Per la giornata di domani, lunedì 9 agosto 2021, l’Oroscopo si prospetta molto favorevole per il segno dell’Acquario, dello Scorpione e della Vergine, ora ai primi posti in questa classifica per motivazioni legate alla sfera affettiva e sentimentale. Il segno del Leone e il segno del Cancro invece saranno alle prese con molte situazioni poco piacevoli che riguardano l’ambito lavorativo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: obiettivi per Scorpione

1° Acquario: a differenza dell’amore, saranno le amicizie quelle che vi daranno gli stimoli di cui avete bisogno per poter svagarvi e distrarvi dalle faccende quotidiane che recentemente vi hanno messo a dura prova.

Anche in famiglia si respirerà una atmosfera eccellente.

2° Scorpione: avrete gli obiettivi di tanto tempo ormai nelle vostre mani, e lo spirito di squadra sarà fra i migliori di questa settimana. Andare avanti per questa strada vi aprirà tante nuove prospettive professionali che non avevate considerato prima.

3° Vergine: avrete un lunedì che darà l’avvio a una stabilità finanziaria ottimale, che probabilmente vi darà l’occasione per qualche investimento che volevate fare da tempo. Anche in amore troverete solide basi per una grande armonia, secondo l’oroscopo.

4° Bilancia: avrete del tempo libero da dedicare a voi stessi, al riposo, al partner, alla famiglia e a tutto ciò che vi gravita attorno.

Avrete un affare che probabilmente vi darà molto filo da torcere, anche se i risultati potrebbero essere più che soddisfacenti.

Relax per Capricorno

5° Capricorno: finalmente un po’ di relax che non vi aspettavate nel lunedì troverà il suo posto nel pomeriggio, quando ogni cosa si ridimensionerà alla sfera privata e abbandonerà progressivamente quella lavorativa.

L’oroscopo prevede anche molta complicità amorosa.

6° Pesci: vivrete una situazione amorosa leggermente traballante, nella quale basterà poco per avviare discussioni e per fare emergere vecchie gelosie. Sarà per voi l’opportunità di fare qualcosa di diverso, che dia uno slancio significativo alla vostra mente.

7° Toro: nel vostro rapporto sicuramente le cose stanno andando nel verso giusto, e per i single ci saranno delle probabilità di incontrare il partner che man mano che passeranno i giorni diventeranno sempre più frequenti.

Sul lavoro potreste concentrarvi se eviterete le distrazioni.

8° Sagittario: accendere una discussione sul lavoro potrebbe essere estremamente controproducente per il lavoro di squadra, quindi potreste finire con l’essere molto irritati anche se si tratta di un ambiente diverso da quello professionale.

Sfide per Leone

9° Leone: vi sentirete accavallati dalle molte sfide che in questo momento stanno intaccando la vostra calma secondo l’oroscopo, però avrete molto tempo per poter organizzarvi ed essere nel pieno delle forze nei momenti decisivi. Evitate di demoralizzarvi.

10° Cancro: essere carichi di responsabilità molto grandi per voi significa dare tutti voi stessi, e questa situazione potrebbe condurre ad ansia e stress anche se all’inizio non appariranno molto significativi, secondo l’oroscopo.

11° Gemelli: questa situazione di stanchezza e di stress vi indurrà a staccare la spina per un po’ di ore, anche se ci sarà molto da recuperare a livello lavorativo e di riorganizzare la squadra lavorativa. Le chance di fare incontri purtroppo saranno ridotte al minimo.

12° Ariete: il malumore di inizio settimana secondo l’oroscopo potrebbe farsi sentire più vivido che mai, anche alla luce di alcuni dissidi che vi hanno facilmente irritati anche se si trattava di situazioni non così gravi come potrebbero apparire.