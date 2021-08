L'oroscopo della giornata di sabato 14 agosto prevede proposte interessanti in arrivo per i nativi Cancro, e non solo in ambito lavorativo, mentre la Luna in Scorpione aiuterà a esaltare le emozioni con il partner. Giornata in salita per il Toro dal punto di vista sentimentale, mentre Pesci finalmente ricomincerà a vivere al meglio la propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 14 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 14 agosto, segno per segno

Ariete: inizia l'ultimo fine settimana di "libertà" per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, infatti, questo cielo tenderà a favorirvi ancora per un po’, per cui sfruttate questo periodo di ferragosto per fare qualcosa di davvero importante dal punto di vista sentimentale. Che siate single oppure no, sarete ancora in tempo per vivere dolcissime emozioni e dare un significativo epilogo a questa estate. Voto - 8️⃣

Toro: giornata tutta in salita secondo l'oroscopo del 14 agosto. Purtroppo per voi Venere sarà sempre meno influente, mentre la Luna sarà in opposizione fino a domani. Dal punto di vista sentimentale non aspettatevi grandi cose tra voi e la vostra anima gemella, ma volendo potreste comunque riuscire a trascorrere una giornata tranquilla. Se siete single non aspettatevi momenti romantici davanti a un falò, ma una bella serata con gli amici ci potrebbe anche stare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo senza infamia e senza lode in questa giornata di sabato. Con i sentimenti ve la caverete bene, ma soprattutto voi single dovrete fare di più per provare a conquistare la vostra anima gemella. Se invece siete già impegnati cercate di essere un po’ più sciolti con il partner. Nel lavoro avrete in mente idee interessanti per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Cancro: proposte interessanti in arrivo in questo inizio di weekend e non solo in ambito lavorativo, dove al momento le cose vanno bene, ma anche in amore. Con la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione, e Venere un'ultima volta favorevole, questo periodo potrebbe essere carico di emozioni e momenti indimenticabili.

Che siate single oppure no, sfruttate appieno il momento. Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali purtroppo non all'altezza delle aspettative, considerato che la Luna sarà d'intralcio alle vostre romantiche conquiste. Poco male se in fondo questa giornata non andrà come vi aspettavate: presto avrete l'occasione di rifarvi, considerato che Venere da lunedì sarà una posizione migliore. Voto - 6️⃣

Vergine: parlare d'amore vi verrà ancora facile, considerato che questo cielo tenderà a favorirvi ancora per un po’. Se siete single potreste avere qualche possibilità di riuscire a trovare la persona più adatta a voi, in particolare se siete nati nella terza decade. Se invece siete già impegnati fate in modo che questa giornata possa essere indimenticabile per voi e per la vostra anima gemella.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sta per iniziare un periodo fatto di grandi emozioni per voi nativi del segno, che vi permetterà di chiudere al meglio questa estate. Se siete single, infatti, avrete buone occasioni per provare a conoscere persone davvero intriganti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se avete una relazione stabile troverete sempre una scusa per lasciarvi andare alla passione. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali convincenti per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 14 agosto, godrete della Luna in congiunzione, che vi darà l'occasione di fare importanti passi avanti per la vostra relazione di coppia. Se siete single, invece, saprete perfettamente mettere in pratica le vostre tecniche di corteggiamento.

Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di sabato 14 agosto senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. Fortunatamente, però, la situazione potrebbe presto cambiare in vostro favore. Per il momento cercate di evitare ulteriori litigi con il partner, ma soprattutto provate a instaurare un dialogo. Voi single provate a riservare più spazio alle tenerezze. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata d'estate serena per voi nativi del segno. Pervasi dal buon umore offerto dalla Luna in buon aspetto, riuscirete ad attirare numerosi sorrisi, soprattutto voi single particolarmente apprezzati da tutti. Se invece siete già impegnati, questa sarà una giornata movimentata per voi e il partner, piena di tanti bei momenti tutti da vivere.

Voto - 8️⃣

Acquario: purtroppo per voi la Luna si troverà in cattivo aspetto secondo l'oroscopo di sabato. Dal punto di vista sentimentale meglio non avere grandi aspettative. Ciò nonostante, avrete comunque modo di trascorrere una serata tutto sommato tranquilla, pazienza se non scoppierà la scintilla della passione. Se siete single con gli amici avrete modo di divertirvi molto. Non per forza ci deve essere una persona da amare al vostro fianco. Voto - 7️⃣

Pesci: finalmente un weekend tutto da vivere per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo la Luna si troverà in posizione favorevole e dal punto di vista sentimentale avrete buone possibilità di riprendere in mano la vostra relazione e trascorrere un ferragosto più che soddisfacente. Se siete single sappiate che siete ancora in tempo per farvi avanti. Voto - 8️⃣