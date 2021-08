Mercoledì 25 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Ariete, mentre il Sole, Marte e Mercurio stazioneranno sui gradi della Vergine. Nettuno, invece, proseguirà l'orbita in Pesci, così come Giove assieme a Saturno permarranno in Acquario. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno, così come Venere rimarrà stabile nel segno della Bilancia e Urano resterà nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Pesci e Ariete.

Sul podio

1° posto Sagittario: concilianti. Nel ménage amoroso i nati Sagittario potrebbero dare il meglio di sé stessi durante questo mercoledì, grazie ai favorevoli influssi astrali provenienti dal duetto Giove-Venere che li renderanno maggiormente concilianti nei riguardi della dolce metà.

2° posto Leone: affettuosi. La Bianca Signora e il Luminare notturno si guarderanno di sguincio ma risulteranno benevoli rispetto al Sole di nascita di casa Leone, inducendo presumibilmente i felini ad assumere un mood affettuoso nel nido domestico che gli garantirà un mare di coccole.

3° posto Capricorno: gratifiche. Qualche piccola soddisfazione, perlopiù di natura morale, avrà buone possibilità di giungere al cospetto del terzo segno di Terra in questa giornata di fine agosto, coi nativi che si renderanno conto della loro importanza nel team professionale nel quale operano.

I mezzani

4° posto Vergine: lavoro top. Lucidi, scattanti e volitivi saranno, con ogni probabilità, il fiore all'occhiello aziendale riuscendo, al contempo, a far dimenticare al capo qualche controproducente presa di posizione pregressa.

Probabili perplessità amorose dal tardo pomeriggio.

5° posto Bilancia: focus abitativo. I nati Bilancia potrebbero rinunciare a qualche evento mondano in questa giornata a causa della Luna opposta che parrà appannare i concilianti raggi saturniani e venusiani. A fronte di ciò, il secondo segno d'Aria preferirà starsene in casa ad occuparsi di alcune faccende pratiche insolute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Toro: investimenti. Ottime le effemeridi in casa Toro per lanciarsi in qualche investimento finanziario a lungo raggio, grazie al doppio trigono che Urano retrogrado sui loro gradi ingaggerà col binomio Marte-Mercurio di Terra.

7° posto Acquario: facilitazioni. Accorgendosi dell'imponente mole di mansioni professionali che graveranno sui nativo questi mercoledì, una figura lavorativa di spicco potrebbe decidere di alleggerire il carico di attività dei nati Acquario, permettendo loro di affrontare il turno con maggiore leggerezza.

8° posto Scorpione: dettagli da rivedere. Queste 24 ore saranno, probabilmente, utili ai nati Scorpione per rivedere alcuni dettagli dei loro progetti in essere, specialmente se facente parti della seconda decade. Così facendo, scongiureranno, o ridurranno al minimo, il rischio di perdite economiche.

9° posto Cancro: a rilento. Sarà presumibilmente necessario, nel corso di questa giornata estiva, allentare i ritmi professionali per i nati Cancro, al fine di evitare di fare il passo più lungo della gamba, in materia finanziaria, e/o scegliere un errata target clientelare.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: distratti. Mantenere la lucidità intatta, con lo Stellium in opposizione e la retrogradazione Nettuniana ad infervorarlo, potrebbe non essere tra gli esercizi più semplici che i nati Pesci sosterranno in questa giornata di fine agosto.

Sarà bene, quindi, procrastinare eventuali impegni gravosi e dedicare più tempo ad attività rigeneranti, come hobby o attività fisica.

11° posto Ariete: amore flop. Nelle faccende sentimentali riuscire a tenere la bocca cucita risulterà probabilmente un'ardua impresa per il primo segno zodiacale, il quale sembrerà essere pervaso dalla voglia di sviscerare tutto il proprio malcontento al partner.

12° posto Gemelli: nuove alleanze. Entrando nel mese del compleanno della Vergine, al quale andrà sommandosi la quadratura Urano-Saturno, i nati Gemelli saranno probabilmente indotti a rivedere le proprie alleanze professionali prima possibile. Alcune figure di riferimento sulle quali hanno puntato sinora, difatti, potrebbero risultare oramai non idonee alla causa e quindi andrebbero rimpiazzate.