincente secondo l'oroscopo. Per la vostra relazione di coppia ci sarà la Luna ad aiutarvi a riemergere, cercando di rivivere al meglio la vostra relazione di coppia. Inoltre, Venere sta per allontanarsi da questa scomoda posizione, dunque non mollate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, arriva Mercurio in opposizione, per cui meglio non essere troppo precipitosi quando vi verrà proposto un nuovo progetto. Voto - 7️⃣