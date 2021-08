Lunedì 16 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre Marte, Mercurio e Venere transiteranno nel segno della Vergine. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano rimarrà stabile in Toro e Plutone continuerà il domicilio in Capricorno. Nettuno, in ultimo, permarrà in Pesci ed il Sole risiederà nel segno del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: amorevoli. Le paturnie sentimentali dei giorni scorsi si scioglieranno probabilmente come neve al sole durante la giornata inaugurale della settimana, coi nativi che assumeranno un mood amorevole nei riguardi del partner rendendo sereno il clima nel nido domestico.

2° posto Leone: amore top. L'estrema selettività donata dalla Bianca Signora in Vergine lascerà spazio a una versione venusiana decisamente più sensuale e comunicativa, grazie allo spostamento nel suo domicilio in Bilancia. Col pianeta dell'armonia che strizzerà l'occhio al Sole nel segno, i nati Leone di prima e seconda decade avranno ottime chance di poter riallacciare alcuni discorsi affettivi interrotti prima del 23 luglio.

3° posto Sagittario: fare ammenda. L'atteggiamento burbero, musone e a tratti estremamente nervoso che il terzo segno di Fuoco ha riservato al settore professionale durante le ultime settimane potrebbe, grazie al sestile Luna-Venere e alla congiunzione Giove-Saturno d'Aria, trasformarsi in un mood più consapevole.

Rendendosi conto dell'aspro atteggiamento messo in campo in precedenza, il segno probabilmente si lancerà in delle sincere e sentite scuse nei riguardi delle persone interessate.

I mezzani

4° posto Acquario: shopping. Giove e il Luminare femminile a braccetto indurranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario di terza decade a concedersi una sessione di shopping durante questo lunedì.

Malgrado Saturno e Urano gli suggeriranno di attendere i saldi, il quarto segno Fisso non baderà a spese per accaparrarsi l'ultima uscita high-tech.

5° posto Scorpione: segreti. La sesta dimora verrà illuminata dall'opposizione tra Venere di Terra e Nettuno retrogrado d'Acqua e ciò, con ogni probabilità, farà giungere al cospetto dei nati Scorpione un segreto, perlopiù legato alla sfera affettiva, che li incuriosirà non poco.

6° posto Cancro: ambientamento. Giornata ideale in casa Cancro per prendere dimestichezza con delle mansioni professionali e/o con un nuovo ambiente lavorativo, al fine di ambientarsi il prima possibile anche a livello relazionale.

7° posto Capricorno: lo stretto necessario. Nessuno chieda ai nati Capricorno di fare più del dovuto in queste 24 ore, perché probabilmente riceverebbe "picche" come risposta, in quanto la congiunzione Marte-Mercurio in undicesima dimora indurrà i nativi a fare lo stretto necessario.

8° posto Vergine: a rilento. I liberi professionisti del secondo segno di Terra, specialmente coloro che operano nel settore da svariati anni, potrebbero trovarsi di fronte a qualche piccola noia burocratica che li costringerà a rallentare i ritmi professionali.

9° posto Pesci: amore flop. Il dodicesimo segno zodiacale, a causa dello Stellium in opposizione e alla retrogradazione nettuniana nel segno, avrà buone chance di prendersi una cotta per un collega o un amico. Sebbene non vi sarà nulla di male in ciò, la scarsa intraprendenza che metteranno in campo i nativi, unita ad un pizzico di timore, potrebbe precludergli di palesare il proprio amore.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: gelosi. Basterà presumibilmente un nonnulla in questo lunedì per far emergere uno dei talloni d'Achille di casa Ariete, ovvero la gelosia nei confronti della dolce metà, la quale farà capolino nelle maniere meno opportune creando un certo disagio nel partner.

11° posto Gemelli: esausti.

Se da un lato il bottino energetico del primo segno d'Aria risulterà probabilmente scarno, dall'altro i nativi dovranno gioco forza prodigarsi nell'adempiere alcune pendenze improrogabili, arrivando a sera esausti.

12° posto Toro: svogliati. La voglia di rimboccarsi le maniche potrebbe non bussare alla porta di casa Toro, coi nativi che preferiranno di gran lunga sfruttare questo lunedì oziando quanto più possibile, come se fosse un proseguo di Ferragosto.