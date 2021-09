L'Oroscopo del 5 settembre rivela una giornata all'insegna della Luna in Leone nelle sue ultime fasi calanti. A breve si terrà il novilunio per cui le prossime 48 ore si prospettano dense e agitate. Sarà una domenica adatta alla riflessione e alla pulizia generale di tutte le cose. Sarà bene mettere via tutto ciò che è estivo per fare spazio alla prossima stagione più fresca. Passiamo in rassegna le previsioni dello zodiaco di questa giornata, rammentando che a fine articolo è possibile consultare la posizione in classifica del proprio segno.

Previsioni astrologiche del 5 settembre, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aspettatevi una giornata di lenta ripresa, finalmente non vi sentirete più perseguitati dalla sfortuna. Non sprecate questo mese e cercate di mettere in pratica alcune buone abitudini o idee. Una persona in particolare non vi darà un buon consiglio, perciò sarà bene fare attenzione. Quei dolori articolari vi daranno un po’ di tregua.

Toro - Ci sono state delle controversie o dei ritardi che potrebbero avervi dato del filo da torcere. Siete in attesa di qualcosa che però tarda ad arrivare. Magari si tratta di un certo ordine, di un risultato o di una risposta. Soldi in uscita, qualcuno sta per chiudere un grosso affare.

Gemelli - Chi la dura la vince, ed ecco che le stelle invitano a tenere duro in queste 24 ore che promettono qualcosa in più.

Il successo si ottiene con il sudore, tenetelo bene a mente. Non cedete alla procrastinazione e alla noia, assicuratevi di avere sempre qualcosa da fare.

Cancro - Giornata deludente, qualcosa potrebbe infastidirvi. Certe volte vi sentite parecchio sfortunati e tendete a piangere e a sbottare facilmente. Nonostante ciò, siete dotati di una forte capacità di resilienza perciò siete abili a voltare pagina e a orientarvi verso altri obiettivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In giornata cercate di cogliere i segnali velati che le stelle vi invieranno.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In questa giornata non tutti saranno entusiasti come lo siete voi. Tuttavia la vostra felicità risulterà a dir poco contagiosa, ma sarete irriverenti verso coloro che non condivideranno il vostro entusiasmo.

Purtroppo non potete costringere gli altri a pensare alla vostra stessa maniera, ci sono dei limiti da dover rispettare e questo vale anche in famiglia e in amore.

Vergine - Finalmente state per uscire fuori dalla fase di stasi in cui vi ritrovate immersi da fin troppo tempo: chi la dura la vince. Settembre sarà un mese di netto recupero, perciò aspettatevi solo cose buone. Si chiude una porta e si apre un portone, perciò siate sempre perseveranti e comprensivi. In famiglia dovrete essere indulgenti, specie con i figli capricciosi.

Bilancia - Tra novembre e dicembre si aprirà un periodo eccellente, che favorirà l’amore ma anche le nuove nascite. Finalmente qualcosa si smuoverà e tutto si farà più limpido.

Quei dubbi che nutrite da tempo verranno ridimensionati e finalmente sarete capaci di prendere in pugno l’intera situazione. Arriveranno notizie generali.

Scorpione - Chi si accontenta gode recita un famoso detto, ma ultimamente vi sentite in fase di stallo. Entro la fine della settimana arriverà quella scossa che state aspettando e delle cose potrebbero cambiare. Inoltre, entro Natale sarete al centro di una serie di evoluzioni perché nulla sarà più come prima.

L'oroscopo del giorno dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Chi ama guardare serie tv, in queste 24 ore ne inizierà una nuova che lo coinvolgerà nel profondo. Sarà una mattinata affaccendata per chi lavora o si occupa di casa e figli. Non è facile sbarcare il lunario, inoltre state stringendo un po’ troppo la cinghia.

Date una chance ai vostri sogni e tirateli fuori dal cassetto: potrebbero monetizzare!

Capricorno - In giornata avrete degli appuntamenti da non perdere, cercate di non mancare. Un imprevisto potrebbe rovinare i vostri programmi, cercate di tenere in serbo anche il piano B!

Acquario - Guardatevi attorno e troverete la risposta che cercate. Sarà una domenica di riflessione, quindi avrete tempo e modo di starvene per conto vostro a fare una bella ricerca introspettiva.

Pesci - Se insisti e persisti, raggiungi e conquisti: questo sarà il mantra da adottare in questa domenica che potrebbe rivelarsi piuttosto affaccendata. Cercate di non tirarla troppo per le lunghe, soprattutto se siete nel bel mezzo di un periodo delicato.

Classifica delle stelle del 5 settembre

Leone 1°

Ariete 2°

Gemelli 3°

Sagittario 5°

Vergine 4°

Acquario 6°

Capricorno 7°

Bilancia 8°

Toro 9°

Scorpione 10°

Pesci 11°

Cancro 12°