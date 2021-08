Le previsioni zodiacali di sabato 14 agosto 2021 esaltano tutti quelli che nel proprio Tema Natale hanno il segno indicato al primo posto nella classifica stelline. In primissimo piano in questo contesto le analisi astrologiche relative ai simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ovvero quelli compresi dalla Bilancia fino ai Pesci. Parlando in merito a quest'ultimi, si preannuncia un'occasione favolosa per due segni, valutati nelle previsioni odierne con il massimo punteggio: curiosi di scoprire quali simboli avranno fortuna questo sabato?

Al massimo della positività la giornata per il segno dello Scorpione: il generoso simbolo di Acqua potrà usufruire di ottimi flussi generati dalla Luna, in ingresso nel segno proprio in questo avvio di weekend. L'Astrologia del momento altresì pone l'accento sull'Acquario, favoritissimo anch'esso dalla Luna in Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 14 agosto

Bilancia: ★★★. La giornata del 14 agosto pronosticata quasi tutta in salita, dunque non troppo positiva: cercate di accontentarvi. Avrete un arcigno Urano speculare negativo, quindi decisamente 'contro', sappiatelo: occhio a non fare passi falsi!

In amore, siete rimasti un po' attaccati al passato e questo non è buono. Dateci un netto taglio pensando al futuro: se la relazione non vuol saperne di decollare, oppure cammina a rilento, non intestarditevi nel continuare. Riflettete con calma su eventuali decisioni da prendere! Non permettete che la fretta prenda il sopravvento e non vi lasci il tempo necessario per pensare a sufficienza.

Single, troppo spesso la noia prende il sopravvento e si rimane ad aspettare un improbabile aiuto dal cielo che non arriva mai: reagite e non lasciate che un temporale scoraggi le vostre decisioni. Nel comparto lavoro, le situazioni che si verranno a creare richiederanno l’impiego di un’abile stratagemma per ottenere dei risultati positivi.

State comunque attenti nel gestire il vostro denaro.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di sabato sono molto positive. Il periodo farà segnare la presenza in grande stile di una splendida Luna in Scorpione: cosa desiderare di più dalla vita? Ad andare alla grande saranno in primis i rapporti familiari (partner, figli, parentela di primo grado), oltre che ovviamente grandi opportunità riguardo i rapporti di amicizia in generale. In amore non dovrebbero registrarsi situazioni negative. In questa giornata le stelle sapranno portare un maggiore affiatamento tra voi e il partner: preparatevi a tante ore di dolce intesa. È in giornate come questa che potreste riiniziare a credere nella forza dell’amore.

La vita, quando meno ve lo aspettate, regala sempre nuove emozioni o nuove prospettive di crescita. Single, i sentimenti che nutrite per una persona - che ancora non sa - e che fino a questo momento considerate solo una dolce amicizia, sta lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà: questo vi meraviglierà moltissimo. Nel lavoro, dopo un periodo poco creativo ma abbastanza produttivo, qualcuno sentirà il bisogno di intraprendere nuove iniziative. Questo è il momento ideale per fare sfoggio del vostro grande senso pratico.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 14 agosto al segno del Sagittario preannuncia un positivo avvio di weekend, ovviamente non negativo solo se preso con la giusta voglia e con pensiero adeguato.

In generale, se avete un sogno da realizzare, questo potrebbe essere il periodo per porre basi sicure: tradurre in realtà ciò che è nella vostra testa non sarà un problema, anche perché le stelle vi mostreranno cosa dire e cosa fare per concludere al meglio ogni aspettativa. In amore intanto, il vostro sorriso risulterà davvero smagliante, riempiendo i cuori delle persone che avranno la fortuna di stare vicino a voi. L'atmosfera intorno si prospetta serena e quasi sognante per tutti. Intanto, non affrettate i tempi ma dedicate tutto voi stessi alle esigenze del partner. Sforzatevi di mettere più attenzione al rapporto: a volte, trattate in maniera troppo superficiale talune situazioni, privilegiando di più i vostri interessi a scapito di quelli della persona amata.

Per i single, buone notizie dal fronte sentimentale: non mancheranno momenti al cardiopalma per i più giovani alle prese con un flirt importante. Per tutti gli altri, calma piatta! Per il lavoro, se avete un traguardo da raggiungere o un affare da concludere, programmate per bene ogni cosa.

Oroscopo e stelle del giorno 14 agosto

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo del 14 agosto a voi del segno indica un sabato normale. In generale, se un breve turbamento iniziale ci dovesse essere, in qualche caso sarà da imputare ad un po' di nostalgia (per chi o cosa?). Tranquilli, la vicinanza delle persone giuste senz'altro riuscirà a sistemare tutto. In merito agli affetti, una configurazione astrale sufficientemente briosa - Venere in trigono a Plutone - renderà allegra e spensierata la giornata.

Così pace fatta e situazione risolta, ovviamente nel solo caso aveste tensioni in corso con la persona amata. Di certo, dopo ogni piccolo bisticcio il cielo del periodo affinerà il buon dialogo. L'intesa e la fantasia vi (ri)solleveranno a due palmi da terra: d'altronde l'amore, si sa, "non è bello se non è litigarello!". Single, tiratevi su con il morale, magari con dei colori vivaci in grado di rendervi più attraenti. Il punto dovrà essere quello di cercare di far notare (a chi sapete) un vostro cambiamento in meglio: tentar non nuoce. Nel lavoro, la giornata abbastanza favorevole regalerà ottimismo ed una gran voglia di agire. I progetti che vi interessano decolleranno e prenderanno forma; ci sarà tanto da fare, ma la soddisfazione di centrare un obiettivo ambizioso.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che a dare una grossa mano in amore ed in parte nel lavoro sarà la presenza della Luna in Scorpione. Dunque, in prospettiva per tanti nativi un efficacissimo periodo da sfruttare al meglio. In campo sentimentale, soprattutto, passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potrete chiedere di più in questa giornata. Gli astri invitano a lasciarsi andare alla vostra insaziabile voglia di coccole: il partner vi verrà incontro con piacere. In coppia, sensualità, poesia e tanta buona allegria. Questa sarà la miscela esplosiva in grado di rinnovare anche amori un po' datati, soprattutto darà molta spinta a quelli appena nati.

Single, la persona su cui avete incentrato l’attenzione di sicuro accetterà i vostri inviti ricambiando con gioiosa disponibilità. Nel settore delle amicizie vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli, anche grazie ad una vostra iniziativa. Sarà certamente un buon giorno, ottimo anche per esaudire qualche desiderio che avete in mente da un po'. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione, solo così avrete la possibilità di sfondare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 14 agosto, indica abbastanza positiva questa parte della settimana valutandola con quattro stelle, indice di routine e normalità.

In questo periodo non mettetevi in situazioni delicate: potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare. Se state vivendo una qualche situazione che si trascina stancamente, questo periodo "un po' così" suggerisce di fare immediata chiarezza. In amore certamente dovrete fare le scelte giuste, con l'intento di non strapazzare sia il fisico che la mente. In coppia, la giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà sotto il segno della più totale complicità con il partner. In questo frangente darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente. Questo vi permetterà di affrontare la vita a due con più consapevolezza.

Per coloro ancora single un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. Forse vivrete un momento di serenità con una bella persona: fortunatamente, la tempesta dei giorni indietro lascerà spazio ad un cielo sereno. Il lavoro andrà come sempre, in attesa di tempi migliori.

Classifica oroscopo del 14 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. A portare una ventata di positività in ambito sentimentale, questo weekend ci pensa la Luna, nel frangente in ingresso nel segno dello Scorpione. Dunque ottime prospettive, a chi più e a chi meno, in primis per i segni di Acqua e poi soprattutto per i nativi nel simbolo astrale dell'Acquario, super-favoriti dall'Astro terrestre.

Andiamo subito a scoprire qualche indizio in più analizzando il prospetto preposto a tale scopo, ovviamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

