L'Oroscopo di giovedì 12 agosto è pronto a svelare le previsioni dei dodici i segni dello zodiaco. Il cielo astrale del periodo vede in netta ripresa il Capricorno con il Leone favorito in amore. Nella giornata di lunedì 16 novembre osserveremo la Luna in bilancia, il Sole in Leone e venere in Vergine. Restano fermi nei rispettivi settori Giove, Plutone, Marte e Nettuno.

Diamo spazio all'oroscopo di domani 12 agosto analizzando l'oroscopo segno per segno.

Oroscopo e consigli di giovedì 12 agosto

Ariete - La Luna in Bilancia rappresenta una foresta fitta ed intricata, nella quale dovete tenere gli occhi aperti per schivare continue insidie.

Ostacoli e contrattempi saltano fuori in ogni momento: serve concentrazione per arrivare in fondo. La riservatezza non è certamente la vostra dote migliore. Forse vi converrebbe assumere un atteggiamento più discreto e circospetto. In amore i problemi di ordine pratico è meglio affrontarli in coppia, anche qualora siano soltanto formalità: eviterete discussioni e ripicche. Se avete in mente una dieta o qualche cura estetica, meglio rimandare di qualche giorno.

Toro - L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza della Luna, oggi nel Cancro.

Diluite nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi, ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti. In amore il coinvolgimento è grande e questo vi spaventa, tanto che per la paura di cedere le armi, con forza riaffermate la vostra libertà. Dedicatevi a tutto ciò che vi fa stare bene. Meglio evitare, però, qualsiasi decisione presa d’impulso, senza riflettere.

Gemelli - Vi sentite un po’ prigionieri del momento, attanagliati da impegni e attività che lascereste volentieri ad altri, ma per oggi dovrete coltivare l’arte della pazienza. In famiglia, non perdetevi d’animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Anche le riflessioni hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste.

In amore Venere vi protegge, anche se al momento non sembra disposta a concedere un granché. In compenso, un’amicizia vi scalda il cuore. Seguire un ritmo di vita sano e regolare vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico. Nel tempo libero, uscite a passeggiare.

Cancro - Contate pure sugli amici per trascorrere una giornata divertente, però tenete a freno la tendenza a primeggiare. Lasciate un po’ di spazio anche agli altri! Entusiasmo e vivacità, divertimenti e iniziative a cui non potete proprio rinunciare. Giornata ideale anche per attivare progetti in équipe, per dare avvio ad un’idea notevole o per attirare l’attenzione di una persona influente. In amore, passione e feeling per un’avventura intensa, coinvolgente, ma disimpegnata.

Proprio quello che ci vuole per scacciare dal cuore la malinconia. Se andate soggetti a eritemi e rossori, calibrate le esposizioni al sole. E per evitare nuovi fastidi applicate una crema protettiva.

Previsioni zodiacali di domani, 12 agosto

Leone - Le previsioni zodiacali per la giornata del 12 agosto annunciano una bella giornata in amore. Dopo lunghe controversie, finalmente la pace. Fautrice di belle sorprese in ogni rapporto è la Luna, che sosta nelle acque placide della Bilancia. Ricambiate le cortesie degli amici: un fiore o un pensiero semplice, per ripagare il loro appoggio. State all’erta, perché in ambito lavorativo presto capiteranno buone occasioni per dimostrare il vostro valore.

Ma dovrete coglierle al volo, senza indugi. In amore è arrivato il momento di prendere il coraggio a due mani e di dichiarare i vostri sentimenti, senza continuare a rimuginarci sopra. Fatevi un regalo, concedetevi un bagno all'essenza di rosa: il profumo rilassa la mente e rigenera il corpo.

Vergine - Vi affacciate a questa nuova giornata in forma smagliante e con un umore a dir poco scintillante. Stelle favorevoli vi rendono praticamente incontenibili. Lavoro, amici, divertimento, tanti interessi personali: oggi ne avete davvero per tutto e per tutti. Intelligenza, concentrazione, prontezza di riflessi: avete tutto ciò che vi serve per rendervi protagonisti di vere e proprie storie incredibili.

Anche in fatto di sentimenti, la situazione non è meno scintillante. Che siate single, oppure già sistemati, la giornata sarà perfetta! E le vostre condizioni di salute completano un quadro già poco meno che perfetto. Vi sentite in splendida forma e si vede, anche!

Bilancia - Su con la vita, oggi che la Luna in Bilancia vi favorisce su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e meno pigri del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirvi di portare avanti i progetti con abilità. Nel lavoro un’accurata selezione degli impegni vi consentirà di utilizzare in modo proficuo le energie e di seminare per avere a tempo debito un buon raccolto. In amore, siete tra i cuori solitari disponibili ad un salto di condizione?

Il distintivo dei single da oggi può essere definitivamente appeso al chiodo. È ben nota la vostra golosità, ma specialmente in questa stagione non dovreste eccedere con gli zuccheri ed evitare il più possibile dolciumi e simili.

Scorpione - Grazie anche alle armonie di Nettuno e Plutone, la Luna sostiene il vostro conto in banca. Tentate la fortuna al tavolo verde, investite sul mattone. Progetti e iniziative portate avanti con determinazione e ottimismo promettono di arrivare in porto. Capaci, ben organizzati, nel lavoro apparirete instancabili e porterete a termine le vostre mansioni efficacemente e in un batter d’occhio. In amore, grazie alle coccole del partner, potrete dedicarvi ad una serata rilassante.

I single, con il loro fascino irresistibile, faranno conquiste. L’ottimismo invece migliora la qualità della vita, ma fa aumentare l’appetito, cosa che forse la vostra linea adesso non può permettersi.

Astrologia di giovedì 12 agosto

Sagittario - Suggerimenti preziosi vi giungono in questo periodo dai pianeti favorevoli, che consigliano, specie se non siete ancora andati in ferie, di mettervi in viaggio. La voglia di agire non vi manca: prendete una cartina, fate qualche telefonata e il gioco è fatto. Nel lavoro, purtroppo, faticherete forse un po’ più di quanto vi eravate immaginati, ma alla fine riuscirete a raggiungere l’obiettivo che vi eravate prefissi. In amore sicuri di voi e decisionisti come siete, raramente vi viene in mente di coinvolgere la persona che amate nelle vostre decisioni.

Se avete bisogno di fare un po’ di movimento, ma avete passato troppo tempo seduti a una scrivania, non esagerate. Ci vuole gradualità in tutte le cose.

Capricorno - Situazione in ripresa, con il Sole che torna a riscaldare il segno e con la Luna, da ieri in promettente trigono a Saturno, pronta ad esaudire ogni vostra richiesta. Raccogliete le idee, forse ancora un po’ confuse, e poi passate all’azione: c’è davvero molto da fare. Nel lavoro, curate tutto nei minimi dettagli, ma il capo non è mai abbastanza soddisfatto del vostro lavoro: avreste voglia di dirgli cosa pensate... In amore, invece, potreste trovare rasserenante, persino piacevole, quella routine che di solito denigrate tanto. Il partner si fa in quattro per voi.

State seguendo ritmi troppo intensi e stancanti. Che vi vengano imposti da altri o da voi stessi, poco importa: dovete ridimensionarli.

Acquario - I favori della Luna da ieri in Bilancia, e gli ottimi rapporti che il vostro segno intreccia con Mercurio e Giove, assicurano una giornata scorrevole. Buonumore e simpatia fanno di voi una persona molto gradevole. Oggi sarete molto richiesti e ricercati. Nel lavoro, forse riuscite a strappare al capo un consenso che inseguivate da tempo. Ora avete la strada spianata e potete dimostrare quanto valete! In amore state attraversando una fase poco positiva. Ma voi non ne soffrite più di tanto, infatti vi consolate uscendo con gli amici. Trovate sempre tempo da dedicare al lavoro, ai vostri interessi, agli amici, ma non ne avete mai per occuparvi del vostro benessere.

Pesci - Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di domani, giovedì 12 agosto, annunciano poco o niente di nuovo, per quanto vi riguarda. E questa non è esattamente una buona notizia: vi aspetta un’altra giornata faticosa e poco proficua. È il lavoro il vostro attuale tallone di Achille: proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Qualunque sia la vostra professione, in questi giorni si vengono a creare situazioni favorevoli in grado di dare un forte impulso alla carriera. In amore, le relazioni lineari non fanno per voi: passati i primi giorni, finite con il perdete interesse. Vi ci vuole un partner più problematico. Ogni tanto affermate che i ritmi frenetici sono il vostro pane quotidiano, ma alla fine vi stancate pure voi, anche se non volete ammetterlo.