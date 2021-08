Le previsioni zodiacali di giovedì 12 agosto 2021 anticipano come sarà la giornata numero quattro dell'attuale settimana. Iniziamo con il sottolineare la presenza della classifica stelline con a corredo le immancabili previsioni riguardanti in questo contesto solo i segni della prima sestina. Ansiosi di sapere quali saranno i segni "top" e quelli "flop" nel periodo indicato? In questo caso l'Astrologia di giovedì sottolinea che ad avere la fortuna di avere le stelle dalla propria parte saranno in primis gli amici del Toro, primo in classifica e meritatamente considerati al "top del giorno".

Altrettanto degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale coloro nativi della Vergine, questo giovedì reputati molto fortunati in ambito sentimentale.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo del giorno 12 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 12 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 12 agosto al segno dell'Ariete preannuncia una giornata mediamente buona, tranquilla complessivamente. Diciamo che riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante nel periodo.

In campo sentimentale, le stelle vi daranno la possibilità di vivere l'amore al meglio: di sicuro non avrete fuochi d'artificio bensì una buona carica di passione. Incoraggeranno l'espansività e la socievolezza, la vita di coppia sarà ravvivata da nuovi interessi. Così, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single, giornata interessante quella di questo giovedì: se l'estate è la stagione delle cotte, quella che vi state prendendo sarà a dir poco colossale ma per ora segreta: non vedete l'ora di concretizzare, in una notte magica piena di suspense. Nel lavoro, dalla vostra mente nascono un sacco di nuove idee e progetti. Verranno valutati positivamente e presi in considerazione.

Toro: 'top del giorno'. Partirà deliziosamente bene questo vostro giovedì di metà settimana. Vivrete finalmente un giorno capace di restituire parte di quelle buone situazioni che negli ultimi tempi avevate un po' perso. Marte in ottimo aspetto (trigono a Urano) giocherà un ruolo importante, indirizzandovi verso ciò che interessa di più. Otterrete quasi tutte le risposte che cercate. In campo sentimentale, si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia, così la vostra situazione astrale vi promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Single, se cercate il rischio e l'avventura, eccovi accontentati: sappiate che in questo periodo potreste vivere una giornata tra le più pazze dell'anno, piena di colpi di scena, avventure e soprattutto incontri amorosi da cardiopalmo.

Forte sarà il rischio di vederlo trasformarsi in un legame stabile e impegnativo. Nel lavoro, ottimi progressi in ambito della propria attività: avrete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto.

Gemelli: ★★★★. Giornata relativamente buona, a tratti sulla linea della sufficienza ma va bene anche così. Domanda: volete o no mettere ordine nella vostra vita di relazione? Bene, allora non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico: ci sono alcune situazioni da sistemare e trattative interessanti da concludere. In amore, atmosfera positiva, più tranquilla soprattutto in serata. Organizzate pure una cenetta in intimità con la persona amata, con tanto di musica di sottofondo.

Date spazio al dialogo e alla comprensione, sarà questa la formula giusta per mantenere il giusto feeling con partner. Single, le stelle amiche accresceranno la vostra sensibilità e l'apertura del cuore; anche il Gemelli più farfallone, in questi giorni di agosto sentirà il bisogno di fermarsi su un unico fiore. Anche gli amici giocheranno un ruolo importante nella vostra quotidiana esistenza: se potete, state un po' di più con chi amate o stimate. Nel lavoro, le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete tanto si sbloccherà. Tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le maniche dimostrando cosa sapete fare.

Oroscopo e stelle di giovedì 12 agosto

Cancro: ★★. In arrivo un giorno davvero al di sotto delle attese!

Per molti di voi del segno questa non ci voleva, proprio adesso che le cose sembravano andare per il meglio. Non disperate, una soluzione di ripiego la si trova sempre; basta impegnarsi e cercare. Per i sentimenti, sarà inevitabile non incontrare degli ostacoli lungo il proprio percorso: l'importante è mantenere il sorriso sulla labbra, non demordere e fare appello a tutta la forza che avete. Quindi anche se quella in analisi sarà per voi una giornata difficile, non lasciatevi andare, cercate l'energia dentro di voi e reagite. Perché per ogni problema esiste una soluzione e con l'aiuto del partner (o della persona che più vi ispira fiducia!) riuscirete a trovarla. Single, con le stelle di traverso, non solo in senso metaforico, fareste bene a dormire fino a mezzogiorno; irritabili e velenosi come siete rischiereste di urtare contro chi non c'entra affatto.

Forti, abili e intelligenti, dovreste cogliere il momento, il cambiamento e trasformarlo in opportunità, senza aggrapparvi ai vostri soliti schemi. Nel lavoro, puntate sull'esperienza, riflettendo molto prima di agire. Utilizzate dolcezza e diplomazia e seguite i progetti in corso, senza cambiare continuamente umore.

Leone: ★★★★. In previsione una giornata più che soddisfacente, sicuramente da vivere al meglio ed ai massimi livelli. Pronti a sorridere? Certo che si, anche perché sarà in risalita netta il quasi tutto il periodo, favorito da buone opportunità da sfruttare in ambito affettivo e, in parte, anche in alcune situazioni di lavoro e nella professione. In amore, le stelle in campo vi porteranno indietro nel tempo e potreste improvvisamente ritrovarvi a sfogliare un album di vecchie foto, il che vi farà rivivere emozioni bellissime.

State vivendo un periodo sereno e, con Venere amica, la vostra vita sentimentale scorrerà beatamente tra piccole romanticherie con il partner, le sole capaci di rendervi felici. Single, dentro di voi salire il desiderio inconscio di seminare qualcosa per avere un futuro migliore, ma converrà agire con calma e buon senso. Se dovete prendere una decisione di un certo valore, ascoltatevi e decidete di testa vostra. Nel lavoro, nel corso della giornata avrete piccole ma piacevoli soddisfazioni. Qualche buona intesa e probabili facilitazioni nei contatti lavoro. Tra pochi giorni arriveranno discreti apprezzamenti circa il vostro operato.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 12 agosto, contempla almeno sulla carta un giro di boa settimanale all'insegna dell'amore e dei sentimenti in generale.

Lo stress dei giorni scorsi potrebbe essere finalmente acqua passata: qualcuno potrebbe addirittura essere tentato dall'iniziare qualcosa di importante per sé o per la famiglia. In campo sentimentale si profileranno bei momenti e, se siete felicemente in coppia, capirete che il partner è la persona giusta per voi. Le stelle in questi giorni vi rendono gentili e premurosi con tutti, soprattutto con le persone a cui siete legati da tanto tempo e questo stato non fa altro che rendervi ancora di più amorevoli e dolci. Con il partner tutto "vola" davvero alla grande: sapete sempre come fare per rendere felice chi avete a fianco. Single, le stelle continueranno a rendervi dinamici, allegri e sorridenti.

Trasmetterete buonumore alle persone che avranno la fortuna di incontrarvi durante la giornata: ricordatevi di prestare attenzione ai piccoli dettagli, i soli capaci di fare quasi sempre la differenza. Nel lavoro, finalmente i vostri meriti verranno riconosciuti: complimenti! La fatica dei giorni passati sarà ottimamente ripagata.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per scoprire la classifica completa di giovedì 12 agosto.