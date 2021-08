L'oroscopo della giornata di sabato 21 agosto prevede grandi capacità organizzative per i nativi sotto il segno del Toro, che andranno abbastanza bene sul posto di lavoro, mentre la Luna in Acquario regalerà forti emozioni ai nativi del segno. Ariete dovrà cercare di non scaldarsi per nulla, mentre per il Sagittario entreranno nuove energie nei rapporti personali. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 21 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 21 agosto 2021 segno per segno

Ariete: non sarà una giornata eccezionale per i nativi del segno, ma qualcosa di buono forse riuscirete a farla.

Con la Luna in sestile infatti, cercate di godervi questa giornata evitando di scaldarvi troppo per questioni da poco, perché non farà bene alla vostra storia d'amore. Se siete single invece evitate di immischiarvi in questioni che non vi riguardano. Nel lavoro questo sabato sarà piuttosto produttivo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: non inizierà benissimo il vostro fine settimana. La Luna infatti si troverà in quadratura per voi, e dal punto di vista sentimentale potrebbe mancare un po’ d'intesa tra voi e il partner. Nulla di grave in fondo, potrete sempre contare su Venere per provare a dare un po’ di romanticismo. Se siete single il vostro esibizionismo potrebbe non essere così efficace in questa giornata.

In ambito lavorativo avere delle buone capacità organizzative vi permetterà di ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale ancora una volta più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 21 agosto, Luna e Venere saranno in sinergia tra loro, e il vostro rapporto sarà ricco di emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per i single potrebbe essere la giornata adatta per buttarsi in una nuova relazione. Sul posto di lavoro alcuni problemi richiederanno la massima attenzione da parte vostra. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali in lieve miglioramento ora che la Luna non è più negativa, ma ci sarà ancora Venere in quadratura a creare problemi.

In amore infatti dovrete essere più affettuosi nei confronti del partner, ma soprattutto non causare litigi. Se siete single il vostro cuore al momento è un po’ confuso. Meglio fare chiarezza. Un po’ meglio nel lavoro, grazie a Marte e Mercurio favorevoli che vi aiuteranno con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Leone: fine settimana che non inizierà benissimo dal punto di vista sentimentale. La Luna infatti sarà in opposizione per voi, e potrebbe mettervi in difficoltà. Se siete single vorrete soltanto prendervi un po’ di tempo per voi, lontano da ogni tipo di problema. Per quanto riguarda il lavoro idee e energie non mancheranno in questa giornata, e forse riuscirete a ottenere risultati veramente buoni e incoraggianti.

Voto - 7️⃣

Vergine: il cielo cambia ma sarà comunque solido, convincente. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata interessante per fare nuovi incontri, soprattutto per i cuori solitari. Se avete una relazione stabile si respirerà una buona atmosfera, e una buona intesa di coppia sarà ciò che vi serve per vivere una bella relazione. In ambito lavorativo per essere sereni con i vostri progetti, avrete bisogno di tenere tutto sotto controllo. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato 21 agosto pieno di romanticismo per voi nativi del segno. Riceverete tanto amore da parte della vostra anima gemella, e con la Luna e Venere in buon aspetto, non ci sarà niente che possa andare storto.

Per quanto riguarda i single lasciate perdere le questioni d'amore insolute, e concentratevi su nuove emozioni. Nel lavoro avere sempre dei progetti nella testa vi permetterà di essere sempre attivi e pronti a tutto. Voto - 9️⃣

Scorpione: un quadro astrale che al momento tende a sfavorirvi, ma già nelle prossime ore la situazione dovrebbe cambiare. Per quanto riguarda i sentimenti infatti la Luna sarà in quadratura, ma Venere continuerà ad aiutarvi, per cui, con un po’ di calma, senza perdere facilmente la pazienza, riuscirete a vivere una giornata nel complesso serena, anche voi cuori solitari. Sul fronte professionale le energie non mancano al momento grazie a Marte in sestile, per cui metteteci sempre del vostro nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la sfera sentimentale vi riempie di belle emozioni. Nelle vostre relazioni personali entreranno nuove energie, soprattutto per voi cuori solitari, che già avete qualcuno nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro dovrete riflettere bene sulle vostre mansioni, perché Marte e Mercurio potrebbero ostacolarvi. In ogni caso, con Giove e Saturno favorevoli dovreste riuscire a cavarvela. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di sabato poco convincente dal punto di vista sentimentale. Il pianeta dell'amore Venere continua a mettervi in difficoltà, e in questo periodo potrebbero verificarsi disaccordi e discussioni con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single attenzione alle polemiche, inoltre non portate all'esasperazione ogni discussione.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se i progetti di gruppo non saranno così favoriti. Voto - 5️⃣

Acquario: la Luna transita nel vostro segno zodiacale, e insieme a Venere in trigono, questa giornata non potrà che essere soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Vi attendono dunque forti emozioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto per i nati nella seconda decade. Se siete single potrete godervi appieno questa giornata, facendo ciò che più vi fa sentire meglio. Nel lavoro affronterete con decisione le vostre mansioni, e i risultati che otterrete ne saranno la prova. Voto - 9️⃣

Pesci: la sfera sentimentale torna a essere piacevole da vivere per voi. Saranno favorite le riconciliazioni, e potrete ricominciare a progettare il vostro futuro insieme al partner.

Se siete single c'è tutto un mondo la fuori che aspetta soltanto voi. Nel lavoro invece dovrete ancora faticare parecchio prima di vedere buoni risultati, ciò nonostante state comunque cercando di risalire la china. Voto - 8️⃣