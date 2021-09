L'Oroscopo di venerdì 3 settembre 2021 è pronto a rivelare come sarà la giornata relativa alla parte conclusiva della settimana lavorativa. In primissimo piano le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, quindi dall'Ariete fino al segno dei Pesci. Pronti a togliere il velo dai simboli astrali più fortunati del giorno? Tra questi certamente a emergere sarà il Toro, superfortunato sia in amore che nel lavoro. Ottimo il venerdì in analisi anche per gli amici nativi della Vergine, insieme a quelli dei Pesci e dei Gemelli.

Per poter valutare bene il quadro astrologico quotidiano, ossia per capire nella maniera più semplice possibile come gli attuali influssi astrali impatteranno sulla vita di ognuno di noi, è indispensabile e altamente consigliato sottolineare quali sono i principali aspetti planetari.

Sole e Marte nel segno della Vergine;

Luna in transito dal Cancro verso il Leone;

Venere e Mercurio nel settore della Bilancia;

Nettuno nel segno dei Pesci;

Saturno e Giove nel simbolo astrale dell'Acquario;

Plutone in "Casa 12" del Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 3 settembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 3 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con il sostegno della Luna, che invia un bel trigono a Nettuno nel segno dei Pesci, avrete modo di divertirvi.

Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione a chi ne sa più di voi. L’obiettivo di questo venerdì in ambito lavorativo è proprio quello di saper conciliare attività e opinioni del gruppo che opera accanto a voi. Qualunque sia il vostro ruolo, puntate a rapporti di parità.

In amore, amici e partner si contendono la vostra presenza, facendovi sentire importanti, ma tra loro sembrano volersi sfidare e rivaleggiare. Per la salute, se i rapporti con l’esterno sono sereni, lo siete anche voi. Sì al movimento: mantenete attiva la circolazione con lunghe passeggiate.

Toro - L’oroscopo del 3 settembre al segno del Toro preannuncia belle novità in arrivo questo venerdì.

Grazie al doppio trigono Mare-Sole la scena è tutta per voi. Con il sostegno di Urano, pianeta presente nel vostro settore, la vostra innata creatività potrà realizzare l’impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli. In ambito lavorativo otterrete i riconoscimenti che vi spettano. Agite sempre in sordina, ma non si può fare a meno di notare le vostre numerose qualità. In amore, lascerete da parte la timidezza e vi renderete audaci agli occhi di chi amate. Aumentano le possibilità di conquista per i single. Per la parte salutare del periodo, vivere con intensità e trasporto le emozioni e seguire un regime di vita sano e regolare aiuterà a farvi sentire più in forma.

Gemelli - Allegria e spensieratezza uniti da tanta voglia di fare qualcosa di uovo ed interessante. Dunque giornata è produttiva. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio certe idee. Troppe varianti potrebbero confondere. La fase sarà esaltante specie se avete delle buone carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti anche nel lavoro. Per approfittare delle buone occasioni dovete cambiare radicalmente metodo e approccio alle attività che competono. Leggerezza e superficialità non pagano. In amore viaggiate su una corsia preferenziale, ma occhio ai cali di interesse. Tenete viva la fiamma con piccoli gesti per esprimere il vostro sentimento a chi avete accanto.

La forma fisica rimane splendida, però non adagiatevi sugli allori. Miglioratela eliminando le sostanze nocive: fumo, alcolici e zuccheri.

Cancro - Grazie alla Luna in Cancro che in questo venerdì si appresta ad entrare nel segno del Leone, continuerete ad essere sostenuti: carisma, autostima e buonumore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso d'opera. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po’ rischiose e azzardate. Cambiamenti indispensabili da effettuare nei rapporti di collaborazione professionale. Tagliate, rinnovate, trasformate, se ne avvertite la necessità. In amore, protagonisti indiscussi della scena amorosa, trasmettete calore alla persona amata, ravvivando l’interesse reciproco con nuove trovate.

Per la salute, motivazioni stimolanti vi invitano a passare all’azione per farvi belli, anzi bellissimi, con terapie estetiche, saune e massaggi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 3 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - In mattinata molte questioni pratiche da sistemare o in attesa di intervento da parte vostra meritano la vostra concentrazione: non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso: dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili. Nel lavoro, sforzatevi di avere un atteggiamento propositivo, anche se avete a che fare con persone poco malleabili: può essere vantaggioso. In amore siete distratti e sbrigativi? Qualunque fosse la risposta non stupitevi se poi il partner, sentendosi messo da parte, vi soffoca di attenzioni e chiede rassicurazioni e certezze.

Per la salute, un consiglio: alcune pietre dure possono apportare un flusso energetico positivo. Quelle di colore giallo, tipo il corallo, sono consigliatissime in cromoterapia.

Vergine - Buone notizie in arrivo questo venerdì, forse in ambito amoroso oppure in quello prettamente professionale. Con la Luna e altre stelle favorevoli, avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con entusiasmo e leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno. Nel lavoro Giove vi sponsorizza, ma con il suo effetto dilatante forse v’invita anche a non spingere più di tanto. Imparate a dare tempo al tempo. In amore vi ritroverete a scegliere fra due persone per voi egualmente affascinanti.

Siete sicuri di dover selezionare? Perché non provate con entrambi? Per la parte salutare, per ristabilire l’armonia interiore ed esteriore, potreste dedicare tempo all’introspezione, alla meditazione, alla contemplazione. Consigliato yoga o altre discipline orientali.

Bilancia - Se fino ad ora vi siete tenuti lontani da certi problemi domestici, è venuto il momento di non essere più latitanti e di decidervi ad affrontarli. Progetti lavorativi ben meditati porteranno soddisfazioni a medio o lungo termine. Giove in trigono alla vostra Venere favorisce la tenacia nel portarli avanti. La fortuna sarà con voi anche al lavoro. Mostratevi creativi, propositivi e vi verranno offerti dei cambiamenti concreti e finalmente, non solo le solite sterili chiacchiere.

In amore, con Giove propizio, la vita di coppia potrebbe diventare più esuberante. Dovreste però fare attenzione: potrebbe essere anche molto prolifica. Per la salute, se non amate la palestra, fate del movimento o uno sport all’aria aperta. In questa stagione ottobrina, rigenererete corpo e spirito.

Scorpione - Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all’insegna del dinamismo e del buonumore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno. Nel lavoro di certo le idee non vi mancano. Dovreste però distinguere il vero dal falso, e ciò che è realizzabile da quelle che sono semplici chimere.

Intanto in amore una new entry nella vostra cerchia di amici scatena la fantasia e stuzzica il vostro spirito di conquistatori. Sfoderate il fascino e colpite! Per la salute, mangiate frutta e verdura a base di vitamina A e beta-carotene: aiutano a mantenere la tintarella estiva più a lungo e la pelle sana e luminosa.

Astrologia di venerdì 3 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Discreto, l’andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete più concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra. Nel lavoro abbastanza bene le finanze. Una questione in attesa di risoluzione si conclude a vostro favore, vi aggiudicate anche un profitto che vi spettava di diritto.

In amore le cose procedono bene. Trascorrerete momenti sereni insieme al partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni. Per il fisico, mettete in primo piano le esigenze di movimento per tenere a bada chili in eccesso e lucidità mentale. Fate anche buon uso del vostro fascino, esaltandone i punti di forza.

Capricorno - Il potente e generoso Marte vi protegge vestendo i panni di un amico, un parente o un collega di lavoro prodigo di buoni consigli. Lasciatevi coccolare. Avrete modo di conoscere gente valida, di spessore, con cui potrete condividere passioni e hobby. In ambito lavorativo, nello studio e nelle attività quotidiane le stelle del periodo daranno risultati soddisfacenti, il che vi permetterà di fare programmi su ambizioni concrete.

In amore, per i single un’avventura in apparenza fugace potrebbe trasformarsi in una relazione fissa e stabile. Maggiore complicità di coppia nel periodo. Per la salute, accettando l’invito di amici probabilmente vi si presenterà l’occasione per trascorrere del tempo in piacevole relax, come non vi succedeva da tempo.

Acquario - Se da tempo aspettavate l’occasione giusta per realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore, la giornata di venerdì è proprio quella giusta. Supererete gli ostacoli senza sforzo e meglio di quanto immaginavate. Gestirete bene gli imprevisti soprattutto in ambito lavorativo. Avrete la capacità di comprendere i sentimenti delle persone che vi girano intorno, avendo a disposizione una carta in più da giocare a vostro favore. Anche in amore tutto liscio, o quasi. Non fatevi comunque condizionare in scelte che competono solo e soltanto a voi. Non chiedete pareri ma procedete decisi per la vostra strada. Per la salute, cercate di evitare spostamenti inutili o incontri che non aggradano: rimandate. Godetevi con tranquillità una pausa, poltrendo in casa magari guardando un bel film.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 3 settembre prevede massimo sostegno da parte delle stelle a voi nativi. Provate a mettere in campo progetti e iniziative su cui meditate da tempo. Esponetevi senza remore e rendetevi più disponibili alla collaborazione. Vi accorgerete che la realtà, che a volte vorreste sfuggire, è sicuramente migliore di quello che credete. Nel lavoro creerete un’invidiabile complicità con chi vi sta accanto, sia esso un collega o un superiore. Concluderete anche affari economici vantaggiosi. In amore, proporsi con grinta e senza inibizioni è sicuramente una delle vostre specialità, che attuerete ancora una volta con grande successo. Per la salute interiore, concedetevi un po’ di shopping in compagnia di una persona amica, per comprare un capo d’abbigliamento o per acquistare uno sfizio rimandato da tempo.