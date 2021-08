L'Oroscopo di giovedì 5 agosto è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata di questa settimana. In evidenza le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci. In rilievo la presenza della Luna in Cancro e del Sole in Leone, mentre Marte e Venere viaggiano sui gradi della Vergine. Continua il passo lento di Plutone in Capricorno con Saturno e Giove in Sagittario. Nel settore dei Pesci spazia tranquillo Nettuno e in quello del Toro troviamo Urano.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in opposizione a Saturno e in congiunzione a Mercurio;

a Mercurio; Luna in sestile a Urano e Marte;

a Urano e Marte; Venere in trigono a Urano e Plutone;

a Urano e Plutone; Nettuno in opposizione a Venere e in sestile a Plutone;

a Venere e in sestile a Plutone; Urano in quadratura a Sole, Mercurio e Saturno;

a Sole, Mercurio e Saturno; Marte in opposizione a Giove.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 5 agosto.

Previsioni zodiacali del 5 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna, che prosegue il suo soggiorno in Cancro, continua a prendersi a cuore le vostre sorti, regalandovi un’altra giornata ricca di emozioni. Relazioni sociali al top: tra un evento mondano e l’altro siete così impegnati da trascurare il lavoro. Infatti in quest'ultimo periodo in ambito lavorativo siete molto tesi e litigiosi: un vulcano pronto ad esplodere alla prima provocazione.

Cercate almeno di controllarvi con i superiori. In amore, quando non vi fate assorbire completamente dal lavoro vi dedicate agli amici. E il partner se ne sta lì, escluso e sempre più deluso. Per la salute, siete troppo nervosi e poco comunicativi. Questo potrebbe farvi sentire come una pentola in ebollizione, prossimi all’esplosione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Toro - L’oroscopo del 5 agosto al segno del Toro svela una giornata con possibili belle sorprese, dal ritmo vivace e messaggera di novità fortunate. Organizzate una cenetta con dei vecchi amici, per aggiornarvi sulle ultime cose successe. La Luna in sestile con Urano e Marte imprime uno sprint fuori dall’ordinario, utile soprattutto in coppia.

Parlando di lavoro, forse avete ancora qualche riserva mentale, ma a questo punto cercate di non pensarci, perché siete decisi a portare fino in fondo il vostro progetto. In amore situazioni un po’ ambigue dovrebbero finalmente conquistare chiarezza. Quella che vi sembrava solo un’amicizia diventerà qualcosa di più. Per la salute, non sempre la cura più costosa è anche la migliore. Se il rimedio che avete adottato non dà effetti, probabilmente non è quello giusto.

Gemelli - La situazione da oggi è in lento, ma graduale miglioramento. Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo e tornare alla quotidiana normalità. Superato un problema di lavoro che da tempo vi dava il tormento, tornate ad essere allegri e spensierati.

Un’occasione come forse ne capitano poche nella vita, che potrebbe portarvi all’estero come in un progetto fruttuoso in denaro sonante. Ma i familiari non la vedono di buon occhio. In amore siete delusi e anche arrabbiati: vi sembra che familiari e partner pensino solo a se stessi e ignorino i vostri desideri e aspirazioni. Per la salute, anche se cominciate a sentirvi un po’ meglio, non è il caso di interrompere il percorso intrapreso. In ogni caso, prima consultate il vostro medico.

Cancro - Questo giovedì di metà settimana probabilmente una persona amica vi darà un consiglio prezioso per superare un vecchio problema. Sarebbe sciocco non seguirlo solo perché non è farina del vostro sacco. Non dovete pensare di potercela fare sempre da soli.

Siate più aperti e disponibili verso chi vi ama. Nel lavoro la schiettezza con la quale esponete le vostre difficoltà a chi sta sopra di voi è la strategia migliore. Otterrete gli appoggi di cui avete bisogno. In amore, su una recente conoscenza vorreste fare di testa vostra, ma in famiglia vi tartassano di consigli non richiesti. Vi state innervosendo e questo non va bene! Per l'aspetto salutistico del periodo, a causa di ciò che ben sapete vi sentite un po’ a corto di forze. Meglio evitare le fatiche eccessive e gli sforzi inutili.

Oroscopo e consigli delle stelle del 5 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Avete conosciuto momenti migliori, questo è poco ma sicuro! Ma la felicità sta anche nel sapersi accontentare e in fondo la vostra situazione non è poi delle peggiori.

Ciò che vi serve è un po’ di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. In ambito lavorativo, forse ultimamente il vostro impegno segna un po’ il passo e voi vi sentite annoiati e anche poco gratificati. Ma per ora dovete pazientare. Parlando di sentimenti, se il lavoro non funziona un granché, l’amore è anche più complicato. Il problema è che vi lasciate troppo influenzare dai vostri familiari. per la salute, in questo periodo lo stato fisico rasenta la perfezione. Vi sentite davvero bene: momento perfetto se volete iniziare a fare un po’ di sport leggero.

Vergine - Giornata frizzante e movimentata grazie al bellissimo il trigono di Fuoco che collega Venere nel vostro segno a Urano in Leone e a Plutone in Capricorno.

Sul lavoro però dovrete fare i conti con l'opposizione di Nettuno: occhio a non pretendere troppo da chi avete attorno. Tutto corre veloce: elettronica e tecnologia in pole position tra i vostri interessi. Ma procedendo a tutto gas rischiate un fuori pista inaspettato. In amore col partner rinverdite l’intesa, ma prima occorre un esame di coscienza: forse coltivate aspettative sproporzionate rispetto alla situazione. Per il fisico, tenete a mente che “la prudenza non è mai troppa”, soprattutto in questi giorni in cui avete una particolare tendenza a superare i limiti.

Bilancia - Il trigono Venere-Urano favorisce nuovi amori con la passione e la sensualità pronte a viaggiare su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza.

Nel privato, sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. In ripresa il lavoro: imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori, se avete l’ambizione di ricoprire un ruolo primario nell’ambiente professionale. In amore potreste essere attratti una persona conosciuta per caso ma subito presa in simpatia: è sempre valida la regola di non mischiare l’amore con l'attrazione fisica, due cose estremamente piacevoli ma altrettanto rischiose. Per fortuna non siete i tipi da lasciarsi andare agli eccessi. Seguite uno stile di vita regolare.

Scorpione - Sul vostro cielo per questo giovedì non sono previsti cambiamenti di alcun tipo. Perciò, se state aspettando una notizia, per il momento non arriverà.

È dura sentirsi dire che bisogna ancora pazientare, specie quando ormai di pazienza non ne avete più! In campo lavorativo dovete uscire dai vostri soliti schemi. Non è necessario mettere in atto delle rivoluzioni: basta una piccola novità ogni giorno. In amore le vostre preoccupazioni finiscono con il condizionare anche la vita di coppia. Avete la sensazione che il partner non vi capisca. Per la parte salutare, sentite che le giunture scricchiolano e date la colpa alla stagione che sta cambiando. Ma la verità è un’altra: fate poco movimento.

Astrologia di giovedì 5 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna, sempre in Cancro, insiste con la sua neutralità al segno, imitata anche da Venere, Marte e Urano.

In questo periodo molto dipende da voi. Ma la situazione non è così preoccupante. Arrancherete un po’ nella vita privata, ma il lavoro procede bene e potrebbe anche riservare qualche bella novità. Il segreto per limitare i danni e stare alla larga dai problemi è quello di non confondere i rapporti di lavoro con quelli privati. In amore se non è "vero amore", saranno certamente incontri vivaci e stimolanti. Ma il vostro desiderio di evasione, se siete in coppia, può procurarvi qualche guaio. Per la salute siete confusi e indecisi sul da farsi. C’è un piccolo fastidio che vi assilla e non sapete bene a chi dovete rivolgervi per risolverlo.

Capricorno - Meglio di così non potrebbe andare: coccolatissimi dal trigono Venere-Plutone, risolvete con un colpo di genio questioni complicate.

Il lavoro, numero uno della giornata. Nuovi ingaggi per chi è senza, sorprese intriganti per gli occupati. Tempismo e conoscenze influenti sono per voi le chiavi che aprono le porte giuste. Nuovi interessi e nuovi coinvolgimenti da parte degli amici o in ambito sentimentale. Il vuoto del cuore lo colmano le amicizie sulle quali potete sempre contare. Complicità nella vita di coppia, viaggiare fa bene a entrambi. Per la salute, frizzanti, quasi su di giri. In fibrillazione per un invito speciale arrivato su due piedi. “Come mi vesto?”, questo è il dubbio amletico.

Acquario - Giornata piuttosto tranquilla per le questioni affettive e professionali. Molti di voi preferiranno stare da soli e coltivare hobby e interessi.

Momenti di riflessione per chiarire cosa volete da chi vi sta a cuore. Avrete preziose intuizioni. In merito al lavoro, avete validi motivi per essere riservati: chiacchiere e pettegolezzi, in genere vostro pane quotidiano, vi irritano oltre ogni dire. In amore, se non vi sentite apprezzati e coccolati a sufficienza, forse è soltanto perché chi vi sta accanto dà poca importanza ai piccoli gesti. In ambito salutare, un piccolo malanno di stagione potrebbe arrivare proprio quando meno lo aspettate, costringendovi a letto e a concedervi pausa di relax forzata.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 5 agosto indica un po' di malumore, ma è solo frutto della disarmonia della Luna. Per quanto fastidioso, è un fenomeno fuggevole. Dunque, restate calmi. Date un’occhiata alle vostre tasche, per capire se vale la pena fare qualche investimento finanziario, o se è meglio aspettare il mese prossimo. Ascoltate l’intuito, valido alleato, e se non vi sentite pronti rimandate ad un momento più propizio. Nel lavoro, le vostre azioni sono in netta progressione. Possibile un significativo riconoscimento alle vostre già valide iniziative. In amore intanto dovreste concedere all’altro la stessa libertà che rivendicate per voi, perché con due pesi e due misure le discussioni sono garantite. Un consiglio salutistico: praticare la sauna è benefico per l’apparato respiratorio, ma anche una grande fonte di benessere e relax per chi non ha disturbi.