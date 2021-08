Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 agosto i nati sotto il segno del Sagittario sono un po' sottotono, mentre i Leone sono primi in classifica e pieni di spirito d'iniziativa.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: giornata un po' sottotono per i nati sotto questo segno. La vita spesso vi pone dinanzi delle situazioni piuttosto difficili, ma voi siete degli abili giocatori.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 4 agosto vi esorta a non mollare. Se state combattendo delle battaglie, questo non è affatto il momento di arrendersi o di battere la fiacca.

Ricordate che ride bene chi ride per ultimo.

10° Toro: cercate di mantenere la calma dal punto di vista dei sentimenti. Vi sentite un po' turbati e pieni di rimorsi. Ricordate che nella vita la cosa importante è provarci, anche se poi i risultati dovessero rivelarsi non propriamente soddisfacenti.

9° Ariete: perdere non è nel vostro stile, non siete certamente tra coloro i quali sono più avvezzi ad accettare le sconfitte. Ad ogni modo, nella vita è necessario imparare a perdere, non dovete prendere tutto troppo sul personale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: l'oroscopo del 4 agosto denota una giornata all'insegna della produttività. Le cose da fare sono parecchie pertanto, dovete essere bravi a destreggiarvi tra i numerosi impegni che avete.

Non demordete.

7° Capricorno: le storie d'amore troppo lunghe necessitano di una ventata di novità e cambiamento. Se volete cominciare una nuova professione, è opportuno essere pronti a tutti, anche a subire qualche no e qualche sconfitta.

6° Scorpione: i nati sotto questo segno potrebbero vivere momenti di riscatto dal punto di vista personale.

I rapporti di coppia potrebbero subire un upgrade molto interessante. Per quanto concerne il lavoro, invece, presto vi rimetterete in carreggiata.

5° Vergine: le stelle vi sorridono sotto più punti di vista. Specie dal punto di vista professionale ci sono delle novità. I cambiamenti potrebbero far paura ma, una volta cominciata la nuova routine, tutto sembrerà tornare alla normalità.

Oroscopo 4 agosto segni fortunati

4° in classifica Cancro: in campo professionale dovete stare attenti, ci sono persone che non si stanno comportando in modo estremamente limpido nei vostri riguardi. Sul fronte dei sentimenti, invece, è opportuno vedere le cose con maggiore obiettività.

3° Gemelli: l'amore promette molto bene, specie per quanto riguarda coloro i quali hanno intrapreso da poco una nuova relazione. I rapporti professionali, invece, potrebbero subire qualche cambiamento, ma non temete, non farete molta fatica ad abituarvi alle novità.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 4 agosto vi invitano ad essere più sicuri di voi. Questo è un momento molto importante dal punto di vista professionale.

Ci sono delle grandi novità in arrivo, pertanto, tenete gli occhi ben aperti.

1° Leone: periodo estremamente florido per i nati sotto questo segno. Siete propositivi e pieni di spirito d'iniziativa. Se state cominciando una nuova attività, essa potrebbe decollare in modo importante a partire da settembre.