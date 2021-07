Per la settimana fra lunedì 2 e domenica 8 agosto 2021, l’Oroscopo presenta una situazione planetaria molto particolare. La costellazione del Leone avrà nei propri gradi la Luna, il Sole e il pianeta Mercurio, mentre il Capricorno “ospiterà” Plutone. L’Acquario avrà nei suoi paraggi Giove, mentre il segno della Vergine avrà nei propri gradi Marte e Venere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Ariete vivace

1° Ariete: la grande capacità di comunicazione potrebbe davvero farvi fare un salto di qualità considerevole nel mondo del lavoro, o comunque nel percorso già tracciato dalla vostra carriera.

Anche nella cerchia dei colleghi si respirerà un' armonia eccellente, mentre in amore la passionalità sarà molto più vicina di quello che vi aspettate. L’oroscopo si prospetta favorevole anche per le energie a vostra disposizione.

2° Toro: gli influssi di Venere, favorevoli ai segni di terra, saranno più che utili a rendere la vostra relazione molto più complice, affiatata e in grado di lasciarsi alle spalle eventuali conflitti, anche se molto vicini nel tempo. Nella prima parte della settimana i successi vi accompagneranno per gran parte dell’arco giornaliero.

3° Leone: avrete una settimana ricca di affari e di successi a livello lavorativo. Anche a livello comunicativo sarete in grado di essere degli ottimi collaboratori per i vostri colleghi e dei buoni complici nella sfera privata ed emozionale.

L’ottimismo e la voglia di condivisione vi daranno qualche “suggerimento” per fare shopping o per fare delle sorprese al partner che sicuramente saranno gradite.

4° Pesci: finalmente avrete occasione di fare incontri interessanti, a prescindere dal fatto che siano di natura sentimentale oppure lavorativa. Avrete voglia di regalare la vostra disponibilità a qualcuno con cui recentemente avete avuto qualche diverbio significativo per poter “ricominciare”, inoltre probabilmente avrete una bellissima notizia sul piano amoroso nel fine settimana.

Autostima per Cancro

5° Vergine: avrete totalmente chiari gli obiettivi professionali da perseguire, con molta fortuna, energie e ottimismo a vostra completa disposizione. In amore, anche se subirete una piccola battuta d’arresto nelle giornate iniziali della settimana, riuscirete poi a recuperare nel weekend con tanta intesa di coppia.

6° Cancro: avrete una grande autostima, in grado di farvi sentire più sicuri di voi stessi e di abbandonare progressivamente la malinconia per far spazio alla vivacità. Anche all’interno della cerchia dei colleghi avrete una capacità di collaborazione molto più sciolta e adatta agli obiettivi comuni, secondo l’oroscopo.

7° Bilancia: dovrete far fronte a qualche sentimento negativo che all’inizio della settimana potrebbe incrinare qualche rapporto che voi reputate decisamente importante. Sul lavoro potreste rischiare di accumulare stress inutilmente e di concedervi poco tempo per voi stessi, dunque nel weekend siate meno intransigenti con le vostre energie.

8° Capricorno: in amore ci saranno opportunità per i single di fare conquiste, per avviare storie d’amore importanti e per fare amicizie molto promettenti per il futuro.

Invece sul lavoro potrebbero verificarsi delle difficoltà molto onerose che potrebbero mettere a dura prova i vostri nervi e farvi scattare per un nonnulla. Il weekend sarà dedicato interamente al riposo.

Sagittario discreto

9° Sagittario: secondo l’oroscopo la vostra settimana sarà letteralmente divisa in due, soltanto nel fine settimana avrete un vero e proprio periodo positivo e di quiete. Nei giorni iniziali purtroppo sarete alle prese con delle sfide che non sempre riuscirete ad affrontare da soli, mentre con gli affetti potrebbero subentrare delle tensioni passate che non avete ancora chiarito.

10° Acquario: per il momento vi sentirete molto scarichi dal punto di vista energetico e difficilmente riuscirete ad adempiere a tutti i vostri doveri di tipo professionale.

Vivrete qualche giornata piuttosto sotto tensione con il partner e con la famiglia, probabilmente a causa di una argomento che vi sta particolarmente a cuore.

11° Scorpione: purtroppo in amore le cose potrebbero assumere una sfumatura più dubbiosa, e potreste arrivare a decidere di avviare un periodo di riflessione. Se le energie non saranno al massimo della loro forma, avrete una concentrazione molto scarsa sul lavoro e nello studio, finendo con il dover rimandare qualcosa.

12° Gemelli: la vena di nostalgia potrebbe farsi più forte che mai, soprattutto alla luce di eventi che vi hanno demoralizzato o rattristato. Sarà consigliato prendervi una pausa, specialmente se avete avuto giorni molto duri sul lavoro oppure progetti che per il momento non troveranno un terreno molto fertile. In amore ci saranno delle decisioni da prendere in merito alla vostra relazione.