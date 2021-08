L'oroscopo del 2 agosto descriverà una giornata molto intensa. Il caldo estivo spingerà i segni zodiacali a liberarsi di tutte le loro paure. Alcuni, finalmente, troveranno il coraggio di dichiararsi alla persona amata, mentre altri decideranno di intraprendere la carriera dei loro sogni. Anche il modo di approcciarsi agli ostacoli sarà diverso.

Per avere maggiori dettagli, sarà necessario osservare i transiti astrali di domani:

Sole e Mercurio in Leone

Luna e Urano in Toro

Venere e Marte in Vergine

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di lunedì 2 agosto.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 2 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'atmosfera domestica non sarà tra le migliori. Vi renderete conto di non poter fare molto per migliorare il clima e deciderete di trascorrere parte della giornata fuori casa. Amerete osservare le vetrine dei negozi e conoscere nuove persone. Il vostro carattere socievole vi aiuterà ad allargare la cerchia di amici.

Toro: avrete paura di essere lasciati indietro dal partner e dagli amici. Vi concederete poco tempo per riposare perché vorrete dimostrare il vostro valore. Il lavoro si rivelerà una sfida molto stimolante. Farete di tutto per migliorare il vostro rendimento e per rendere più saldi i rapporti con i colleghi di lavoro.

Potrebbe esserci una piccola sorpresa in arrivo.

Gemelli: non gradirete le sorprese perché vorrete avere tutto sotto controllo. Cercherete di avere piena influenza sulla vita delle persone care e, in particolare, su quelle della vostra famiglia. Questo potrebbe comportare alcuni fraintendimenti e discussioni. L'oroscopo di domani vi consiglia di fare un passo indietro.

Cancro: il caldo potrebbe incidere negativamente sulle vostre forze. Non avrete voglia di intraprendere nuove avventure e rischierete di essere travolti dalla pigrizia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di praticare delle attività al chiuso e, possibilmente, in compagnia di amici. Sicuramente, vi sentirete molto meglio.

Oroscopo di lunedì 2 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vorrete accettare alcun compromesso, soprattutto sul posto di lavoro. Il vostro orgoglio avrà la meglio sulla razionalità e vi spingerà a prendere decisioni forti, a volte impulsive e poco ragionate. Questo potrebbe offrirvi numerose nuove possibilità, ma anche porvi davanti a ostacoli difficili da superare.

Vergine: il rapporto con la famiglia prenderà una piega inaspettata. Farete fatica ad accettare pareri contrari ai vostri e diventerete nervosi quando qualcuno ve lo farà notare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a distrarvi con i vostri hobby preferiti. Sarà sconsigliato partecipare a inutili discussioni.

Bilancia: una persona cara potrebbe dire qualcosa che vi farà dubitare della sua lealtà. Non avrete voglia di affrontare il discorso, ma rimandare non farà altro che peggiorare le cose. Per fortuna, riceverete massimo sostegno dal partner e, nel giro di poche ore, le cose torneranno alla normalità. Il lavoro non presenterà novità degne di nota.

Scorpione: proverete ad attirare l'attenzione della persona amata in ogni modo possibile. Non vi arrenderete davanti ai suoi dubbi, ma fate attenzione a non diventare troppo insistenti. Le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di lasciargli il suo spazio, in modo da non farla sentire sotto pressione. Non disperate nel caso in cui le cose non vadano come previsto.

Previsioni astrali di domani 2 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: confonderete la notte con il giorno. Il caldo eccessivo non vi consentirà di riposare bene e questo vi impedirà di lavorare in modo produttivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non darvi la colpa. Sarà importante provare a migliorare le condizioni di lavoro e condurre una vita più regolare.

Capricorno: la vostra relazione sarà caratterizzata da grande passione e spirito di iniziativa. Sfrutterete il vostro carisma per conquistare il cuore del partner e per rendervi più attraenti. Riuscirete a colpire nel segno, ma attenzione a non perdere la vostra umiltà. Sul lavoro, al contrario, dovrete affrontare una piccola battuta d'arresto.

Acquario: il partner vi farà battere il cuore grazie alla sua dolcezza. Trascorrerete insieme dei bellissimi momenti e cercherete di organizzare attività che riescano a coinvolgere entrambi. La vostra relazione si baserà sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Questo stroncherà sul nascere eventuali conflitti.

Pesci: darete grande importanza all'amicizia. Le persone care rappresenteranno una via di fuga dai problemi quotidiani. Adorerete trascorrere del tempo insieme e trovare nuovi modi per stimolare la vostra curiosità. Il partner, però, potrebbe reclamare maggiori attenzioni e chiedervi di essere più presenti nella sua vita.