Martedì 17 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre Giove assieme a Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario. Urano, invece, proseguirà il moto in Toro, così come il Sole continuerà il transito in Leone e Plutone permarrà in Capricorno. Nettuno, infine, rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci come Mercurio, Marte e Venere resteranno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: intuitivi. Con il pianeta dell'intelletto congiunto a Marte in Vergine e trigono a Urano sui loro gradi, i nati Toro di prima e seconda decade avranno buone chance di godere di un'ottima intuizione durante questa giornata estiva, specialmente sul fronte pratico.

2° posto Leone: scelte affettive. Martedì che potrebbe vedere i nati Leone alle prese con una scelta affettiva di una certa rilevanza, la quale determinerà il loro andamento sentimentale per almeno i prossimi 24 mesi. Nascendo sotto l'ala del duetto Giove-Saturno retrogrado in Acquario e a cavallo tra due Pleniluni in opposizione, però, sarà facile che optando per la "preda" sentimentale messa sott'occhio l'epilogo sarà fantastico, dando vita a una storia d'amore duratura.

3° posto Sagittario: regali. Giornata di metà agosto dove il terzo segno di Fuoco riceverà, c'è da scommetterci, qualche dono inaspettato che lo renderà particolarmente euforico: il parterre planetario indica che si tratterà probabilmente di una pietanza o un ingrediente culinario costoso e ricercato.

I mezzani

4° posto Acquario: amore top. 24 ore che, stando alla Bianca Signora nel loro Elemento in trigono a Saturno nel segno, dovrebbero essere dedicate esclusivamente, lavoro permettendo, ai piaceri dell'amore, facendo sì che il quarto segno Fisso si lasci travolgere dall'affetto del partner.

5° posto Ariete: puntigliosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alcune volte mettere i puntini sulle "i" in alcune questioni professionali pruriginose può risultare un bene sia per chiarire le proprie posizioni che per far comprendere all'interlocutore di essere in errore. Così facendo, i nati Ariete, sebbene risulteranno puntigliosi ai più, si toglieranno qualche sassolino dalla scarpa durante questo martedì.

6° posto Scorpione: sereni. Dopo un Ferragosto particolarmente entusiasmante, ecco che in questa giornata i ritmi potrebbero divenire meno intensi ma, al contempo, i nati Scorpione respireranno un'atmosfera più serena nel focolare domestico.

7° posto Cancro: taciturni. I duetti Mercurio-Venere di Terra e Sole-Luna di Fuoco parranno fermare la voglia dei nati Cancro di comunicare con il mondo circostante, rendendo il primo segno d'Acqua incline a un mood taciturno e poco indirizzato alla fatica in generale.

8° posto Capricorno: revisioni finanziarie. Il terzo segno di Terra avrà buone possibilità di essere in procinto di dover sostenere una spesa imponente e, a fronte di ciò, sarebbe meglio utilizzare questo martedì per revisionare con dovizia le proprie finanze.

9° posto Vergine: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarderà le faccende lavorative del 17 agosto in casa Vergine, con i nativi che dovranno presumibilmente affrontare l'ira di un collega che metterà in dubbio alcuni loro comportamenti sopra le righe.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: dubbiosi. Qualche malumore potrebbe aleggiare nel ménage amoroso dei nati Gemelli a causa del pressante Stellium in quadratura oltre che della Luna opposta, rendendo il primo segno d'Aria poco sicuro della fedeltà della dolce metà.

11° posto Pesci: amore flop. Con Venere opposta e Nettuno che camminerà all'indietro nel segno sarà probabile che il settore sentimentale del dodicesimo segno zodiacale nasconda più di un'insidia, perlopiù miraggi amorosi o equivoci affettivi.

12° posto Bilancia: relax. In questa giornata estiva i nati Bilancia farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi di relax mettendo le beghe quotidiane in secondo piano, così da ritemprare il loro benessere psico-fisico.