L'oroscopo della giornata di giovedì 12 agosto prevede alcune difficoltà da superare per l'Ariete, in quanto la Luna, e presto anche Venere, si sta muovendo in una direzione sfavorevole, mentre Marte e Mercurio in trigono per il segno del Toro daranno una spinta in più in ambito professionale. Pesci rimarrà fermo sulle proprie idee, mentre Gemelli potrebbe faticare un po’ a gestire le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 12 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 12 agosto segno per segno

Ariete: assetto astrale che sta per cambiare per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Non saranno buone notizie, poiché la Luna, e presto anche Venere, tende a sfavorirvi. Per cui rafforzate il vostro rapporto finché siete in tempo, ma cercate anche di non commettere errori. Se siete single sappiate che anche se avete ragione, tenere il broncio non vi aiuta. In ambito lavorativo la situazione rimarrà stabile, con buoni risultati che continuano ad arrivare. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo di giovedì 12 agosto all'insegna dei bei sentimenti, grazie a questa Venere che rimane in buon aspetto. La vostra relazione di coppia sarà piena di bei momenti e tra voi e il partner pervaderà un senso di pace e armonia. Se siete single questa giornata vi riserverà qualcosa di molto bello. In ambito lavorativo l'aiuto di Marte e di Mercurio si rivelerà fondamentale per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo tra alti e bassi in ambito sentimentale, ma questo cielo sta per muoversi a vostro favore, a partire dalla Luna ora in trigono dal segno amico della Bilancia. Venere rimane ancora negativa, ma in amore vedrete che tra voi e il partner le cose si sistemeranno. Voi single potrete ricominciare a guardarvi intorno, ma senza essere diretti.

Nel lavoro sarete ancora al centro d'importanti progetti che stanno procedendo molto bene. Ciò nonostante, un po’ di difficoltà o stanchezza potrebbero esserci per via di Marte e Mercurio negativi, dunque fate attenzione. Voto - 7️⃣

Cancro: secondo l'oroscopo sarà una giornata leggermente sottotono. Venere rimane favorevole, ma la Luna diventa negativa, dunque in amore continuate ad amare il partner, ma siate un po’ cauti.

Se siete single preferirete dare maggiore importanza ai vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro occasioni ed energie non mancheranno e voi dovrete saperle sfruttare tutte. Voto - 7️⃣

Leone: vi attende una giornata buona per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà in sestile dal segno della Bilancia e porterà un po’ di armonia nel vostro rapporto, soprattutto se siete reduci da una piccola crisi. I cuori solitari finalmente avranno modo di sentirsi in pace con se stessi e con gli altri. Settore professionale ancora in cattive acque, sembra proprio che la situazione non cambi. Voto - 6️⃣

Vergine: siete in una fase calante rispetto a prima secondo l'oroscopo, considerato che alcuni pianeti stanno per lasciarvi.

Ciò nonostante, il periodo che vivrete sarà comunque più che soddisfacente. In ambito sentimentale la vostra relazione rimane stabile e piacevole da vivere. Se siete single corteggiare e manifestare le vostre emozioni è ancora possibile. In risalita invece il lavoro, ora che Marte e Mercurio vi sostengono e vi permettono di dire la vostra. Voto - 8️⃣

Bilancia: un cielo che migliora decisamente a partire da questa giornata e il bello deve ancora venire. La Luna, infatti, si affaccerà al vostro segno e in amore godrete di una relazione di coppia semplicemente fantastica, affiata e con tanti bei progetti da realizzare. Se siete single quest'estate potrebbe essere quella giusta per conoscere una persona davvero speciale.

Carriera professionale stabile, forse un po’ piatta, ma comunque soddisfacente. Voto - 9️⃣

Scorpione: il pianeta dell'amore rimane in buona posizione ancora per un po’ e questo cielo va sfruttato fino alla fine per una relazione di coppia forte e stabile, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single poter contare su delle amicizie forti e stabili avrà un grande significato per voi. In ambito lavorativo avere Marte e Mercurio alleati vi permetterà di recuperare terreno e proporre progetti di tutt'altro spessore. Voto - 8️⃣

Sagittario: Luna in sestile vi darà una mano in ambito sentimentale, ma la strada verso un rapporto sereno è ancora lontana. Bisogna che dimostriate con più fermezza i vostri sentimenti, senza sbagliare.

Se siete single a volte sapete come dimostrare i vostri sentimenti, solo che in questi casi non vi riesce così bene. Settore professionale tra alti e bassi, che richiederà maggiore impegno da parte vostra. Voto - 6️⃣

Capricorno: fantasia e creatività che spiccano in questa giornata. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 12 agosto svolgere il vostro lavoro non potrà essere più che piacevole, merito di astri come Marte e Mercurio al vostro servizio. Un po’ meno bello l'ambito sentimentale, considerato che la Luna vi volta le spalle. Ciò nonostante, Venere rimane attiva ancora per un po’, dunque date maggiore importanza al vostro rapporto. Se siete single un po’ di agitazione è normale quando volete farvi avanti.

In ogni caso mantenete la calma e siate voi stessi. Voto - 7️⃣

Acquario: piccoli, ma importanti passi in avanti in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo sta tornando a giocare a vostro favore e tra voi e il partner presto ci sarà maggior complicità. Se siete single le relazioni sociali diventeranno sempre più interessanti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Molto bene l'ambito lavorativo, ora che Mercurio e Marte smettono di ostacolarvi, lasciando spazio libero per Giove e Saturno in congiunzione. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo di giovedì non all'altezza delle aspettative, ma qualcosa inizia a muoversi anche per voi, in particolare dal punto di vista sentimentale. La Luna smette di sfavorivi e presto anche Venere.

Per cui, con un po’ di calma e di umiltà, presto le cose cambieranno in meglio. Single, siete ancora in tempo per dare un importante significato alla vostra estate. Nel lavoro prendersi cura degli affari non sarà facile, visto che Marte e Mercurio diventano negativi. Meglio non essere irremovibili sulle vostre scelte, pensando bene a quel che fate. Voto - 6️⃣