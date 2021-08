L'oroscopo della giornata di lunedì 16 agosto vedrà un po’ più tensione nell'aria per i nativi Ariete, ora che Venere si troverà in opposizione, al contrario per la Bilancia questa seconda parte del mese si rivelerà entusiasmante. Pesci avrà finalmente modo di dire la sua in ambito sentimentale, mentre per il Capricorno ci saranno alcuni ostacoli da affrontare in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 16 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 16 agosto 2021 segno per segno

Ariete: seconda parte del mese che non inizierà benissimo per voi nativi del segno.

Purtroppo per voi, Venere si troverà in opposizione per un po’ di tempo, e la tensione tra voi e la vostra anima gemella potrebbe farsi sentire. Cercate quindi di non alimentare possibili litigi, anche perché la Luna in Sagittario non vi sarà di grande aiuto. Se siete single prendetevi il vostro tempo per provare a conoscere nuove persone. In ambito lavorativo fortunatamente le cose non cambieranno, per cui procedete convinti delle vostre idee. Voto - 7️⃣

Toro: quelle giornate costellate da momenti romantici purtroppo sono finite. Secondo l'oroscopo, con questo cielo sarà difficile raggiungere una buona sintonia con il partner. Per fortuna da domani le cose cambieranno in meglio, ma in ogni caso, non abbiate grandi aspettative, discorso simile anche per voi single.

Nel lavoro le buone idee non mancheranno grazie a Marte e Mercurio, ma dovrete saperle mettere in pratica. Voto - 6️⃣

Gemelli: e finalmente si torna a sorridere dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del 16 agosto. Con Venere che passa nel segno amico della Bilancia, ecco che i sentimenti riaffiorano, e vi daranno l'occasione di dare maggior importanza al vostro rapporto.

Ciò nonostante meglio fare comunque attenzione perché la Luna più tardi sarà in opposizione. Se siete single le vostre pratiche di corteggiamento si riveleranno più efficaci. Discretamente bene in ambito lavorativo. Giove e Saturno vi aiutano negli affari, ma attenti a Marte e Mercurio negativi che possono portarvi fuori strada.

Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso valide per voi nativi del segno, ma non per questo non ci saranno dei difetti. Venere infatti si troverà in quadratura dal segno della Bilancia, e potrebbe creare qualche disagio all'interno del vostro rapporto. Se siete single conoscere nuove persone potrebbe non rientrare nei vostri piani. Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie a Marte e Mercurio che vi aiutano nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale più che soddisfacente nel corso di questa giornata. Luna e Venere tornano a sostenervi, e il vostro rapporto tornerà ad essere piacevole, attivo, romantico. Per quanto riguarda i single quest'estate potrà riservarvi ancora tante emozioni e bei momenti.

In ambito lavorativo rifletterete molto sulla vostra situazione attuale, ma la soluzione ai vostri problemi è ancora lontana. Voto - 7️⃣

Vergine: le stelle in questa giornata saranno tutto sommato buone secondo l'oroscopo di lunedì 16 agosto. Dal punto di vista amoroso vi sentirete ispirati, con un'ottima intesa di coppia tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single non mancheranno belle sorprese, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro sarete piuttosto decisi con le vostre mansioni, merito di Marte e Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Bilancia: seconda parte del mese che inizierà in maniera entusiasmante per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà il pianeta Venere entrare in congiunzione nel vostro segno, e insieme alla Luna in sestile, questa giornata si rivelerà piena di sentimenti e di passione.

Se siete single nuove emozioni e potenziali storie d'amore saranno a portata di mano. Nel lavoro avrete a che fare con incarichi piuttosto esaltanti, che vi permetteranno di raggiungere ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale più che valida per vivere una giornata tranquilla secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale i vostri atti d'amore non passeranno inosservati. Anche se siete single, il vostro modo di amare non passerà di certo inosservato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo gioca solo in parte a vostro favore, per cui se volete vedere risultati, non dovrà mancare l'impegno da parte vostra. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di lunedì che finalmente vedrà un cielo che vi soddisfa.

In amore riscoprirete il piacere di dare e regalare, sia che abbiate una relazione oppure no. Il vostro modo di amare sarà sicuramente più efficace. Per quanto riguarda il settore professionale sarete in grado di superare ogni difficoltà, grazie a Giove e Saturno in sestile dal segno dell'Acquario. Voto - 8️⃣

Capricorno: situazione astrologica che purtroppo tenderà a sfavorirvi secondo l'oroscopo. In amore bisognerà avere prudenza, cercando di non causare litigi per questioni da poco. I single non saranno dell'umore ideale per provare a vivere dolci emozioni. Settore professionale nel complesso stabile dunque continuare a raggiungere discreti risultati sarà possibile, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Acquario: avrete modo di esprimere nuovamente al meglio i vostri sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì. Questo cielo vedrà Venere in trigono dal segno della Bilancia, e tra voi e il partner ci sarà un'ottima intesa di coppia, in particolare per i nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single nuove storie d'amore saranno ancora possibili per voi. In ambito lavorativo dimostrerete di essere più che abili con le vostre mansioni, merito di Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo. Voto - 9️⃣

Pesci: si apre un periodo che finalmente vi permetterà di dire la vostra secondo l'oroscopo, in particolare dal punto di vista amoroso. Venere infatti non sarà più negativa per voi, e piano piano riuscirete a ricostruire la vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda i single qualcosa di speciale potrebbe arrivare presto per voi. Nel lavoro le energie non vi mancheranno, svolgendo con un certo entusiasmo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣