Le previsioni zodiacali di mercoledì 11 agosto 2021 ripartono con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. L'Astrologia del giorno mette in risalto l'ingresso della Mercurio in Vergine, transito previsto proprio questo mercoledì alle ore 21:56 della sera. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere chi la spunterà in questa parte della settimana? Diciamo subito che, a meritare la posizione più ambita, in questo caso quella espressa dalle cinque stelline, saranno certamente coloro appartenenti ad Ariete e Vergine, entrambi preventivati positivamente ed in odore di buona fortuna.

Invece, in arrivo un po' di stress per i nativi del Leone e un periodo routinario per Gemelli e Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 11 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine (Mercurio in Vergine);

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali dell'11 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 agosto al segno dell'Ariete predice una giornata davvero splendida, almeno sulla carta. Questo mercoledì potrebbero arrivare novità o buone notizie per quanto riguarda alcune cose che avete in ballo nel periodo: avrete occasione di confrontarvi con persone che contano e dare il via a un desiderio molto importante.

In amore in questo periodo siete in uno stato di grazia per quanto riguarda il benessere fisico e psicologico: le stelle certamente vi faranno raggiungere un livello superlativo e sarete quindi molto attivi e dinamici. Sfruttate questa carica dedicandovi completamente al partner sforzandovi di regalare tutto il tempo possibile.

Single, il sipario della giornata calerà su una scena a dir poco idillica, con le persone ci sarà allegria, feeling, solidarietà e collaborazione. Passione, pragmatismo e intuito saranno uniti tutti per un vostro progetto, puntualmente condiviso dai vostri familiari. Nel lavoro, le stelle consigliano di affidarsi alle direttive di un superiore.

Riuscirete a pianificare gli obiettivi più ardui e trovare nuove risorse.

Toro: ★★★★. Giornata abbastanza interessante anche se valutata a quattro stelle. La soluzione per tutto (o quasi) sarà il saper "ben parlare", possibilmente diretti e incisivi. Così facendo non sbaglierete mai. Se state vivendo qualcosa di importante in qualsiasi contesto, potreste decidere di fare sul serio iniziando a fare progetti per il futuro. In campo sentimentale, dedicate la maggior parte del tempo all'amore, con coccole e tenerezze che faranno sentire la coppia ancora più unita. Grazie alle buone stelle, avrete la possibilità di dedicare il vostro tempo a tutto ciò che amate e che vi appassiona. Se avete qualche hobby creativo, è la giornata giusta per riprendere la mano con estro e fantasia.

Single, l'atmosfera serena e un cielo tutto sommato positivo vi faranno sentire meglio del solito. Oltre al divertimento e ad una soddisfacente forma fisica, potrete contare su un giorno intenso. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente. Sarete vivaci e brillanti, emergerete nella compagnia di amici per fascino e simpatia. Nel lavoro, le stelle vi caricheranno di energia: avrete voglia di apportare modifiche al vostro operato.

Gemelli: ★★★★. Questa parte della settimana si presenta discretamente bene ma sarà sotto la solita "barbosa" cappa dei periodi routinari per molti del segno. La giornata potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione a ciò che avete intenzione di fare in questo periodo.

In amore, finalmente una giornata positiva: tutto (o quasi) vi sorriderà e, se state vivendo una relazione d'amore, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Sentimentalmente sarete molto espansivi e avrete molti slanci affettivi nei confronti della persona amata. Single, per superare brillantemente momenti di stanchezza e di insoddisfazione fate leva sulle risorse personali e sulle amicizie (che non mancano), pronte a organizzare qualcosa di divertente per la giornata. Mostratevi gentili, accomodanti e propensi a valorizzare le idee altrui. Nel lavoro, la giornata si aprirà molto bene per voi del segno. Gli Astri suggeriscono una novità che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro successo.

Oroscopo e stelle di mercoledì 11 agosto

Cancro: ★★★. In arrivo un giorno poco efficiente, proprio in questa parte centrale della settimana. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento sottotono, con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio. Per i sentimenti, le stelle vi faranno sentire incompresi in famiglia e, in un momento d'ira, potreste dire qualcosa di cui sarà facile pentirsi. Sarebbe meglio riflettere attentamente prima di esporvi troppo con il partner, perché le parole a volte fanno molto male. Single, il vostro buon umore potrebbe tramutarsi in ansia di fronte al minimo problema.

Non preoccupatevi per qualche piccolo acciacco fisico: vi basterà un po' di riposo e sentirvi amati, circondati da affetto per farvi passare tutto. Nel lavoro, gli astri consigliano di utilizzare questo mercoledì per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva. Cercate di capire se la strada che avete preso è in linea con i vostri progetti o se invece è necessario fare un'inversione.

Leone: ★★. L'oroscopo del giorno prefigura la possibilità che possa iniziare in salita il periodo. Infatti questo mercoledì è stato valutato dall'Astrologia con le due stelline relative ai frangenti da 'ko'. Quasi sicuramente gran parte della giornata sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere.

In amore, per trascorrere serenamente queste prossime ventiquattr'ore, siate chiari fin dall'inizio: a chi vi disturba e vorrebbe coinvolgervi in situazioni scomode dite apertamente quello che pensate. Declinate tutto quello che il partner avrà da obbiettare, senza badare alle sue reazioni, perché la vostra serenità viene prima di tutto. Single, sarà una giornata non esaltante: malintesi e pettegolezzi renderanno l'ambiente in cui vivete un campo di battaglia. Fate attenzione a come vi comportate: a causa delle orbite planetarie, in questa giornata qualcosa potrebbe turbare rendendovi poco socievoli. Se proprio lo ritenete necessario prendetevi il tempo necessario per riflettere. Intanto, volendo uscire al più presto da eventuali situazioni anomale, cercate l'aiuto di una persona a voi cara.

In ambito lavorativo ci sarà tanta confusione: potrebbe venir meno la fiducia nelle proprie possibilità.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 11 agosto, indica che evolverà a massima positività il periodo, dando a questa parte della settimana uno spirito giusto. In generale, sarete carichi di energia grazie a Mercurio in arrivo nel segno: saprete trasmettere una grande vitalità in special modo al rapporto di coppia. Unica cosa, dovrete impegnarvi abbastanza per far durare ciò che avrete nel frattempo iniziato, il più a lungo possibile. In campo sentimentale, vi sentirete rinati: aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto e questo vi aiuterà a dare un grande senso di libertà.

Se prima vi sentivate legati e incatenati, adesso avete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò rende speciale la vostra giornata e quella del partner. Single, l'amore sarà un tripudio di romanticismo e dolcezza: concedetevi un momento speciale, vi piacerà spaziare da un interesse all'altro. Intanto, frequentate persone diverse e datevi da fare più del solito. In ambito lavorativo avete un gran carisma e state dimostrando di essere in grado di gestire progetti importanti per il futuro.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 11 agosto.