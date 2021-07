Cosa riserveranno di buono le stelle dell'estate? In primissimo piano è in questa sede l'Oroscopo di agosto 2021. In questa fase dell'estate le stelle cadenti e le grigliate in giardino o sul terrazzo la fanno da padrone e gli amori bruciano come una scottatura solare. Tra i giovani cresce la voglia di farsi notare che va di pari passo con i sogni da realizzare. Tutto questo continuerà ancora sotto il cielo stellato di agosto: insieme alle giornate infuocate e in attesa del Ferragosto saranno favoriti i flirt passeggeri e gli amori in questo mese vacanziero.

Approfondiamo quindi l'oroscopo del mese con le previsioni di agosto dall'Ariete ai Pesci con i cambiamenti e le novità che porteranno stelle e pianeti.

Previsioni astrali di agosto, l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - Se il vostro obiettivo e desiderio in questo mese di agosto è quello di vivere una certa stabilità affettiva e di essere rassicurati circa la solidità del rapporto di coppia, allora cercate di non essere assillanti con il partner: evitate di essere polemici incontentabili e di manovrare per ottenere che le cose vadano come piace a voi. Andrete alla ricerca di sicurezza, di stabilità: mai come in questo momento apprezzerete la vostra condizione sentimentale e ne vedrete essenzialmente gli aspetti positivi.

Ciliegina sulla torta un eros di primissima qualità. Incontri deludenti, senza futuro per i giovani.

Toro - Nel corso del mese potrebbe verificarsi qualche momento di tensione per quanti di voi Toro si trovano in una fase complicata nella vita di coppia: Marte autoritario e sensibile allo stesso tempo segnala contrasti e problematiche in campo affettivo.

Non cadete in tentazione: aggressività e rabbia sono sempre pessime consigliere nelle relazioni sentimentali. L’oroscopo del mese di agosto consiglia, parlando di lavoro, di approfittare della benevolenza di questo periodo per fare le vostre mosse. Può essere una fase molto importante per la vostra affermazione; giocate quindi bene le vostre carte e non sprecate le opportunità che busseranno alle vostre porta.

Gemelli - Stanchezza e un po’ di stress. E, su tutto, una gran voglia di partire per un’isola deserta per dormire e dimenticare routine e problemi. Il problema maggiore ad agosto sarà che forse avete tirato un po’ troppo la corda. Intanto mettete in conto la possibilità che il mese possa iniziare con un flirt, allegro, giocoso e alla luce del sole. Ma già la seconda settimana il cuore "prende fuoco", passando dalla lievità di un bacio alla passione incendiaria e chissà. Dopo Ferragosto tutti i giochi sono aperti, si può rimanere così, innamorati a distanza o pensare subito a una soluzione romantica, disegnando il naso e gli occhi che avrà il vostro primo bambino. Vacanze gioiose anche per chi partner e figli li ha già, dopo un momento no ricucirete una splendida intesa.

Di lavoro non se ne parla proprio.

Oroscopo e previsioni di agosto da Leone a Scorpione

Leone - Stelle splendide in queste quattro settimane del mese di agosto. Cielo positivo per quanto riguarda i sentimenti, potrete vivere momenti di buone emozioni con il partner. Qualche disagio riguarda invece l'ambito lavorativo, vi sentite messi sotto esame e questo vi crea dei fastidi. Le coppie che sono in crisi probabilmente risolveranno i loro problemi, per chi è single è il momento giusto, le stelle favoriscono buoni incontri, attenzione però, chi ha concluso una storia da poco tempo probabilmente ritornerà sui propri passi. In questo mese favoriti colpi di fulmine e gli innamoramenti improvvisi.

Vergine - Avete vissuto alcuni mesi abbastanza pesanti e ultimamente avete l'impressione di non ottenere successi o di trovarvi sempre di fronte a ostacoli.

Nonostante questo, non riuscite a stare fermi un attimo e per questo il vostro stress aumenta. In questo periodo Giove è dissonante, tentate dunque di non esagerare perché questo non porterebbe a nulla di buono. È importante però che iniziate a fidarvi degli altri, non potete portare avanti tutto solo con la vostra iniziativa. Al lavoro è un momento in cui potrete vivere un cambiamento economico non molto favorevole. Questo è un momento critico per le vostre finanze, evitate le spese eccessive, perché molti saranno i soldi da spendere per la casa, o piccoli guasti, soprattutto nelle giornate del 12, 13 e 20 agosto.

Bilancia - Le coppie forti e motivate in questo mese di agosto riusciranno a superare alcune difficoltà che si presenteranno prossimamente.

A causa di impegni di lavoro probabilmente non avrete tempo da dedicare al partner, questo causerà delle incomprensioni. Agosto, insieme al prossimo mese, quello di settembre, sono i mesi migliori per Bilancia, da sfruttare nelle occasioni di lavoro. Potrete guadagnare qualcosa in più, avete un buon cielo. Sfruttate questa parte dell'anno, una giornata particolarmente positiva per degli incontri lavorativi è quella del 26 agosto, grazie ad un novilunio fortissimo, la situazione astrologica sarà ideale per incontri di lavoro di successo.

Scorpione - Il mese di agosto è un mese di rilancio, seminate adesso per raccogliere nei prossimi mesi. Le giornate da sfruttare al meglio sono quelle tra il 20 ed il 29 del mese: mettete da parte le incertezze e fatevi avanti.

Rispetto al mese di marzo, le opposizioni planetarie iniziano a disperdersi, per questo non vi sentite più negativi, ma il vostro umore è migliorato molto. È il momento di fare delle buone scelte, al lavoro se vi verranno proposti dei cambiamenti o miglioramenti non è il caso di rifiutarli. Gli incontri più belli per i single sono quelli che si faranno dal 24 al 30 agosto. Chi è solo da molto tempo non deve arrendersi, il cielo consente di trovare il vero amore.

Astrologia di agosto, previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - In questo ottavo mese dell'anno 2021 vi sentite è molto positivi, è un periodo di grande intensità per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Al lavoro è probabile che concluderete delle trattative importanti, riceverete delle buone risposte, ma anche dei rimborsi, nel caso in cui voi ne aveste fatto richiesta.

È un periodo positivo per il lato economico, giornate con ottime stelle sono quelle del 20 e del 25 agosto, quando potrebbe capitare qualcosa di speciale. In amore, chi ha concluso una storia da poco tempo ha paura di affrontarne una nuova mettendosi in gioco. La prima settimana del nuovo mese sarà molto interessante per iniziare delle intriganti relazioni.

Capricorno - Vivete un momento di ripensamento per quanto riguarda il lavoro, in questo mese di agosto non ci saranno novità rilevanti. Per chi ha un rapporto di lavoro in crisi, la situazione inizia a cambiare da fine mese o a inizio settembre. Vi sentite stanchi e provati, quindi pensate solo a rilassarvi e a vivere questo periodo di vacanze senza troppe incombenze.

Le previsioni zodiacali del mese consigliano di impegnarsi, solo così otterrete grandi risultati. Attenti però a non trascurare l'amore, dando per scontato affetti importanti. Per quanto riguarda la salute, cercate di non affaticarvi troppo, soprattutto nelle ultime quattro/cinque giornate del mese.

Acquario - Chi è in coppia da poco tempo porterà avanti senza esitazioni la propria storia, nelle coppie che stanno insieme da molto tempo non mancheranno però difficoltà. Attenti a non tradire. È il momento di fare una scelta importante, ma se qualcuno ha tradito la vostra fiducia non riuscirete a perdonarlo. Per la parte economico/lavorativa non sarà un mese rilassante, vivrete dei nervosismi e delle insicurezze improvvise.

Il periodo non può definirsi difficile, ma semplicemente teso a causa di complicazioni inattese. La situazione migliorerà decisamente partire dal mese di settembre o massimo ottobre, intanto gestite al meglio questioni di carattere legale che da tempo sono rimaste irrisolte.

Pesci - L'oroscopo del mese di agosto svela previsioni zodiacali molto interessanti. Sul lato amoroso ci sarà un recupero rispetto allo scorso mese di luglio, quando la vostra vita sentimentale è stata bersagliata da qualche dardo avvelenato. Da metà mese in poi il cielo astrologico sarà in buon aspetto e vi renderà più sicuri, vi regalerà una bella novità intorno al 22 o 23 agosto. Buone stelle anche per l'amicizia, è probabile che ritroviate una vecchia amicizia abbandonata da tempo.

È il momento di fare molta attenzione sul lavoro, potrebbero esserci delle divergenze con i vostri collaboratori, circa una revisione di piani e strategie. Le polemiche non mancheranno in questo mese di agosto.