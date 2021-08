L'Oroscopo di domenica 22 agosto è pronto a rivelare come sarà la giornata conclusiva della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative ai dodici segni dello zodiaco. In questi giorni in tanti avete ben chiari i vostri obiettivi, ma qualcosa o qualcuno minaccia di spegnere questo entusiasmo e farvi perdere fiducia nel futuro. Evitate di lasciarvi influenzare, procedete lungo la strada che state costruendo e rendetevi impermeabili a tali interferenze negative. Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete: pazienza.

L’umore potrebbe risentirne un po' più del solito.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 22 agosto.

Previsioni zodiacali del 22 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata all'insegna della curiosità e dell'intraprendenza. Questa domenica, infatti, vi sentirete addosso una tale verve che vorreste sfidare il mondo intero. Se lo farete, raggiungerete ottimi risultati. Non trascorrerete la domenica nella solita routine, spazierete di più: viaggerete e incontrerete nuovi amici. Nel lavoro coglierete al volo l’opportunità per sbloccare una situazione di stallo e magari allargare il panorama d’intervento con nuove collaborazioni. In amore la parola d’ordine con queste stelle è "passione", quella che irrompe nella vita senza preavviso, che fa valicare ogni proponimento.

Per la salute vi sentirete di buonumore, pimpanti come adolescenti. Le energie a disposizione, però, non saranno illimitate: regolatevi.

Toro - L’oroscopo del 22 agosto al segno del Toro predice che la Luna amica in Pesci vi regalerà, quando sarete presi dal solito tran tran quotidiano, occasioni di sollievo in piccole e grandi cose.

Il momento è buono per l’economia, anche se dovrete fare attenzione agli investimenti troppo azzardati. Nel lavoro non tiratevi indietro se si presenterà l’opportunità di fare delle rivendicazioni, soprattutto se si tratta di un aumento del salario bloccato da tempo. In amore raggiungerete con la persona amata una tale identità di vedute e di opinioni, che ne deriverà un’intesa particolarmente vivace.

Per la salute buona la forma fisica, anche se sarà meglio non trascurarla: cure di bellezza, per la pelle soprattutto, e una giornata di relax.

Gemelli - Non cercate il consenso di persone che sapete ambigue e sfuggenti. Anzi, dimostrate in tutte le occasioni che non condividete il loro modo di essere. Plutone contro potrebbe farvi avvicinare ad ambienti poco raccomandabili: state in guardia! Nel lavoro non siate sfiduciati, perché l’impegno ripaga sempre. Piuttosto, ogni tanto, rilassate la mente con qualche svago, non potrà che farvi bene. In amore fare i finti tonti non paga, tutto ciò che è nascosto prima o poi viene a galla: comportatevi di conseguenza. Per la salute occhio allo stomaco, l’organo collegato al vostro segno.

Alleviate le tensioni ed eventuali disturbi psicosomatici con la meditazione.

Cancro - Domenica per nulla noiosa, grazie al trigono Venere-Saturno che vi permette di assaporare qualche piccola vittoria in più nelle decisioni. La bilancia pende dove voi pendete e il vostro apporto viene tenuto in grandissima considerazione. Nel lavoro “chi cerca trova” dice il proverbio, e se almeno all’inizio saprete accontentarvi, avrete più di una chance nel mondo del lavoro. In amore, sentimento è libertà, anche se a causa di questo concetto a volte si litiga e non poco. C’è chi vorrebbe prendersi “libertà” maggiori! Per la salute riposare il giusto numero di ore ogni notte è importante. Andare a letto sempre alla stessa ora è davvero una sanissima abitudine.

Oroscopo e consigli delle stelle del 22 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Il divertimento e la spensieratezza sono assicurati con la Luna in Pesci, ma a fine serata scoprirete forse di essere un po’ stanchi. Saltare un’oretta di sonno non sarà un problema, ma cercate di non tornare a casa troppo tardi la sera. Nel lavoro i problemi irrisolti restano tali, se non ci ponete un attimo della vostra attenzione: adesso state pensando proprio a tutt’altro. In amore prima di buttarvi a capofitto in una storia seria, chiedetevi se siete pronti per prendervi sulle spalle numerose responsabilità. Per la salute un brindisi alle donne non può mancare per festeggiarle degnamente, ma se dovete riaccompagnare qualcuno in macchina evitate.

Vergine - Grazie a un pizzico d'ingegno, apportato da Urano in trigono a Mercurio, potrete sopperire anche alle crisi emotive della Luna in Pesci. Non permettete mai agli altri di voler gestire la vostra vita: cominciate a farlo voi di persona. Nel lavoro in alcuni casi sarà necessario il vostro apporto personale: non è il momento per tirarsi vergognosamente indietro. In amore, con Venere in sosta nel segno della Bilancia, la passionalità non mancherà di sicuro, ma non basta a fare da collante se dietro non c’è altro. Per la salute evitate lo stress inutile e potendo scegliere fra autobus o auto optate per il primo, non sarete voi a dover imprecare nel traffico.

Bilancia - Alti e bassi all'orizzonte.

Se al mattino viaggiate su una corsia preferenziale, nel pomeriggio potreste ritrovarvi a stazionare su un “binario morto” fremendo per l’impazienza. Sostenete il buonumore frequentando dei cari amici, i quali saranno particolarmente affettuosi. Nel lavoro i progetti da avviare e gli sviluppi della carriera sono i punti su cui concentrerete l’attenzione, più che sul successo immediato. In amore atmosfera bollente e gelosa. Qualcosa nell’atteggiamento del partner vi mette in allarme e puntualmente si scatena un putiferio. Per la salute, passando in rassegna le scelte sinora fatte, il bilancio dovrebbe essere positivo. Avete più di una ragione per sentirvi soddisfatti di voi stessi.

Scorpione - Una bella passeggiata nel parco vi ritemprerà e con Saturno in trigono a Venere, presente nel vostro segno, la spensieratezza che amate è assicurata.

Certo, la voglia di occuparvi di faccende domestiche non è poi molta, ma se ci mettete il sorriso... Nel lavoro anche se aspirate a qualcos’altro, fatevi le ossa con un impiego anche non troppo stimolante, così sarete più preparati. In amore per ritrovare l’armonia vale la pena spendere qualche euro in più per una cenetta elegante e raffinata, ma non svuotate il portafogli. Per la salute i cibi eccessivamente salati andrebbero consumati saltuariamente, quindi arachidi e patatine non devono diventare un’abitudine.

Astrologia di domenica 22 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Domenica all’insegna della raffinatezza più elevata e del piacere che ingentilisce l’animo, grazie alla congiunzione Luna-Giove.

Curate i particolari della tavola imbandita o dei piatti che presentate e farete una figura eccelsa. Nel lavoro, grazie alla Luna ben disposta a dare sostegno, sarete molto pratici ed eviterete così di sprecare il tempo dietro progetti infruttuosi. In amore un tocco di colore alle pareti, musica classica come sottofondo, qualche candela profumata accesa nei punti giusti e il gioco è fatto. Per la salute non alzate troppo la voce o potreste perderla per qualche ora. Ai cantanti: oggi meglio non esagerare con acuti ad alto volume.

Capricorno - Resa ancora più grandiosa dalla congiunzione di Giove, la Luna in Pesci vi regala una giornata entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Il diretto beneficiario della buona sorte è senza dubbio il fronte del cuore vivacizzato da sorprese.

Nel lavoro, se è vero quanto dice il proverbio che “gente allegra, il ciel l’aiuta”, siete a cavallo: il vostro ottimismo è la migliore presentazione. In amore, che piacere quando i sentimenti e la passione si allacciano armoniosamente. Insaporito dalla giusta dose di romanticismo, l’incontro sarà esaltante. Per la salute se avete intenzione di prendere l’aereo, cautelatevi contro il “mal d’aria”. Preferite i rimedi naturali.

Acquario - Per accontentare la persona amata trascurate il lavoro, per assolvere i vostri impegni scontentate il partner: non sapete che pesci pigliare. Un aiuto imprevisto arriva da Plutone, che vi fa ammortizzare le spese con un guadagno inaspettato. Nel lavoro non saltate a conclusioni affrettate e non rispondete colpo su colpo alle critiche dei colleghi, per non innescare infinite polemiche.

In amore, imbronciati e nervosi, non fate distinzioni: ve la prendete con chiunque vi capiti a tiro, anche con chi, pacatamente, tenta di farvi ragionare. Per la salute parola d’ordine "badare al proprio benessere". Anche a costo di passare per egoisti, pensate a voi stessi, scantonando i confronti stressanti.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 22 agosto predice che intorno a voi questa domenica tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che la Luna vi regala e canalizzate le energie in modo positivo. Godetevi appieno una mattinata lieta e ricca di stimoli, nuove prospettive, famiglia e calore. Nel lavoro, anche se l’ambiente non è disteso, per il buon andamento del clima riuscite a mettere a tacere le divergenze e a collaborare.

In amore, in un rendez-vous amoroso la colonna sonora può fare la differenza: per un’atmosfera romantica la musica classica è la migliore. Per la salute tenete sempre d’occhio la linea, che potrebbe assumere un andamento a fisarmonica: si contrae e si dilata senza motivi apparenti.