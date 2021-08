Le previsioni zodiacali di sabato 14 agosto 2021 hanno già scrutato le stelle in merito a come potrebbe presentarsi la partenza del weekend. In rilievo come sempre la nuova classifica stelline giornaliera, ovviamente incorniciata dalle immancabili previsioni interessati in questo caso la prima sestina dello zodiaco. Target l'amore e le attività lavorative, messi in relazione con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, segni che andremo a svelare a breve. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Bene, partiamo immediatamente mettendo in evidenza i tre simboli dello zodiaco baciati dalle stelle nel periodo, ovviamente scelti tra i sei sotto analisi in questa sede.

L'Astrologia di sabato infatti punta l'indice della positività su Toro, Gemelli e Cancro, trio valutato in giornata fortunata, dunque meritatamente considerata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 14 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 14 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 14 agosto al segno dell'Ariete invita alla calma: non andrà troppo bene la giornata. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al "ko", per cui premunirsi per tempo è già un grosso vantaggio.

In campo amoroso, in molti sentirete il bisogno di dare uno scossone alla relazione in corso: così farete tutto il possibile per correggere la rotta e dare un equilibrato assetto alla vostra vita di coppia. La relazione non è sempre perfetta, così invece di pensare al peggio trovate il modo per rimediare e ritrovare la sintonia persa.

Single, cercate di non caricare la famiglia di problematiche che, invece, riguardano altri ambiti della vostra vita. Il cielo sopra di voi vi chiede quindi di indagare sui valori, ma soprattutto sull'autenticità dei vostri sentimenti verso una persona a voi cara. Sarebbe anche il caso di ritagliarvi del tempo da dedicare al riposo e al relax per rigenerarsi e pensare a cosa volete fare della vostra vita.

Situazione non brillante al lavoro, specie per chi ha un'attività autonoma. Anche chi opera alle dipendenze altrui non deve fare salti di gioia: l'idea di mettere in campo qualcosa di alternativo - a ragione - potrebbe farsi strada nella vostra mente.

Toro: ★★★★★. L'Astrologia prevede ottima questa parte della settimana la quale si annuncia in grande stile per molti voi del segno. In particolare, il desiderio di serenità e dello stare insieme favorirà una decisione importante in più di qualche contesto. In campo sentimentale intanto, le stelle favoriranno gli spostamenti ed i viaggi: è la giornata ideale per dare il via ad una lunga vacanza in cui divertirsi in compagnia dei vostri cari. Venere vi farà sentire amati e coccolati da un partner con cui avete tantissime affinità.

Sarete grati per aver incontrato una persona così sensibile con cui costruire il vostro futuro d'amore. Single, da qualche tempo state riflettendo sulla vostra condizione e le amiche stelle vi faranno capire che state cercando - senza volerlo ammettere - una persona degna di voi che vi porti finalmente all'altare! Nel frattempo, in particolare in serata, preparatevi per un delizioso spuntino, magari dopo leggete un buon libro o gustate l'emozione di un film: ricordate che non è poi cosi male la vita da solitari... Nel lavoro, ottima intesa con i colleghi: mettendo in comune diligenza, grinta e resistenza, il vostro staff diventerà una forza della natura.

Gemelli: ★★★★★. Questo sabato si prevede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi del segno.

Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorare l'umore, rendendo più facili e leggeri i compiti che sarete chiamati a svolgere. Sarete frizzanti e pieni di entusiasmo: la possibilità di mettere in atto un desiderio che da tempo arde in voi e che pensavate di non poter realizzare finalmente verrà esaudita. In amore, con tante belle persone al vostro fianco vi sentirete invincibili e potrete veramente realizzare tutto quello che desiderate. Preparatevi a creare intorno a voi un'atmosfera romantica e serena, magari anche a vivere una storia appassionata e grandiosa con il vostro partner, che in questi giorni in particolare vi ama all'infinito. Single, le stelle vi faranno entrare in contatto con nuove persone con le quali senz'altro vi sentirete a vostro agio.

Potrete così distrarvi in compagnia dei vostri amici più cari, con la giornata favorevole alle amicizie. In molti casi si creerà un legame molto forte e profondo tra voi e una persona con cui non avete mai pensato nascesse un'attrazione. Nel lavoro, state recuperando energia fisica e credibilità nel lavoro e negli affari. Con il minimo sforzo potrete dare prova di saperci veramente fare.

Oroscopo e stelle di sabato 14 agosto

Cancro: ★★★★★. Si profila per voi del segno un giorno davvero molto positivo. Questo avvio di weekend, linea di confine tra la parte lavorativa e quella della settimana da dedicare al relax, potrebbe risultare ottimo specialmente in molte circostanze. Visto che molti di voi sanno bene ciò che vogliono, nulla vi potrà fermare: preparatevi a realizzare le vostre migliori aspirazioni.

Per i sentimenti, potrete sicuramente trascorrere una giornata all'insegna del buonumore e anche se non mancheranno dei cambiamenti indesiderati. Venere vi aiuterà ad affrontarli con grande coraggio, facendovi sentire lusingati dai tanti complimenti che riceverete dal partner. La Luna poi vi renderà sensuali e vi aiuterà ad entrare in sintonia con le persone che avete a cuore, regalandovi sul finire una serata davvero magica. Single, decisamente più serena la vita amorosa, dentro e fuori la famiglia. L'amicizia è un valore importante, si tratterà semplicemente di dimostrarlo al di là di ogni ragionevole dubbio. Nuove conoscenze intanto porteranno nuove amicizie capaci di rivelarsi davvero importanti.

Qualcuno finalmente troverà più tempo da dedicare alla persona che piace. Il settore professionale prospetta novità, piccoli cambiamenti e un inaspettato traguardo. I risultati sono a portata di mano.

Leone: ★★★★. L'Astrologia di sabato preannuncia una giornata buona, valutata nel contesto con le quattro stelle dei periodi di routine. In generale sarete sereni e questo si rifletterà positivamente sulle persone e sulle situazioni. In amore, potrete contare sul partner per risolvere alcune questioni importanti, i consigli della vostra dolce metà saranno fondamentali. Mentre l'influenza dei pianeti sul vostro segno porteranno una ventata di aria fresca nel vostro rapporto di coppia: approfittatene.

In caso contrario, consolatevi pure con le piccole gioie quotidiane che la vita senz'altro sarà in grado di regalare. Single, in parte il periodo vi sorride e vi regala delle splendide emozioni. Se negli ultimi tempi avete aperto il vostro cuore, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. E se questo non è successo, lavorate in tal senso, perché le congiunzioni astrali promettono nuovi incontri, per chi fosse in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro, tempismo e fiuto vi saranno preziosi per cogliere le occasioni migliori da un punto di vista professionale. Anche se non doveste vedere tangibili risultati, abbiate fiducia, presto arriveranno quelle soluzioni che sperate oppure si apriranno nuove strade.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 14 agosto, indica che evolverà abbastanza discretamente il periodo. Dunque una giornata calma, sicuramente poco problematica riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a inizio/metà pomeriggio potrebbe riprendere vigore. In campo sentimentale, un po' di fantasia non guasterebbe, cercate dunque di organizzare qualche sorpresa per chi vi ama, sarete molto apprezzati. Se poi per essere vincenti nella vita aveste bisogno del sostenimento di qualcuno - partner, amici, famigliari - ditelo senza problemi: chi deve capire, capirà... Assecondate quindi le vostre necessità e ne trarrete grandi soddisfazioni, soprattutto grazie all'aiuto degli astri.

Single, le parole del giorno tassativamente dovranno essere queste tre: azzardare, osare, rischiare! Le situazioni non cambiano se voi rimanete fermi (ad aspettare cosa?). Nell'aria c'è già molta energia, per cui coglietela o fatevi coinvolgere in qualche attività che non avete mai fatto, magari partecipando ad iniziative - spesso snobbate - insieme ai vostri amici. Non statevene rinchiusi nel vostro mondo ma esplorate, vivete e divertitevi con tutti e tutto. Nel lavoro, sarà un giorno ricco di soddisfazioni e di iniziative vincenti. Avrete spirito d'iniziativa e molte delle vostre idee verranno accettate e premiate.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 14 agosto.