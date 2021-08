L'Oroscopo di lunedì 23 agosto è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. Un consiglio generale: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Se ci sono stati dei momenti di calo nel weekend, ora si potrà raggiungere una fase di recupero. Nel lavoro potrebbero arrivare delle proposte interessanti. Per quel che riguarda l'amore, con la Luna in buon aspetto, le coppie forti possono finalmente superare un problema.

Volendo dare una breve infarinatura riguardo il quadro astrologico quotidiano, per capire nel modo più facile possibile come gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità di tutti i segni, è assolutamente consigliato conoscere i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in Vergine in opposizione a Giove;

Luna in Pesci in congiunzione a Nettuno;

Venere in Bilancia in trigono a Saturno;

Nettuno in Pesci in opposizione a Marte;

Plutone in sestile a Nettuno;

Urano in trigono a Mercurio.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 23 agosto.

Previsioni zodiacali del 23 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lunedì ricomincia la settimana lavorativa. Impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi: arricchirà le vostre competenze e l’abilità. Cercate in tutti i modi di non turbare la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi. Nel lavoro, se riuscirete a comprendere in maniera chiara cosa vogliano da voi alcuni superiori, riuscirete a mettervi in una posizione di vantaggio. In amore vivete il legame così come viene, godendovelo giorno per giorno. Non è proprio il periodo giusto per fare dei grandi progetti per il futuro. Per la salute dedicatevi un po’ di più al vostro benessere e trovate un hobby o uno sport che vi aiuti ad aumentare la concentrazione mentale.

Toro - L’oroscopo del 23 agosto al segno del Toro invoglia riservatezza. Restare dietro le quinte, dopo gli scombussolamenti emotivi dei giorni precedenti, in questo periodo non dispiacerà affatto, anzi, darà sollievo! Riflettere sugli avvenimenti e rileggere eventuali errori di comportamento è tutto ciò che vi spetta. Nel lavoro, se siete pronti a mettervi in gioco, l’orizzonte indicato dai pianeti è allettante: dovete solo aspettare che i tempi siano maturi.

In amore, per ritrovare un po’ di entusiasmo e fiducia in voi stessi, avrete bisogno d'incappare in un’avventura fugace nata per puro caso. Per la salute, sarà fondamentale il contatto con l’acqua: lunghe nuotate in piscina, meglio se al mare, aiuteranno a vincere la pigrizia e la rigidità muscolare.

Gemelli - I momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste.

Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, visto che è tempo di bilanci. Nel lavoro, intanto, avrete la possibilità di percorrere strade diverse e insolite, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. In amore, grazie a Plutone e Urano in trigono a Mercurio, avrete modo d'instaurare rapporti interessanti e di ampliare il giro delle amicizie e dei contatti. Per la salute siete carichi di energie, come sempre d’altronde: attenzione alla voglia d'infrangere le regole, che potrebbe causarvi qualche guaio.

Cancro - Siete in vacanza o in viaggio? Qualunque sia la vostra meta sarà davvero fantastico! Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali.

Il buonumore è tale che permetterete che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono. Nel lavoro appagherete finalmente la vostra curiosità, approfondendo quelle tematiche che quando siete presi dai ritmi sostenuti dovete accantonare. In amore lasciatevi andare, non c’è nulla di cui vergognarvi se avvertite la voglia di essere romantici e sognatori. Il partner esclamerà: "Finalmente!". Per la salute Marte contro vi metterà l’argento vivo addosso. Correrete di qua e di là in una giornata dinamica, ma anche tanto stancante.

Oroscopo e consigli delle stelle del 23 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Avvertirete la necessità di modificare alcune cose della vostra vita e avrete la lucidità mentale e il piglio giusti per attuarli.

In famiglia saprete accogliere le varie proposte e addirittura rivestire il ruolo di pacieri in eventuali contrasti. Nel lavoro il rendimento sarà pari alle aspettative e sarà apprezzato dai vostri superiori. Chi tra di voi è invece ancora precario può lanciarsi alla grande. In amore ravviverete la passione e riceverete calde rassicurazioni dalla persona amata. Se siete single vi troverete a vivere diverse tentazioni. Per la salute un Giove complice vi consiglia, per risolvere qualche piccolo malessere, un rimedio alternativo come yoga, nuoto o ginnastica posturale.

Vergine - Che meraviglia la Luna in Pesci, che con la sua carezzevole leggerezza vi regala, come per incanto, buonumore e desiderio di contatti umani.

Le occasioni di divertimento si susseguono a catena. Acquisti cari, ma interessanti, di libri e video. Nel lavoro, specie nei contatti con il prossimo, servitevi della naturale diplomazia, scoprirete che è più facile vedere accolte le vostre opinioni. In amore la vita da single comincia ad andarvi stretta? Gatta o meglio "cotta ci cova". Confessatelo, avete preso una sbandata clamorosa. Per la salute se volete smettere di fumare, con il sostegno della Luna, questo periodo potrebbe essere giusto per liberarsi da questo e anche altri vizi.

Bilancia - Dalle stelle vi arriva una bella sferzata di positività. Tutto andrà per il meglio e i vostri progetti riceveranno il meritato riconoscimento. In famiglia si respira un’aria piacevole e il clima sereno finirà per tranquillizzare anche voi.

Nel lavoro il transito della Luna nel segno dei Pesci apporta energie costruttive molto utili per i vostri programmi di lavoro o studio. In amore se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro: muovetevi con tempestività. Per la salute seguire un ritmo di vita sano e regolare vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico. Buone le energie, purché facciate movimento.

Scorpione - Splendido inizio di settimana con Venere in trigono a Saturno, nonché l’assist del Sole e di Urano. Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte. Flessione dell’umore nel pomeriggio, quando la Luna cambia aspetto entrando in contrasto con Mercurio, rendendovi più pigri e assonnati.

Nel lavoro, soprattutto di mattina, sarete molto efficienti, in perfetta sintonia con la rapidità insita nel vostro segno. Spese forse un po’ troppo disinvolte. In amore le congiunture astrali indicano che questo è tempo di successi e conquiste, soprattutto se appartenete alla terza decade. Per il look il rosso vi aiuta a star bene con voi stessi e in mezzo agli altri. Abbellite anche la vostra tavola con un bel mazzo di fiori vermigli.

Astrologia di lunedì 23 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Armonica a Urano, la Luna in segno d’Acqua vi coinvolge solo di striscio, calmando i vostri "bollori": a voi lo sforzo di apprezzarla. Rivedere il passato può aiutarvi a non ripetere gli stessi errori, ma occhio alla trappola della nostalgia.

Nel lavoro, mentre i colleghi in vacanza postano fotografie, voi fate i salti mortali per arrivare in tempo a fare tutto e coprire anche le loro incombenze. In amore sempre in pole position, ma oggi siete ipersensibili anche ai problemi del mondo, in prima linea a quello degli animali abbandonati. Per la salute, dopo le sudate di questi giorni afosi, Venere invoglia a farvi belli per un prossimo evento: doccia, un indumento carino e tornerete come nuovi!

Capricorno - Tipico lunedì. Incombenze noiose, code chilometriche alla posta, in banca e in qualsiasi altro posto (complice il periodo). Sbuffate, ma è giocoforza: attendete il vostro turno. Se qualcosa è andato storto nei progetti che avevate, non prendetevela e fate di necessità virtù.

Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene. In amore la situazione affettiva è rosea e i bisticci sono funzionali al rapporto, è noto che a voi piacciono le situazioni che non vi annoiano mai. Per la salute un buon programma alimentare, correlato a un'adeguata attività fisica e sportiva, vi farà affrontare in piena forma il prossimo autunno.

Acquario - Soluzioni facili. Problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L’intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi stanno a cuore.

Nel lavoro una risposta positiva a una proposta vi dà il segnale di quanto la vostra attività sia apprezzata all’interno dell’ambiente lavorativo. In amore armatevi di una spada infallibile fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili duelli con il partner. Per la salute, se siete spesso soggetti a emicranie, provate a cambiare tipo di alimentazione, magari mangiando leggero per qualche giorno.

Pesci - Un po' di apprensione. L'oroscopo per la giornata del 23 agosto sottolinea il fatto che, forse, faticherete un po’ a entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi, limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.

Nel lavoro è probabile che non riusciate a esprimervi al meglio nel corso dell'attività quotidiana, eppure avete a portata di mano una soluzione che dimezzerebbe la fatica. In amore, non concedendo nulla alla fantasia né alle emozioni, rischiate di perdervi molte delle occasioni che vi si potrebbero presentare. Per la salute piccole attenzioni per mantenere lo stato fisico su buoni livelli. In primo luogo cercate di essere più costanti nell’attività fisica e nel tenere a bada l'alimentazione, se eccessiva.