L'Oroscopo di lunedì 30 agosto è pronto a mettere in chiaro come andrà la ripartenza settimanale. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, analizzati nei confronti dell'amore, del lavoro e della salute. Vogliosi di conoscere quali saranno i segni fortunati del momento?

Per poter meglio apprezzare il quadro astrologico quotidiano, e per capire nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla vita quotidiana, è consigliabile conoscere i principali aspetti planetari in atto, tra i quali spiccano:

Sole in trigono a Urano in Toro;

Luna in Gemelli in trigono a Saturno e Venere;;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in trigono a Mercurio;

Plutone in trigono a Marte e Mercurio;

Urano in trigono a Marte in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 30 agosto.

Previsioni zodiacali di domani 30 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d’amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull’entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti. Nel lavoro Marte in opposizione a Nettuno vi tartassa e purtroppo l’insicurezza e l’intolleranza potrebbero catapultarvi in situazioni alquanto intricate. In amore ricordate che più il dialogo con la dolce metà scorre sui binari della comprensione, più riuscirete a vivere insieme serenamente. Per la salute è sconsigliato, almeno in questo periodo, viaggiare. Meglio rimandare se non volete avere a che fare con complicazioni e piccoli disturbi.

Toro - L’oroscopo del 30 agosto al segno del Toro promette ottimi risultati, nelle situazioni che più premono in tempi brevi. Nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo. Economia da tenere sotto controllo. Nell’eventualità di dover operare una scelta decidete secondo il vostro giudizio, senza ascoltare i pareri altrui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro valutate con calma la possibilità di accettare o meno un’offerta d'impiego extra, specie se il compenso è inadeguato all’impegno richiesto. In amore, malgrado le incertezze e l’inquietudine di fondo, la vostra intesa è solida, soprattutto dal punto di vista affettivo. Sensualità a volontà. Per la parte salutare calma, attenzione e regolarità, se volete mantenere uno stato di equilibrio e proteggervi dai malesseri stagionali.

Gemelli - Questo lunedì non è tra i più sereni, con la Luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l’accordo con i colleghi complicato. L’entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c’è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà. Nel lavoro un rimprovero da parte di un superiore non è la fine del mondo, soprattutto perché in tutta onestà ve lo siete proprio meritato. Animo! In amore una preziosa amicizia, tutto a un tratto, potrebbe superare il confine e trasformarsi in amore. Con tanta paura ve ne state rendendo conto. Per la salute, considerata la pressione a cui siete soggetti, è importante avere dei momenti di completo relax, tenendo sgombra la mente.

Cancro - Le nubi si stanno diradando, ma c’è ancora qualche turbolenza sul vostro cielo, una leggera tensione emotiva causata dalla fastidiosa quadratura lunare.

In compenso, però, recuperate in spirito organizzativo, ora che Mercurio smette d'infastidirvi. Nel lavoro creatività in crescita e ottima manualità. I progetti per ora vanno lasciati bollire pian piano, con la pazienza di un alchimista. In amore a volte è un po’ ingombrante, altre rassicurante, ma la famiglia resta comunque il vostro punto di riferimento: è dalle radici che traete forza. Salute, approfittate del tempo libero per fare attività fisica: sarà un vero toccasana anche per ritemprare il vostro sistema nervoso.

Oroscopo e consigli delle stelle del 30 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Con Giove in angolatura favorevole, siete più interessati e costruttivi nei confronti delle amicizie già esistenti e vi sentite spronati a stringere nuovi contatti.

Anche la partecipazione a un gruppo che agisce nel sociale potrebbe appagare le vostre esigenze. Nel lavoro sarete posti in condizione di mettere in luce tutte le vostre possibilità e capacità, e andare incontro all’approvazione dei vostri meriti. In amore avrete la giusta predisposizione d’animo, con la persona amata che vi ricambierà. Sintonia di obiettivi, intesa sensuale e sentimentale al top. Per il fisico, ricaricando le vostre energie, desidererete non sprecarle per il solito tran tran, ma per divertirvi come preferite e ci riuscirete.

Vergine - Possono emergere fatti imprevisti e imprevedibili. Preparatevi: una visita impensata, un regalo, un segreto che viene inaspettatamente svelato.

Troverete soluzioni insperate a problemi che sentite come frenanti e tirerete un sospiro di sollievo. Nel lavoro non fatevi mettere in soggezione dai colleghi arrivisti. Fate loro capire a chiare note di che pasta siete fatti. Sarà per loro una bella sorpresa. In amore volterete pagina: vivrete una storia gettandovi dietro le spalle le amarezze passate. Se siete single nessuno saprà resistere a un vostro invito! Per la salute ritagliatevi degli spazi tutti per voi per ascoltare musica, scrivere un diario, leggere un libro che avete acquistato e non avete mai aperto.

Bilancia - Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto: non tergiversate.

Se cercate un’occupazione inviate il curriculum o bussate a qualche porta: troverete quello che fa per voi. Nel lavoro, in generale, farete incontri che vi daranno una mano a sfoltire i molti impegni. Avvertirete il forte desiderio di appartarvi per riflettere. In amore il vostro realismo, arricchito da un buon intuito, alimenterà l’armonia di coppia. Le proposte del partner vi affascineranno. Per la salute Marte garantisce un buon flusso di energie e vivacità di spirito. Ottimo momento per il buon esito di eventuali trattamenti di bellezza.

Scorpione - Sotto il tiro complicato della coppia Luna-Saturno e i cambiamenti di programma provocati da Urano, sarete tentati di mollare tutto e fuggire.

Gli imprevisti modificano gli obiettivi e i ritmi del lunedì: tutto da rifare, con vostro disappunto. Per il lavoro portate avanti le vostre idee con convinzione, ma l’interlocutore è un osso duro, capacissimo di mettervi nel sacco: state attenti! In amore con il partner diventate polemici, ma proprio attraverso il confronto rimodellate i vostri comportamenti migliorando la qualità del rapporto. Per la salute un po’ per gola, un po’ a causa dei tempi stretti, mangiate troppo in fretta. Ecco spiegati i segnali di scontento del vostro stomaco.

Astrologia di lunedì 30 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il senso pratico, vostro punto forte, vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella gestione degli impegni.

Sul piano economico disponete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza. Nel lavoro c’è un po’ di caos, forse dovuto alla difficoltà di armonizzare gli intenti con possibilità concrete d’azione: tentate altre vie. In amore l’intesa di coppia migliorerà, se cercherete di dividere con il partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri. Per la salute mettete alla base della vostra dieta alimenti preparati in modo semplice. Meglio bandire gli intingoli e non eccedere con grassi e spezie.

Capricorno - Questo lunedì si scioglie ogni traccia d’insoddisfazione e sparisce il grigiore: siete pronti per affrontare la settimana lavorativa con il piede giusto.

Anche se siete carichi d'impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi un sorriso. Intanto non tutti i contrasti in ambito professionale devono essere considerati negativi: possono aiutarvi ad aprire gli occhi sulla realtà. In amore nel vostro ambiente state bene, con partner e nuovi amici, e pazienza se qualcuno fra le vecchie amicizie prende un’altra strada e se ne va. Per la salute, per alimentare l’autostima e rendere al meglio avete bisogno di elogi e apprezzamenti: se nessuno ve li fa, pensateci da soli!

Acquario - Sole e Urano in elettrizzante contatto imprimono una scossa positiva alla giornata. Sorprese, viaggi fuori programma, colpi messi a segno, se avete interessi in comune con altri, assicuratevi che qualcuno non vi stia giocando un brutto tiro.

Nel lavoro l’intuito finanziario funziona più che bene ma, contrariamente al solito, avete un po’ di timore a seguire i suoi suggerimenti: osate! In amore siete dei single un po’ in crisi, non tanto per mancanza di occasioni, quanto per un crescente bisogno di modificare lo stato civile. Attenzione alla salute: al fine di rigenerare le energie cambiate modalità di approccio, scegliendo pratiche di benessere adatte alle vostre attuali esigenze.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 30 agosto rivela che il clima estivo vi tenta, anche se con vacanze e spese esagerate. Con Giove in fase neutrale, la vostra economia non è ben protetta: meglio non esagerare. Per fortuna c’è Saturno bendisposto dal Sagittario, che vi consente di realizzarvi in modo proficuo.

Nel lavoro per distrarvi dal tran tran, dalle tante responsabilità e per ricaricarvi, ritagliatevi qualche pausa di relax da trascorrere come meglio preferite. Se credete che un collega stia ostacolando un vostro progetto, affrontatelo senza troppi complimenti. In amore, grazie alla Luna in Gemelli in trigono a Nettuno, il vostro charme vi porrà al centro dell’attenzione del vostro entourage e la cosa vi farà gongolare! Con Nettuno nel segno sarete disponibili a trovare con l’amato un accordo sugli obiettivi e i percorsi. Per la salute fare qualche passo in più, magari incorniciato da brevi passeggiate, sarà un toccasana per il fisico.