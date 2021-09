L'oroscopo del fine settimana che va dal 4 al 5 settembre prevede un Gemelli particolarmente premuroso dal punto di vista sentimentale, mentre la relazione di coppia dei nativi Pesci sarà piuttosto affiatata. Una romantica Luna in Leone garantisce stabilità di coppia, mentre la vita dei nativi Sagittario sarà davvero piacevole e equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 4 al 5 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 settembre 2021 segno per segno

Ariete: un fine settimana leggermente migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono.

Non dimenticate però che in amore le cose tra voi e il partner non vanno al meglio, dunque siate calmi e cercate sempre il dialogo. Nel lavoro meglio ascoltare certi consigli e non fate di testa propria. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana sottotono per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno del Leone. Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche piccola discussione, ma se non esagerate, riuscirete a risolvere la questione in fretta. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a come vi muovete con i vostri progetti, in quanto con Giove e Saturno negativi, il rischio di sbagliare aumenta. Voto - 6️⃣

Gemelli: un weekend piuttosto equilibrato per voi nativi del segno.

In amore questo cielo vedrà la Luna e Venere favorevoli. Sarete molto premurosi nei confronti del partner, vivendo tenere emozioni con il partner. In ambito professionale è il momento di fare qualcosa per incrementare i vostri risultati, e sicuramente avrete tutte le carte in regola per farlo. Voto - 8️⃣

Cancro: ancora un periodo poco convincente per voi nativi del segno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore Venere continua a farvi dispetti, rendendo difficili le cose tra voi e la vostra anima gemella, in particolare per i nati nella prima decade. Settore professionale discreto, ma raggiungere buoni risultati quando idee e energie mancano non è affatto facile. Voto - 5️⃣

Leone: previsioni astrali solide e convincenti dal punto di vista sentimentale.

Questo cielo vedrà la Luna e Venere mettervi a vostro agio con il partner, per cui aspettatevi momenti super romantici e affiatati. Nel lavoro dovreste riuscire a mettere in pratica le vostre idee. Mercurio e Marte sono favorevoli, dunque sfruttateli appieno per incrementare i vostri guadagni. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo del prossimo weekend senza troppe aspettative, ma non per questo deludente. Dal punto di vista sentimentale infatti ci sarà una discreta tranquillità tra voi e il partner, perfetta per portare avanti i vostri progetti di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante per voi portare a termine attività molto importanti. Infatti, non saranno ammessi errori di alcun tipo.

Voto - 7️

Bilancia: sfera sentimentale che continua a darvi enormi soddisfazioni secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Troverete sempre il modo giusto per vivere in tutta serenità con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale avrete un ottimo senso del dovere, che vi porterà a ottenere i risultati che vi aspettate. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali che purtroppo per voi vedranno la Luna in quadratura dal segno del Leone. Relazione di coppia dunque che potrebbe presentare qualche malinteso che dovrete risolvere al più presto per evitare questioni che durino nel tempo. Settore professionale che vi vedrà poco attivi al momento. Certo, una piccola pausa ve la meritate dopo tutto quello che avete fatto nelle giornate precedenti, ma sarà meglio non temporeggiare troppo.

Voto - 6️⃣

Sagittario: un quadro astrale estremamente equilibrato per voi nativi del segno, che rende le vostre giornate molto piacevoli. In amore infatti godrete di una notevole intesa di coppia, che rende magico il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro vi state impegnando parecchio, e i risultati che state aspettando presto arriveranno. Voto - 8️⃣

Capricorno: al momento la vostra vita sentimentale non procede al meglio, ma secondo l'oroscopo, alcune cose potrebbero presto cambiare. Per il momento però, cercate minimizzare i danni, soprattutto in ambito sentimentale. Nel lavoro invece vi serviranno idee davvero valide per provare a risalire la china. Voto - 6️⃣

Acquario: fine settimana che per la prima volta vi vedrà in difficoltà in amore a causa della Luna opposta.

Fortunatamente non durerà per sempre, lasciando nuovamente spazio a Venere favorevole, ma per il momento, limitate le effusioni. Settore professionale che invece vi vedrà ancora al top. Non sbaglierete un colpo grazie a questo cielo, e i risultati ottenuti dai vostri progetti saranno brillanti. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo del prossimo weekend all'altezza delle vostre aspettative grazie a un cielo tutto sommato sereno. La vostra relazione infatti sarà piuttosto affiatata, e piena di bei momenti romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro nutrirete particolare attenzione per i dettagli, proponendo idee ben curate, ma soprattutto efficaci. Voto - 8️⃣