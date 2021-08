L'oroscopo della giornata di mercoledì 25 agosto prevede la Luna entrare nel segno zodiacale dell'Ariete che recupererà in amore, ma ancora ci sarà qualche disagio, mentre Marte in trigono per il segno del Toro renderà più attivi i nativi del segno. Vergine riuscirà a gestire molto bene le proprie mansioni lavorative, mentre per l'Acquario sarà più semplice approcciarsi a nuove conoscenze. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 25 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 agosto 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel vostro cielo secondo l'oroscopo, ciò nonostante le cose non sembrano destinate a migliorare.

Venere infatti rimane in opposizione nei vostri confronti, e dalla vostra relazione di coppia non aspettatevi grandi passi in avanti. Per quanto riguarda i single, anche se siete innamorati, meglio non fare niente di avventato. Nel lavoro andrete avanti con i vostri progetti, nel bene e nel male, cercando di non commettere errori. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì 25 agosto che in linea di massima vi vedrà attivi, merito in particolare della posizione di Marte in trigono dal segno della Vergine. In ambito lavorativo infatti sarete molto bravi con le vostre mansioni, e con un po’ di fortuna potrebbero arrivare risultati superiori alla media. Per quanto riguarda i sentimenti il periodo non sarà così male per portare a bordo dei progetti con il partner, ciò nonostante dovrete portarli a termine prima della metà di settembre.

Voto - 8️⃣

Gemelli: per fortuna questa Luna torna favorevole, e secondo l'oroscopo non mancheranno le occasioni per darvi da fare insieme alla vostra anima gemella. Che si tratti di progetti o di momenti di passione, quando c'è intesa tra voi, niente può andare storto. Se siete single tornerà in voi quella voglia travolgente di trovare qualcuno che vi stare veramente bene.

Nel lavoro invece fate attenzione perché con Marte e Mercurio negativi potreste portare avanti i vostri progetti di controvoglia. Voto - 8️⃣

Cancro: un quadro astrale che torna ad essere scomodo, pesante per voi nativi del segno. In amore infatti Venere e Luna tornano a mettere i bastoni tra le ruote ai vostri piani sentimenti.

Single oppure no dunque, riuscire ad andare d'accordo soprattutto con le persone che più amate potrebbe non essere affatto semplice. In ambito professionale andate benino, ciò nonostante sfruttate questo momento per fare un po’ di chiarezza. Voto - 5️⃣

Leone: parte centrale della settimana grandiosa per voi nativi del segno, merito in particolare dell'arrivo della Luna in trigono dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda i sentimenti infatti non sbaglierete un colpo all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single mettete da parte i discorsoni che vi siete preparati, e parlate con il cuore. In ambito lavorativo vorreste poter fare di più, ma al momento tutto quello che potete fare è aspettate tempi migliori.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che finalmente vi permetteranno di tornare a dare il meglio. La Luna infatti non vi darà più fastidio, anzi tutto il contrario. In amore le coppie innamorate torneranno a splendere, e in particolare quei momenti di relax saranno i più belli. Se siete single l'amore per voi sarà una parte importante della vostra vita, e per questo vorrete che sia tutto perfetto. Nel lavoro sarete molto abili nel gestire le vostre mansioni, merito in particolare di Marte e Mercurio in ottima posizione. Voto - 8️⃣

Bilancia: un cielo leggermente in calo, ma in ogni caso valido. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà opposta fino a domani, e in amore potrebbe mancare quel vostro solito romanticismo, ma fino a quando si tratterà di prendervi cura del partner, e risolvere problemi insieme, non ci saranno problemi.

Se siete single vi potete divertire anche se non avete nessuno nel vostro cuore. Nel lavoro presto arriveranno delle risposte interessanti e progetti che non potete assolutamente rifiutare. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo nel complesso discreto secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 25 agosto. Per quanto riguarda i sentimenti forse non ci sarà una forte intesa tra voi e il partner, ma sarete abbastanza felici anche così. Se siete single quando avete qualcosa per la testa, non ve la toglie nessuno, e presto ce la farete. Sul posto di lavoro meglio evitare troppi giri di parole con i vostri progetti, e se volete vedere dei risultati, andate dritti al sodo. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì favoloso dal punto di vista sentimentale.

Luna e Venere saranno in perfetta sinergia per voi, e la vostra relazione di coppia sarà particolarmente romantica. Se siete single riprenderete ad essere gentili e affettuosi, soprattutto con quella persona che tanto vi piace. Nel lavoro anche se non con la solita velocità, colpa di Marte e Mercurio negativi, idee e progetti andranno avanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che rimane sfavorevole per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, sembra che non riusciate più a andare d'accordo con il partner, ma forse vi basterà solo essere un po’ più comprensivi, cercando di capire le intenzioni del partner. I single dovranno fare attenzione a gestire le loro emozioni, cercando di essere più pazienti.

In ambito professionale il vostro modo di fare sarà nel complesso efficace, ma attenzione ai rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale più che discreta nel corso di questa giornata per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in sestile, e per quanto riguarda i sentimenti ci sarà un'ottima intesa di coppia. Le relazioni sociali andranno molto bene, sarà facile per voi incontrare nuove persone, ma il vostro cuore potrebbe volere qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro forse potrebbe essere il momento adatto per mettere in pratica idee davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo nel complesso sereno, perfetto per stare in armonia con la vostra anima gemella, in particolare se la vostra relazione è nata da poco.

Sarete in grado di gestire in autonomia la vostra storia d'amore, senza l'ausilio di astri a supportarvi, e insieme al partner, procederete verso la giusta direzione. Per quanto riguarda i single potreste riscoprire il piacere di stare insieme a chi più amate. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Marte e Mercurio ancora in una posizione tutt'altro che favorevole. Prendete le vostre decisioni con criterio, e se necessario, fatevi aiutare da un collega. Voto - 7️⃣