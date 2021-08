L'oroscopo della giornata di venerdì 27 agosto vedrà Venere opposta per l'Ariete che manda in crisi i loro sentimenti, mentre Vergine sarà piuttosto rilassata in fatto di sentimenti grazie ad una bella Luna in trigono. Urano nel segno del Toro porta idee, progetti e stabilità nel lavoro, mentre Capricorno allontanerà alcuni dubbi nella propria relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 27 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 27 agosto 2021 segno per segno

Ariete: questa Venere in opposizione vi manda ai matti in fatto di sentimenti, mettendovi in un evidente crisi di coppia.

Tra voi e il partner non c'è più la solita complicità di prima, questo è ormai chiaro, ma nulla vi vieta di provare a fare qualcosa. Se siete single prima di prendervi cura degli altri, forse sarebbe il caso di pensare a sé stessi. Un po’ meglio nel lavoro, grazie a Saturno che favorisce i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali notevoli per voi nativi del segno, ora che la Luna si affaccia al vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale incertezze e atteggiamenti mutevoli sono solo un lontano ricordo. Adesso dovrete concentrarvi su cosa fare per rendere felice il partner. I single sapranno sfruttare bene il loro tempo libero. Nel lavoro Urano propone progetti davvero interessanti, ma attenzione perché questo cielo potrebbe avere altri piani per voi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di venerdì 27 agosto ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Venere a favore ancora per un po’ vi rende una calamità di sentimenti e romanticismo, tutto da vivere insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari mostreranno un atteggiamento più deciso, utile per riuscire a fare colpo.

In ambito lavorativo sappiate che a volte lavorare in gruppo può fare la differenza. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che per fortuna migliora rispetto alle giornate precedenti, ma non per questo la situazione tra voi e il partner sarà più stabile. Il pianeta dell'amore infatti non vi aiuta, ma la Luna in sestile forse potrebbe darvi una mano.

Se siete single e non siete sicuri dei vostri sentimenti, non fate nulla di avventato. In ambito professionale attenzione a non perdere voglia e ottimismo, altrimenti sarà difficile andare avanti. Voto - 6️⃣

Leone: si apre un periodo sottotono secondo l'oroscopo, che purtroppo durerà per tutto il weekend. Questa Luna in quadratura porta qualche malinteso tra voi e la vostra anima gemella, e dovrete essere in grado di risolverli presto. I cuori solitari preferiranno concentrarsi su altro che non sia l'amore. Sul posto di lavoro non dimenticate che Saturno contro di voi porta instabilità, per cui riflettete bene sulle scelte che farete. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo di venerdì che vi vedrà particolarmente rilassati, in particolare dal punto di vista sentimentale.

Questo cielo garantisce stabilità tra voi e il partner, e per una volta non dovrete avere preoccupazioni. Se siete single avrete una visione particolarmente ottimista della vita. Nel lavoro i vostri progetti procederanno secondo i vostri piani, e difficilmente commetterete un errore. Voto - 9️⃣

Bilancia: un quadro astrale che rimane più che soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 27 agosto. In amore potreste addirittura rimanere sorpresi dalla vostra dolce metà. Per i cuori solitari il desiderio d'amore si accende, e trovare l'amore sarà possibile. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi rendono le cose facili, e dai vostri progetti potreste ottenere tanto. Voto - 9️⃣

Scorpione: un oroscopo non così favorevole nei vostri confronti in questa giornata, considerato che la Luna si troverà in opposizione per un po’ di tempo.

Certo, Venere rimane in buon aspetto, ma tra voi e il partner potrebbe non esserci la stessa complicità di prima. I single dovranno essere più pazienti. In ambito lavorativo per fortuna sarà una giornata positiva, ma il nervosismo al primo ostacolo potrebbe farsi sentire. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale nel complesso valida per vivere una giornata piena di bei momenti. Dal punto di vista sentimentale infatti ci penserà Venere a rendere magica la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single le stelle avranno interessanti progetti in serbo per voi. Sul fronte professionale non mancherà il supporto di Giove e Saturno, ma non dimenticate che Marte e Mercurio potrebbero ostacolarvi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: un cielo sicuramente migliore rispetto alle giornate precedenti grazie alla Luna in trigono. Secondo l'oroscopo, in amore allontanerete alcuni dubbi all'interno della vostra relazione di coppia, ma non dimenticate che Venere rimane negativa, per cui fate attenzione. Se siete single nonostante alcuni piccoli cambiamenti, meglio non essere istintivi, soprattutto con la vostra fiamma. Nel lavoro ci sarà una discreta sintonia tra i colleghi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo godibile in amore secondo l'oroscopo del 27 agosto. Venere rimane in trigono dal segno della Bilancia, contrastando questa Luna quadrata per tutto il weekend. Certo, qualche piccolo malinteso potrebbe insorgere, ma se saprete spiegarvi fin da subito, non dovrebbero esserci problemi.

I single saranno un po’ più cauti. Nel lavoro avrete dalla vostra parte un ottimo quadro astrale per cercare di mettere in piedi idee e progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo di venerdì che vi vedrà particolarmente sensibili dal punto di vista amoroso. Con la Luna in sestile dal segno del Toro, il vostro rapporto sarà dolce, magnetico, piacevole. Per quanto riguarda i cuori solitari i nuovi incontri saranno favoriti, e voi dovrete saperli sfruttare. Ancora qualche difficoltà nel lavoro con i vostri progetti, colpa di astri come Marte e Mercurio opposti ancora qualche altro giorno. Voto - 7️⃣