L'Oroscopo di domenica 29 agosto è pronto a mettere sul piatto il probabile andamento riservato dalle stelle all'ultimo giorno della settimana. Come andrà, quindi, la giornata di chiusura del weekend? A dare risposta, come sempre, le previsioni astrologiche, in questo caso inerenti ai dodici segni dello zodiaco. Un'attenzione particolare è rivolta in direzione di eventuali novità sull'amore e sulla quotidianità in generale.

Per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano e per apprezzare nel modo migliore possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla quotidianità generale, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali emergono:

Sole, Marte e Mercurio in Vergine;

Luna e Urano in Toro;

Venere in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Giove e Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 29 agosto.

Previsioni zodiacali di domani 29 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Domenica all'insegna della normalità più assoluta. Se non riuscite a limare gli spigoli della vostra personalità, avrete molti problemi nel rapporto con gli altri, anche per colpa di Urano. Cercate di essere tolleranti con i difetti delle persone: anche voi non siete assolutamente perfetti. Nel lavoro vi state perdendo dietro sogni di vanagloria e ogni attitudine al buonsenso svanisce. Così facendo rovinerete più di un’opportunità. In amore attenzione ai tranelli e agli inganni che si celano dietro l’angolo, fidatevi soltanto di persone che vi hanno veramente a cuore. Per la salute un po’ d’instabilità emotiva si riversa negativamente anche nel rendimento fisico.

Perciò non esagerate con gli sforzi.

Toro - L’oroscopo del 29 agosto al segno del Toro indica che, finalmente, le cose si metteranno bene in tempo per farvi godere di un ottimo finale di weekend. Quando si dice il tempismo! Avete girato, vi siete informati e alla fine siete riusciti a organizzare la vostra giornata ideale. Nel lavoro avete il totale controllo della situazione, chiudete il mese soddisfatti e orgogliosi dei risultati che siete riusciti a conseguire.

In amore Venere ce la mette tutta per opporsi agli "sgambetti" del bellicoso Marte e, forte anche del vostro sostegno, riesce nel suo intento. Per la salute curate il look e se vi accorgete che manca un dettaglio per essere perfetti, non esitate a procurarvelo. Questa domenica dovete essere al top!

Gemelli - Ci vuole coraggio e anche un certo spirito di sacrificio, perché la situazione permane complessa e le gatte da pelare crescono, portando tanto stress e apprensione.

Le sfide non vi spaventano, anzi, vi stimolano, ma cercate di non agire in modo impulsivo. Nel lavoro, se in ballo c’è una promozione e a contendervela siete in molti, il consiglio è quello di non abbassare la guardia: rimanete all’erta. In amore un momento nella polvere e l’istante dopo sull’altare: in relazione ai sentimenti in questo momento siete decisamente poco stabili. Metterete il partner a dura prova? Per la salute, dopo aver seguito una cura piuttosto lunga, adesso siete in graduale ripresa e gli effetti del vostro impegno cominciano a vedersi.

Cancro - Dovete accettare quello che le stelle hanno in serbo per voi, anche se si tratta dell’ennesima giornata caratterizzata dall’odiata routine.

Trovate un modo per rendere più gradevole l’atmosfera, magari stilando la lista delle cose da mettere in pratica dopo il rientro dalle vacanze. Nel lavoro, invece, si richiede massima concentrazione: in giro c’è tanta ordinaria amministrazione da sbrigare e voi rischiate di prenderla sotto gamba. In amore Venere prosegue il suo soggiorno nel poco favorevole segno della Bilancia e questo per voi significa ancora incomprensioni e tensioni di coppia. Per la salute, Marte in benevolo trigono a Urano vi garantisce un solido scudo protettivo. In fatto di salute non avete di che lamentarvi: vi sentite in forma e questo è tutto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 29 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata serena e piacevole, punteggiata anche da qualche inaspettata, quanto gradevole, sorpresa.

Sostenuti dalle stelle, sul segno continua ad addensarsi una significativa benevolenza planetaria, il che vi permette di porre in primo piano amicizie e interessi personali. Nel lavoro una notizia che probabilmente proviene da lontano, potrebbe gettare un ponte verso un futuro professionale nuovo e molto promettente. In amore Venere non si fa pregare di fronte ai vostri desideri: ogni aspirazione o sogno in questo momento può diventare meravigliosa realtà. Per la parte salutare, siete un vero fiume in piena. Troppe le energie, le idee e la voglia di darsi da fare. Siete davvero difficili da arginare.

Vergine - Super favoriti dalla Luna in trigono al vostro Mercurio, le idee fluiscono a getto continuo e non è difficile fargli seguire un’azione efficace e brillante.

Viaggi e gite in compagnia, alla ricerca d’avventure e di esperienze che arricchiscano gli orizzonti culturali. Nel lavoro, affari e progetti si prospettano al riparo da rischi, inoltre avete gli strumenti giusti per migliorare ed eventualmente ampliare l’attività. In amore accantonate tutto ciò che può minare un rapporto: le discussioni, gli impegni quotidiani e gli immancabili hobby sempre in prima lista. Date spazio al gioioso desiderio che viene dal cuore. Parlando di salute, sul campo di gioco non avete rivali. Approfittatene per prendervi una rivincita su chi vi aveva precedentemente surclassato.

Bilancia - Almeno all’apparenza la giornata nasce all’insegna del riposo: vi limiterete a fare l’indispensabile e vi crogiolerete un po’ nella pigrizia.

Non siete in vena di chiacchiere e, fatto strano, vi disinteresserete a ciò che accade intorno. Nel lavoro non delegate ad altri eventuali decisioni, per stanchezza: non ne sareste soddisfatti, ma non avreste neanche il diritto di protestare. In amore, di fronte a qualcuno che malgrado tutto continua a fare gli occhi dolci, nicchiate. Ben fatto! Non è proprio il caso di complicarsi ulteriormente la vita. Per la salute, evitate gli ambienti affollati e potendo fate una passeggiata all’aria aperta. Pause rigeneranti e molto dormire, come richiesto dal fisico.

Scorpione - Ritenete che caricarvi d’impegni sia la soluzione migliore per evitare di fermarvi a riflettere sui vostri piccoli guai? Cambiate strategia.

In amore tutto bene finché si tratta di attrazione fisica, decisamente peggio riguardo ai sentimenti, quelli veri. Nel lavoro il rischio di abbagli potrebbe essere alto, tuttavia siete abbastanza scaltri per non dar credito a promesse fatte con palese leggerezza. In amore intanto, parlando di single, alcuni saranno un po’ in crisi, non certo per mancanza di occasioni, quanto per la sensazione di non riuscire a trovare la persona giusta. Per la salute, fisicamente esuberanti, sarete però restii ad abbandonarvi ai sentimenti, ai quali guarderete con diffidenza e duro realismo.

Astrologia di domenica 29 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questa domenica la buona sorte elargita dalle stelle, unita alla vostra capacità organizzativa, vi darà l’opportunità di raggiungere risultati eccellenti.

Se fate parte della schiera dei cuori solitari, oggi potreste riscuotere successi davvero lusinghieri. Nel lavoro autostima e prontezza di riflessi. L’ambizione professionale solletica il vostro amor proprio e vi spinge a lavorare con più lena. In amore, nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità. Per la salute splendida la forma fisica e ottimo l’umore: vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti anche con chi è molto diverso da voi.

Capricorno - In questa giornata di fine settimana sarebbe opportuno dedicarsi a ciò che ritenete più adeguato e non a quello che gli altri ritengono giusto per voi. Cercate di fare mente locale e di capire ciò che desiderate di più al momento, poiché ne avete le capacità e i mezzi.

Se attenderete ancora, potrebbe non capitare più un'occasione del genere. Non abbiate paura di tendere una mano al futuro, anche se questo dovesse arrivare all'improvviso. In amore l'universo intero vi sarà favorevole e questo vi permetterà di raggiungere un obiettivo che vi eravate prefissati già da un po', ma che era complicato da raggiungere, a causa di mancanza di fiducia in voi stessi. Nel lavoro in questa giornata dovrete essere sicuri che i vostri pensieri e le vostre idee arrivino alla persona giusta. Sapete da soli che l'unico modo affinché questo accada sia quello di parlare.

Acquario - Mettendo in azione l’innato buonsenso, in materia d’economia vi terrete al riparo da possibili errori di valutazione.

Chiudete i conti in sospeso. Saturno e Giove, entrambi in Acquario, impongono cautela e discrezione nei rapporti con i colleghi e con il prossimo in genere. Infatti nel lavoro elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare e raggiungere i traguardi sperati. In amore è sempre meglio dire la verità, in tutte le circostanze, specie in coppia. Le bugie, è risaputo, hanno le gambe molto corte. Per la salute tenete conto che la risoluzione dei problemi dipende in parte anche dalla mente. Se iniziate sfiduciati, partite col piede sbagliato.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 29 agosto preannuncia una giornata tranquilla, anche troppo per quelli di voi solitamente affaccendati anche nei giorni festivi.

Comunque, considerando che siete un po’ confusi, questa pausa di silenzio e riflessione cade a fagiolo. Se non vi sentite a posto con la coscienza, fate qualcosa per gli altri e vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, intanto, scrollatevi di dosso la pigrizia, buttando dalla finestra le perplessità. È tempo di tornare alla carica, d’inoltrare richieste e proposte. In amore il cuore si confonde, quando i rapporti non sono chiari. Allusioni e ambiguità vi appartengono: esprimetevi con chiarezza. Per la parte salutare, specie nella cura del corpo, non siate né troppo negligenti né troppo allarmisti. Scegliete la via di mezzo: come sempre è quella giusta.