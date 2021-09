L'Oroscopo di domenica 5 settembre è pronto a evidenziare il probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata conclusiva di questa settimana. In evidenza, come sempre, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco con l'amore, il lavoro e la salute assoluti protagonisti.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole e Marte in Vergine

Luna in Leone;

Venere e Mercurio in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno:

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 5 settembre.

Previsioni zodiacali del 5 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Non tutte le ciambelle riescono con il buco, neppure a voi che siete così precisi e meticolosi, perciò non fatela più grave di quanto non sia. Anziché farvi assalire dai sensi di colpa, ragionate su cosa potete fare per rimediare all’errore. Nel lavoro (per chi dovesse lavorare anche di domenica) incertezze ed eccessiva emotività sono i vostri nemici. Con un simile stato d’animo è possibile che prendiate una decisione errata. In amore tutto si volge a vostro favore, come d’incanto e senza che abbiate fatto niente per migliorare la vostra relazione: un bel regalo degli astri. Per la salute siamo a inizio settembre e le temperature roventi in alcune parti d'Italia portano a trascurare il vostro punto debole: la pelle.

Non esagerate con l’aria condizionata.

Toro - L’oroscopo del 5 settembre al segno del Toro indica la probabilità che in questa domenica in molti possiate alzarvi con il piede sbagliato e questa poco favorevole disposizione d’animo potrebbe accompagnarvi per l’intera giornata. Cercate di non rovinare una bella amicizia per una stupida presa di posizione, siate ragionevoli.

Nel lavoro si sa, lavorare stanca, figuriamoci di domenica che proprio non avete voglia di fare alcunché. Per fortuna non avete molto da fare, si spera. In amore gli affari di cuore potrebbero toccare quote celestiali oppure farvi precipitare nello sconforto, dipende soprattutto da voi. Per la salute siamo alle solite: stress e tensioni vi colpiscono dritto allo stomaco.

Sapete bene che in questi casi ci vuole una dieta sana e mirata.

Gemelli - Nuovi amori in arrivo per molti di voi Gemelli. In generale, intanto, giornata tutto sommato ottima, a parte un po’ d’indecisione evidenziata da Venere in Bilancia, per il resto non c’è molto da segnalare. Tra impegni di routine e questioni private da risolvere sarà sera, ancor prima che ve ne accorgiate. Nel lavoro vietato declinare gli inviti: tra un aperitivo a fine giornata e una serata in compagnia di amici potreste conoscere persone determinanti per il futuro professionale. In amore la vita di coppia, da tempo, non vi offre più quelle emozioni e sorprese di cui voi, invece, avete assolutamente bisogno. Per la salute calo di energie, nervosismo e, forse, anche una certa vulnerabilità del sistema immunitario.

Attenzione: siete a rischio noia e apatia.

Cancro - La Luna si pone in innocua neutralità al segno senza darvi noie, ma il venir meno del suo allegro sostegno per voi è già di per sé un problema. Non createvi fantasmi la dove proprio non ce ne siano: passate all’azione senza troppo rimuginare. Nel lavoro, specialmente nel settore dove operate, si avverte fortemente il residuo di clima estivo e vacanziero. Pur non trascurando i vostri impegni, pensate soprattutto alle ferie che non ci sono più. In amore, a tratti siete dolci e affettuosi e, subito dopo, duri e inflessibili. Siete molto incostanti: per il vostro compagno sarà dura sopportarvi. Per la salute andate d’accordo con tutti e questo ha tanti vantaggi: ci sono molte persone che alleggeriscono i vostri carichi e non vi fanno stancare.

Oroscopo e consigli delle stelle del 5 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Il panorama astrale di domenica 5 settembre non mostra novità di alcun genere, quindi la giornata si annuncia tranquilla, persino un po’ noiosa, ma a voi va bene così. Vi aspetta tanta routine, ma non vi dispiace: è un’ottima opportunità per tirare un po’ il fiato. Nel lavoro eravate sicuri di aver approntato una strategia perfetta, priva di sbavature, e invece stanno emergendo vari limiti: correte ai ripari. In amore Venere si dà da fare e sta finendo di tessere la sua maliziosa tela. Fatevi più belli che potete: il gran momento sta per arrivare. Per la salute il vostro sistema nervoso è, a dir poco, sollecitato.

Il modo per dargli sollievo? Staccate la spina e dedicatevi solo a voi stessi.

Vergine - Molto bene il periodo per voi nativi. Dalla prossima domenica, però, la Luna manca all’appello dei pianeti amici, senza contare le pesanti ostilità restituite dall'opposizione con Giove. Insomma, prossimamente tutto si farà più difficile, pertanto godete adesso di tutto ciò che vi interessa. Una spiccata decisione, per voi davvero insolita, potrebbe favorire soluzioni, soprattutto in ambito familiare o nelle amicizie. Nel lavoro un'inspiegabile e significativa dose di pazienza vi consentirà di metter mano e sbrigare la notevole mole di lavoro in arretrato. In amore lo scontento del vostro compagno forse v’induce a un esame di coscienza.

Inutile, visto che siete convinti di avere sempre ragione. Per la salute lo stato psicofisico potrebbe subire una lieve flessione, comunque che non si possa risolvere con un po’ di riposo.

Bilancia - Vi aspetta una giornata vivace ed effervescente e di questo dovete ancora ringraziare il luminoso e dinamico sestile di Venere verso la Luna in Leone. Comunicazioni e viaggi, soprattutto a largo raggio, nei prossimi mesi sono privilegiati: approfittatene. Nel lavoro riuscite a mettere ordine in una situazione molto ingarbugliata e trovate anche il modo per trarne vantaggio: oggi superate voi stessi! In amore questa domenica il vostro tempo è quasi interamente impegnato nelle questioni familiari.

Ci sono delle tensioni che dovete affrontare e risolvere. Per la salute inutile fingersi indistruttibili e in perfetta forma: stress e stanchezza vi si leggono in viso. Ritagliatevi pause brevi e frequenti.

Scorpione - I favori della Luna da lo scorso venerdì in Leone, e gli ottimi rapporti che il vostro segno intreccia con Mercurio e Giove, assicurano una giornata scorrevole. Buonumore e simpatia fanno di voi una persona molto gradevole. In questa domenica sarete molto richiesti e ricercati anche nel lavoro. Forse riuscite a strappare al capo un consenso che inseguivate da tempo. Ora avete la strada spianata e potete dimostrare quanto valete. In amore forse state attraversando una fase poco positiva, a voi non ne soffrite più di tanto, infatti vi consolate uscendo con gli amici.

Per la salute trovate sempre tempo da dedicare al lavoro, ai vostri interessi, agli amici, ma non ne avete mai per occuparvi del vostro benessere.

Astrologia di domenica 5 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna, sempre fissa nel segno amichevole Leone, vi trasmette uno stato d’animo davvero molto favorevole. Siete un po' stanchi e demotivati, ma questo non deve demoralizzarvi più di tanto. La giornata di fine settimana non promette emozioni particolari, ma solo tanta sana e positiva normalità e forse un po’ di noia a fine serata. Nell'ambito lavorativo la giornata vi offrirà le maggiori emozioni. Malgrado il giorno festivo, riceverete un’ottima proposta. In amore, parlando di coppia, non c’è da stare allegri e la colpa è soprattutto vostra: anziché affrontare i problemi col partner, uscite con gli amici.

Per la salute la terapia che state seguendo si sta rivelando molto più costosa di quanto avreste potuto prevedere e ora siete indecisi se proseguirla.

Capricorno - La Luna, sempre fissa in un prestigioso segno di Fuoco, continua a disinteressarsi delle vostre sorti. Vi tocca di nuovo fare tutto da soli. Siete stanchi e demotivati e non avete voglia di accettare un invito di amici. Questa domenica, infatti, non siete del tutto voi stessi. Nel lavoro fate nuove conoscenze e riuscite a sfruttarle per trarne vantaggio: un pizzico di sano opportunismo non fa mai male. In amore ultimamente siete stati spesso latitanti. Negare non è la strategia vincente: piuttosto trovate un modo per farvi perdonare.

Per la salute in Internet trovate una notizia su un ritrovato che sembra l’ideale per un vostro disturbo, ma è di rigore, prima, chiedere al medico.

Acquario - Questa domenica la vivacità e il buonumore caratterizzeranno l’intera giornata e vi vedranno protagonisti di una vita sociale e di relazione insolitamente attiva. Nuove e vecchie conoscenze sono per voi un’autentica risorsa, avete voglia di stare in compagnia. Nel lavoro ci sarà un’incomprensione o forse un’errata valutazione: fatto sta che adesso dovete rimediare e in fretta! Provvidenziale l’aiuto di un collega. In amore Marte sonnecchia, ma in compenso Venere si dà un gran da fare. Sarete insolitamente passionali, per la gioia del vostro compagno.

Per la salute non fate gli indiani, sapete bene perché il vostro stomaco fa i capricci. Tra aperitivi ed happy hour state proprio esagerando.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 5 settembre fa presente che Mercurio e il Sole non giocano in campo amico e si divertono a scompigliarvi piani e strategie, costringendovi a ricominciare tutto da capo. La pazienza non vi manca, ma tra tanti imprevisti rischiate di perdere il filo e di fare confusione. Nel lavoro annaspate, improvvisate e vi rendete protagonisti di pasticci senza pari. Resettate il tutto e, fatta chiarezza, ripartite da zero. In amore, situazioni un po’ ambigue dovrebbero finalmente conquistare chiarezza. Quella che vi sembrava solo un’amicizia diventerà qualcosa di più. Parlando invece di salute, se ve ne state lì imbronciati e, apparentemente, sul piede di guerra, poi non lamentatevi se nessuno si fa avanti per darvi un consiglio.