Sabato 14 e domenica 15 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dello Scorpione, mentre Nettuno proseguirà la retrogradazione sui gradi dei Pesci. Giove assieme a Saturno, invece, continueranno il transito in Acquario, così come Urano resterà nell'orbita del Toro. Plutone, in ultimo, rimarrà stabile nel domicilio del Capricorno come Venere, Marte e Mercurio permarranno in Vergine e il Sole protrarrà la sosta in Leone.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: risalita finanziaria.

Grazie alle giornate di San Lorenzo e Ferragosto, i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto della seconda a terza decade, avranno buone chance di essere chiamati per uno o più turni professionali extra. Il sostegno del duetto Marte-Luna li aiuterà, con ogni probabilità, a superare le fatiche di queste 48 ore, mentre la Bianca Signora in trigono a Plutone gli garantirà delle entrate economiche niente male.

2° posto Cancro: lungimiranti. A giocare a favore del primo segno d'Acqua in questo weekend ci sarà il corroborante sestile tra il Luminare notturno nel loro Elemento e Mercurio di Terra. Tale transito, stimolato dal transito retrogrado nettuniano, potrebbe donare ai nativi un mood lungimirante, il quale gli sarà di grande aiuto per porre le basi del prossimo percorso esistenziale che intenderanno intraprendere.

3° posto Vergine: voglia di stabilità. La seconda dimora sarà irradiata, sino all'ora di pranzo domenicale, dal sestile che la Luna in Scorpione ingaggerà col duetto Marte-Mercurio sui loro gradi inducendo, c'è da scommetterci, i nati Vergine a ricercare maggiore certezze nel presente. L'amore, in questo weekend, rimarrà presumibilmente dietro le quinte, mentre le luci della ribalta toccheranno alle relazioni interpersonali ed alla professione, dove il secondo segno di Terra esigerà ulteriore stabilità.

I mezzani

4° posto Sagittario: in fermento. Qualcosa bolle in pentola di casa Sagittario e probabilmente si tratterà di un nuovo sentimento, ancora in fase embrionale, che vedrà i nativi fremere desiderando nuovi succulenti sviluppi che, però, difficilmente giungeranno in questo fine settimana. Per godere di qualche novità degna di nota nel settore affettivo, infatti, bisognerà attendere il lunedì entrante, quando Venere in Bilancia sarà trigona a Saturno in Acquario.

5° posto Bilancia: spensierati. 48 ore dove i nati Bilancia avvertiranno, con tutta probabilità, un gran desiderio di spensieratezza, così da allontanarsi dalle problematiche legate ad amore e professione che ultimamente stanno attanagliando le loro menti. Quale migliore occasione per organizzare un San Lorenzo in spiaggia, magari con il partner, per poi risvegliarsi la mattina seguente davanti ad un panorama mozzafiato.

6° posto Pesci: doveri. Lo Stellium in Vergine guarderà di sguincio il duetto Luna-Nettuno d'Acqua ponendo probabilmente al cospetto nativo più doveri che piaceri in questo fine settimana, specialmente nel settore lavorativo. A causa di qualche manchevolezza dei parigrado, difatti, sarà probabile che i nati Pesci dovranno, volente o nolente, sgobbare più del necessario del coprire le falle altrui.

Malgrado questi fastidiosi inconvenienti, la sesta posizione è figlia dell'impegno che i nativi metteranno nel campo della professione, il quale verrà ben apprezzato da chi di dovere.

7° posto Ariete: originali. La routine potrebbe essere la vera nemica di casa Ariete durante questo weekend condito dal Ferragosto, durante il quale il primo segno zodiacale cercherà in ogni modo di organizzarlo nella maniera più originale possibile. Una breve gita fuori porta in un luogo inusuale o organizzare una festa in maschera in piscina potrebbero essere le trovate dell'eccentrico primo segno di Fuoco.

8° posto Leone: attendisti. La quadratura lunare e uraniana assieme all'opposizione del binomio Giove-Saturno imporrà al Sole, al momento sui loro gradi, di fermarsi un attimo a riflettere sul da farsi, specialmente in ambito sentimentale.

Sarà bene, quindi, che il secondo segno Fisso assuma un mood attendista in questo torrido weekend, preferendo analizzare con dovizia le prossime mosse da attuare piuttosto che dedicare tempo e attenzioni alla notte di San Lorenzo.

9° posto Capricorno: capro espiatorio. Il terzo segno di Terra dovrà, con ogni probabilità, fare i conti con un fine settimana particolarmente stressante sul piano mentale. Anziché, però, rendersi conto degli errori commessi, i nativi potrebbero farsi annebbiare cerebralmente dall'opposizione Venere-Nettuno che, nascendo in sesta casa, li indurrà a cercare un capro espiatorio, così da ripulirsi inconsciamente la coscienza.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: stand-by.

La terza decade di casa Acquario potrebbe avvertire l'irrinunciabile necessità di chiudere le ansietà fuori dall'uscio di casa ed entrare in modalità aereo, alla stregua di uno smartphone. Tale letargo fisico, ma soprattutto mentale, sarà una manna dal cielo per ricaricare le pile e fiondarsi, già dal lunedì entrante, con maggiore vitalità nell'affrontare le beghe quotidiane.

11° posto Toro: dispersione energetica. Se da un lato Marte e Venere nell'amica Vergine doneranno probabilmente un bottino energetico di tutto rispetto ai nati Toro in queste 48 ore, dall'altro lato l'opposizione Luna-Urano tenderà a farglielo disperdere facilmente in attività poco produttive e/o profittevoli.

12° posto Gemelli: amore flop.

Ferragosto da prendere con le pinze, in particolar modo sotto il profilo amoroso, quello che avranno buone possibilità di trascorrere i nati Gemelli. Litigi e incomprensioni saranno dietro l'angolo e, come spiacevole conseguenza, il segno bi-corporeo tenderà a sfogare la rabbia in maniera inopportuna, ad esempio, affogando le proprie frustrazioni nel cibo.