L'oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 agosto prevede il passaggio del pianeta Venere nel segno della Bilancia, che in amore vivrà il periodo migliore in assoluto, mentre i Pesci finalmente avrà modo di riprendere in mano la propria vita sentimentale. Settore professionale convincente per i nativi del Sagittario, mentre l'Ariete potrebbe essere un po’ polemico.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 agosto.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di cambiamenti per i nativi del segno e purtroppo non in meglio.

Venere infatti si metterà alle vostre spalle per un po’ di tempo, causando diversi disagi o incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella. Per fortuna la Luna sarà spesso in buona posizione, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. Se siete single cercate di essere meno polemici. Per quanto riguarda il lavoro per fortuna non cambierà nulla, ma in ogni caso dovrete comunque impegnarvi e fare attenzione agli imprevisti che si presenteranno. Voto - 6️⃣

Toro: la configurazione astrale, nonostante non veda più Venere nelle vostre corde, rimarrà comunque positiva. In ambito sentimentale infatti la vostra relazione di coppia continuerà a funzionare bene, con un’ottima intesa di coppia e tanti progetti da realizzare insieme.

I cuori solitari può ancora nascere una nuova storia d'amore. Nel lavoro qualche dubbio continua ad esserci nella vostra mente, ciò nonostante continuerete a fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'oroscopo della prossima settimana vi vedrà recuperare davvero tanto dal punto di vista sentimentale. Venere infatti si sposterà in trigono dal segno della Bilancia, e l'affiatamento tra voi e la vostra anima gemella aumenterà a dismisura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un po’ d'attenzione però sarà richiesta tra lunedì e martedì, quando la Luna sarà in opposizione. Se siete single trovare l'amore sarà nuovamente possibile, chiudendo veramente bene quest'estate. Per quanto riguarda il lavoro alcuni vostri progetti si sbloccheranno finalmente, e potrete andare avanti. Voto - 8️⃣

Cancro: purtroppo per voi, questa settimana vedrà Venere agire a vostro svantaggio secondo l'oroscopo.

Nel prossimo periodo dunque non mancheranno possibili discussioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. Se siete single potreste sentire la necessità di conforto emotivo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo rimarrete concentrati sulle vostre mansioni, e per fortuna i risultati saranno piuttosto buoni. Voto - 7️⃣

Leone: l'oroscopo settimanale inizia alla grande in fatto di sentimenti. Venere si troverà in sestile dal segno della Bilancia, mentre la Luna sarà in trigono dal segno del Sagittario. Come già detto, per le emozioni sarà dunque un bel periodo, e andrà sfruttato al meglio per vivere una relazione di coppia forte e armoniosa.

Se siete single questo è il momento migliore per mettersi in mostra e trovare la persona più adatta a voi. Poche novità invece in ambito lavorativo, colpa anche di questo cielo poco soddisfacente da questo punto di vista. Voto - 7️⃣

Vergine: l'oroscopo della prossima settimana vedrà il pianeta Venere lasciare il vostro segno zodiacale. Nulla di grave in fondo, dal punto di vista sentimentale le cose tra voi e il partner continueranno ad andare bene. Fate però un po’ d'attenzione tra lunedì e martedì, perché la Luna si troverà in quadratura. Se siete single avrete ancora buone possibilità di trovare la persona che fa per voi. In ambito lavorativo preparate al meglio i vostri progetti, perché presto potrebbero arrivare interessanti novità.

Voto - 8️⃣

Bilancia: ottime notizie in arrivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. A partire già da lunedì, godrete del pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo, e dal punto di vista sentimentale si aprirà un periodo decisamente fortunato, fatto di momenti romanticissimi. Per quanto riguarda i cuori solitari questo periodo potrebbe rivelarsi veramente emozionante per voi. Settore professionale che rimane più che soddisfacente per voi, merito di astri favorevoli come Giove e Saturno. Un po’ d'attenzione alle energie che ogni tanto potrebbero scendere. Voto - 9️⃣

Scorpione: la sfera sentimentale, nonostante non vedrà più Venere in una posizione così agiata, sarà ancora piena di emozioni per voi nativi del segno.

Certo, passione e romanticismo potrebbero non essere più a livelli così alti, ma comunque più che validi per vivere il vostro rapporto in armonia. Per quanto riguarda i single in queste giornate potrebbe aspettarvi qualcosa di grande. Nel lavoro dovrete fare a pugni con Giove e Saturno ancora per un po’, ma per fortuna Marte e Mercurio continuano a sostenervi, permettendovi di raggiungere risultati più che sufficienti. Voto - 7️⃣

Sagittario: la vita di tutti i giorni finalmente per voi torna a essere più tranquilla secondo l'oroscopo. In amore infatti torna il sereno tra voi e la vostra anima gemella, e i problemi sentimenti avuti in precedenza saranno soltanto un lontano ricordo. Per quanto riguarda i single potreste scoprire e apprezzare la bellezza proprio nelle persone più inaspettate.

Settore professionale che continua a essere convincente grazie a Giove, ma attenzione sempre a Marte e Mercurio in posizione sfavorevole. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'oroscopo della prossima settimana purtroppo per voi tenderà a peggiorare. Venere infatti si metterà in quadratura dal segno della Bilancia, rendendo le cose difficili tra voi e la vostra anima gemella. Meglio fare attenzione dunque al vostro atteggiamento, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single questa routine non vi convince più, e sentirete il bisogno di cambiare. Settore professionale che rimarrà pressoché soddisfacente, grazie a valide idee offerte da Mercurio, e le energie necessarie da parte di Marte.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali davvero ottime per i nativi del segno questa settimana. Secondo l'oroscopo, Venere tornerà ad agire a vostro favore, e dopo un'estate non semplicissima in fatto di sentimenti, finalmente avrete modo di dire la vostra, di regalare splendidi momenti alla vostra anima gemella, e di trovare la vostra potenziale anima gemella qualora siete single. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a non sbagliare un colpo, svolgendo alla perfezione i vostri incarichi. Voto - 9️⃣

Pesci: potrete risalire la china ora che Venere non vi disturberà più. Certo, potrebbe volerci ancora un po’ di tempo per riprendervi del tutto, considerato anche che la Luna sarà sfavorevole tra lunedì e martedì, ciò nonostante presto la vostra relazione sarà nuovamente affiatata.

Se siete single quest'estate potrebbe riservarvi ancora qualche sorpresa. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo Marte e Mercurio restano in opposizione, e potrebbero non esservi di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣