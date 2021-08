L'oroscopo della giornata di lunedì 30 agosto prevede l'arrivo dei pianeti Marte e Mercurio nel segno della Bilancia che, in ambito lavorativo, avrà modo di dare e ottenere il massimo, mentre la Vergine continuerà a ottenere discreti successi sul posto di lavoro. Situazione che va di male in peggio per i nativi Ariete e Capricorno, mentre per il Leone ricomincia la risalita sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 30 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 30 agosto 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che, purtroppo, continua a peggiorare secondo l'oroscopo.

Marte e Mercurio, infatti, si aggiungono ai pianeti in opposizione. L'unica buona notizia sarà la Luna in sestile dal segno dei Gemelli. Dunque, in amore, che siate single oppure no, dovrete cercare di trattare al meglio le persone intorno a voi, senza essere scontrosi o impulsivi. Nel lavoro, potrebbe verificarsi una battuta d'arresto nei vostri progetti, e dovrete essere in grado di sbloccare la situazione. Voto - 5️⃣

Toro: la vostra voglia di lavorare inizia a scendere ora che Marte e Mercurio vi lasciano. Poco male, i vostri lavori in fondo non vanno così male, l'importante è che non facciate errori. In ambito sentimentale la vostra relazione sarà più o meno stabile e i progetti che avete in mente insieme al partner procederanno spediti.

Se siete single, siete bravissimi a fantasticare storie d'amore, ma dovrete anche saper concretizzare. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che vi permetterà di dare il meglio di voi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 30 agosto. Oltre a Giove e Saturno, arrivano Marte e Mercurio a sostenere le vostre iniziative e i risultati ottenuti saranno eccellenti.

In amore, inoltre, arriva la Luna nel vostro cielo, e insieme a Venere in trigono dal segno della Bilancia, il vostro rapporto sarà semplicemente fantastico. Per quanto riguarda i single, sarete in grado di mettere pace e armonia nel vostro ambiente. Voto - 9️⃣

Cancro: un quadro astrale che va di male in peggio secondo l'oroscopo.

Oltre a Venere, infatti, si aggiungeranno Marte e Mercurio ai pianeti in quadratura e, dal punto di vista sentimentale, raggiungere un buon affiatamento sarà veramente difficile. Se siete single, concentratevi di più su voi stessi e a cosa potete fare per essere felici. Nel lavoro riconsiderate alcuni vostri progetti, perché potrebbero non essere più adeguati. Voto - 6️⃣

Leone: finalmente avrete modo di risalire la china in ambito lavorativo. Marte e Mercurio, infatti, giocheranno a vostro favore e potreste avere idee interessanti da sviluppare. Per quanto riguarda i sentimenti Luna e Venere sono in sestile rispettivamente dal segno dei Gemelli e della Bilancia, dunque, prendervi cura della vostra dolce metà sarà più semplice, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I single le emozioni non mancheranno in questa giornata. Voto - 8️⃣

Vergine: quadro astrale che si sbilancia per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Marte e Mercurio lasceranno il vostro cielo, ma questo non vorrà dire che i vostri progetti non saranno più così efficaci. In amore invece questa giornata potrebbe riservarvi poche soddisfazioni in quanto la Luna si troverà in quadratura. Dunque, single oppure no, meglio non esagerare con le vostre effusioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrologiche che definire eccellenti è poco in questo caso. Questo cielo vedrà Luna, Venere, Giove, Saturno, Marte e Mercurio tutti a vostro favore e davvero non potrete chiedere di meglio. Per il vostro rapporto questa giornata sarà di grande crescita, che vi permetterà di custodire ricordi indimenticabili insieme al partner.

Se siete single invece vi accorgerete che la persona giusta è proprio davanti ai vostri occhi. Nel lavoro è il momento di dare vita a grandiosi progetti, che possano elevare la vostra posizione. Voto -

Scorpione: oroscopo di lunedì che vi permetterà di dimenticare gli errori commessi durante il weekend, e iniziare discretamente bene la settimana. In ambito sentimentale infatti ritroverete un po’ di buonsenso, che vi permetterà di vivere una relazione abbastanza tranquilla. Se siete single non smetterete di provarci a conquistarla. Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio smettono di assistervi, per cui cercate di non farvi trascinare in progetti che non vi convincono. Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo leggermente sottotono secondo l'oroscopo, ma che in ogni caso non vi penalizzerà più di tanto.

Infatti, anche se la Luna sarà opposta per qualche giorno, se mantenete la calma, e cercate sempre il dialogo con il partner, difficilmente cadrete in qualche litigio. Se siete single coloro che vi hanno malgiudicato potrebbero vedervi sotto una luce differente. Sul fronte lavorativo invece la situazione è destinata a migliorare ora che Marte e Mercurio sono dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Capricorno: settimana che inizierà sotto un profilo astrale poco piacevole per voi nativi del segno. Purtroppo per voi, Marte e Mercurio vi giocheranno un bruttissimo scherzo mettendosi in quadratura dal segno della Bilancia. I vostri progetti infatti potrebbero rallentare, e non andare esattamente come previsto.

In amore Venere rimane quadrata, e tra voi e il partner difficilmente si raggiungerà una buona intesa. Un po’ meglio i single, ma solo perché avranno qualche problema in meno a cui pensare. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di lunedì 30 agosto che vedrà un cielo luminoso per voi nativi del segno, soprattutto nel lavoro. I vostri progetti infatti prenderanno la giusta direzione, grazie alle energie che vi darà Marte, e alle buone idee di Mercurio. In amore la Luna e Venere in connubio tra loro portano stabilità nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single potranno conoscere persone che presto diventeranno davvero importanti. Voto - 9️⃣

Pesci: Luna in quadratura che v'impedisce di iniziare bene la settimana in fatto di sentimenti.

Nulla di grave in fondo, secondo l'oroscopo tra voi e il partner non ci saranno grossi malintesi, ma anche voi dovrete impegnarvi a non essere esagerati per ogni situazione. Se siete single i consigli dei vostri amici vi torneranno molto utili. Buone notizie invece nel lavoro. Marte e Mercurio smettono finalmente di sfavorirvi, e con calma, e qualche buona idea, potrebbero arrivare progetti interessanti. Voto - 7️⃣