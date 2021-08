Nella settimana da lunedì 9 a domenica 15 agosto troveremo sul piano astrale Mercurio spostarsi dal segno del Leone (dove risiede il Sole) ai gradi della Vergine (dove sostano Marte e Venere). Giove con Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano continuerà il domicilio in Toro. Plutone, infine, permarrà nel segno del Capricorno, nel frattempo la Luna viaggerà dal segno del Leone allo Scorpione.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: concilianti. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato godranno dei benefici influssi della Luna in Bilancia e del ritorno di Mercurio nell'amica Vergine rendendo, con ogni probabilità, i nati Toro decisamente più concilianti in coppia.

Il loro rinnovato mood affabile, che perderà probabilmente smalto domenica con la Luna opposta, gli permetterà anche di appianare contrasti pregressi con la dolce metà.

2° posto Capricorno: passionali. Marte e Venere di Terra a braccetto per l'intero periodo, sollecitate martedì e mercoledì dalla Luna in Vergine, doneranno presumibilmente ai nati sotto il segno del Capricorno uno slancio passionale non indifferente, impreziositi da picchi di trasgressione sotto le lenzuola ben graditi al partner.

3° posto Vergine: finanze top. Settimana ideale, specialmente il 10 e l'11 agosto, per rimpinguare le casse di casa Vergine, coi nativi che, come piacevole conseguenza, decideranno nel weekend di comprarsi quell'abito adocchiato tempo addietro.

Meno entusiasmanti, invece, lunedì e domenica dove un pizzico di nervosismo potrebbe urtare alcuni equilibri relazionali.

I mezzani

4° posto Leone: in fermento. Durante questa settimana, escludendo la routinaria domenica, i nati Leone saranno, con ogni probabilità, concentrati nei propri affari professionali. Malgrado il focus sui progetti in essere, però, i felini di prima e seconda decade avranno buone chance di cominciare ad avvertire i primi segnali di un cambio d'atmosfera astrale, ovvero lo sbarco nell'affine Bilancia della Bianca Signora del giorno 16 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da lunedì prossimo, quindi, sia i single che gli accasati potranno finalmente vivere l'amore con maggiore spensieratezza e potendo contare su qualche conoscenza affettiva supplementare.

5° posto Ariete: inizio sprint. Le prime tre giornate del periodo, grazie al terzetto Marte-Luna-Venere in Vergine, potrebbero indurre i nati Ariete a programmare con dovizia il Ferragosto.

Peccato, però, che la Luna opposta da giovedì a sabato proverà a stravolgere i loro piani, così da farli giungere all'agognata domenica costretti a rivedere i propri programmi.

6° posto Bilancia: shopping. Mercurio in Leone sino a mercoledì e la Luna nel segno da giovedì a sabato formeranno, c'è da scommetterci, un mix di voglia di dedicarsi allo shopping e propensione nativa allo scovare le offerte migliori, con ottimi risultati al seguito. Settimana ideale, quindi, per concedersi degli acquisti mirati e che non faranno piangere il portafogli.

7° posto Scorpione: weekend top. Bisognerà presumibilmente che i nati Scorpione attendano la giornata di venerdì per raccogliere i migliori frutti da questa impegnativa settimana.

Dopo cinque giorni particolarmente faticosi sul fronte professionale, soprattutto per i liberi professionisti, il terzo segno d'Acqua avrà ottime chance di riuscire ad ottenere buoni risultati economici che lo galvanizzeranno non poco.

8° posto Cancro: relax. Lo Stellium in Vergine, pur essendo favorevole ai nati Cancro, vedrà la forza motrice di Marte in prima linea, energia prorompente che cozzerà con la voglia nativa di proseguire un passo per volta in ogni settore. A fronte di ciò, questa settimana potrebbe essere idonea per lasciare fuori dall'uscio di casa ansietà e preoccupazioni ritagliandosi, al contempo, ampi spazi di relax per il primo segno d'Acqua.

9° posto Acquario: amicizie in pole position.

Lo stress dei nati Acquario, derivante da lavoro e famiglia, avrà buone possibilità, durante questa settimana, di essere mitigato dalla compagnia degli amici di vecchia data. Serate mondane o, in caso di tempo limitato, un caffè oppure una semplice chiamata saranno probabilmente le ancore di salvezza del quarto segno Fisso.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: attriti professionali. La settimana inaugurale di agosto è stata, soprattutto per la terza decade, particolarmente faticosa nel versante mentale. Le relazioni professionali, infatti, hanno dato spesso del filo da torcere ai nativi che, trovandosi diverse quadrature nel parterre planetario, hanno preferito evitare di ribattere a tono o di mettersi a muso duro con le persone interessate.

Dal 9 al 15 agosto, però, l'ira sottaciuta avrà buone chance di esplodere con una veemenza tale da far tremare le mura del luogo di lavoro.

11° posto Pesci: amore flop. Nel ménage amoroso di casa Pesci sarà probabile che, nel corso di questa settimana, riaffiorino argomentazioni pruriginose che, come è lecito aspettarsi, renderanno il clima meno sereno del solito. Puntare il dito verso il partner sarà semplice ma, al tempo stesso, ciò andrebbe evitato provando ad ascoltare senza giudizio alcuno.

12° posto Gemelli: fuori giri. Lo Stellium di Terra, quadrato al loro Sole di nascita, tenderà presumibilmente a mettere in discussione alcune certezze esistenziali dei nati Gemelli, specialmente per la prima e seconda decade.

Amicizie e amore verranno, quindi, viste sotto un'ottica particolarmente analitica che scoverà il marcio anche dove non ci sarà.