Martedì 7 settembre troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole e Marte transitare nel segno della Vergine, mentre Urano risiedere sui gradi del Toro. Plutone, invece, continuerà la sosta in Capricorno, così come Saturno assieme a Giove permarranno nell'orbita dell'Acquario. Venere e Mercurio, infine, rimarranno stabili nel segno della Bilancia come Nettuno resterà nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Leone, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: lavoro top. Il Novilunio nell'amica Vergine sarà trigono a Plutone in Capricorno donando, con ogni probabilità, un martedì particolarmente favorevole sul versante professionale per i nati Scorpione, specialmente tra coloro che si muoveranno verso nuovi lidi lavorativi.

Cambiare meta in tal senso, quindi, sarà probabilmente sostenuto dal parterre planetario a patto, però, che il secondo segno d'Acqua valuti con dovizia pro e contro tra la vecchia e la papabile nuova occupazione.

2° posto Leone: focus monetario. Una somma di denaro che tardava a rientrare nelle casse dei felini avrà buone chance di rimpinguare il loro bottino economico proprio a partire da questo martedì. Malgrado tale possibile entrata finanziaria, il secondo segno Fisso dovrebbe spostare il proprio focus sul versante monetario, analizzando con attenzione su quali obiettivi pratici o lavorativi fare i prossimi investimenti.

3° posto Vergine: prese di posizione. Chinare la testa, accettare compromessi o adeguarsi alle circostanze potrebbero essere messi al bando dai nati Vergine a partire da questo Novilunio, e sino a quando la Luna si farà Piena in opposizione il 20 settembre.

In queste due settimane, difatti, il secondo segno di Terra batterà probabilmente i pugni sul tavolo, soprattutto in famiglia dove non saranno più ammesse angherie da fratelli o imposizioni genitoriali.

I mezzani

4° posto Capricorno: amicizie. Dopo un periodo alquanto complicato, come sono stati luglio e gran parte di agosto, i nati sotto il segno del Capricorno avvertiranno, c'è da scommetterci, l'insolita voglia di vivere con maggiore spensieratezza il quotidiano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per riuscire in tale nobile intento, fortunatamente, in loro soccorso ci saranno le amicizie che faranno loro da spalla, sia nei momenti di sconforto che in quelli di gaiezza.

5° posto Toro: amore top. Sebbene la posizione venusiana si trovi nel secondo domicilio della Bilancia, i nati Toro godranno a piene mani della congiunzione Sole-Luna aizzata da Marte di Terra che li renderà delle vere e proprie furie sotto le lenzuola, col partner che apprezzerà di buon grado.

6° posto Bilancia: sereni. La pragmatica posizione dei Luminari sommata al duetto Mercurio-Venere nel segno indurrà probabilmente i nati Bilancia ad allentare la morsa in quanto a gelosie e rancori pregressi divenendo, come piacevole conseguenza, decisamente più concilianti con la dolce metà. Facile intuire come tale mood rasserenante porterà una ventata di tranquillità nel ménage amoroso.

7° posto Ariete: dietrofront. Martedì durante il quale il primo segno zodiacale potrebbe meditare una svolta significativa della propria esistenza, in particolar modo facente parte della sfera degli affetti. I single avranno buone chance di fare dietrofront nei confronti di un flirt nato da poco, mentre gli accasati decidere di guardarsi attorno oppure accettare le avance di un vecchio amico corteggiatore.

8° posto Acquario: a testa bassa. Luna e Sole a braccetto nella stacanovista Vergine andranno a fare il paio coi due big planetari, Giove e Saturno, in retrogradazione nel segno intimando ai nativi di perseguire i propri obiettivi professionali a testa bassa, senza cedere ad alcuna provocazione. Così facendo, difatti, avranno maggiori chance di raggiungere la meta prefissa in minor tempo ed eludere eventuali intoppi derivanti da rancori relazionali.

9° posto Gemelli: lavoro flop. Giornata da prendere con le pinze quella che, con ogni probabilità, dovranno trascorrere i nati Gemelli in questo martedì di fine estate, soprattutto per ciò che concernerà le faccende professionali.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: scelte rimandate. Il Grande Benefico che camminerà all'indietro nell'affine Acquario assieme al Novilunio quadrato di Terra indurranno probabilmente il terzo segno di Fuoco ad attendere qualche tempo prima di prendere una scelta esistenziale. Tale procrastinazione, immersa in un periodo particolarmente caotico, potrebbe rendere oltremodo insofferente i nativi.

11° posto Pesci: confusi. Mentre Nettuno continuerà il moto retrogrado nel segno farà lo spiacevole incontro della Luna Nuova e di Marte, entrambi in opposizione dalla Vergine, rendendo parecchio confusi i nati Pesci, specialmente quando l'argomento virerà sui prossimi obiettivi pratici da perseguire.

12° posto Cancro: relax. 24 ore dove il primo segno d'Acqua farebbe meglio a ritagliarsi ampi spazi di relax, così da ritemprare il proprio benessere psico-fisico e, al contempo, allontanare eventuali scocciatori sempre pronti a rompere le uova nel paniere.