Per la giornata di domani, venerdì 1° ottobre 2021, l’Oroscopo prevede ancora il primo posto per i nati sotto il segno dei Pesci grazie al buonumore, mentre la fortuna toccherà la costellazione dello Scorpione. Per il momento e purtroppo, i segni di terra saranno ancora alle ultime posizioni, eccetto per il segno del Toro che sta riacquistando un po’ di serenità.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: ottimo lo Scorpione

1° Pesci: oltre al buonumore che potrebbe aumentare in modo esponenziale, l’ambito amoroso potrebbe conoscere un nuovo giro di vite che vi porterà a rivalutare la vostra prospettiva personale dell’amore e di tutto ciò che gli gravita attorno.

2° Scorpione: avrete un periodo decisamente fortunato per gli affari ma anche per poter riorganizzare qualche progetto che probabilmente sarà molto più semplice del previsto. Secondo l’oroscopo avrete anche qualche incontro interessante.

3° Sagittario: finalmente una novità professionale potrebbe fare la differenza con i guadagni, cominciando così a pensare ad un investimento che vi darà tanti vantaggi. Nella vita privata ci potrebbe essere molta più affinità del previsto, secondo l’oroscopo.

4° Gemelli: favorire gli incontri potrebbe darvi molte soddisfazione nelle amicizie, soprattutto se state uscendo da una che probabilmente vi ha procurato molta delusione. Anche in famiglia avrete una atmosfera molto serena e conciliante.

Ribasso per Bilancia

5° Bilancia: avrete un leggero ribasso nella classifica a causa di qualche piccola punta di stress che ora come ora potrebbe favorire un calo della concentrazione molto significativo. Secondo l’oroscopo dovrete fare in modo che questa situazione non sia d’intralcio al lavoro.

6° Acquario: un po’ di nostalgia nei confronti di una persona del passato vi metterà a dura prova e vi darà anche alcuni spunti di riflessione per la vostra situazione attuale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avrete comunque una amicizia su cui poter contare nei momenti tristi.

7° Toro: non ci saranno molte novità ma la situazione lavorativa sembrerà prevedere qualche spiraglio confortante. Potreste confrontarvi con il partner con un dialogo costruttivo senza dover necessariamente entrare in conflitto o semplicemente in disaccordo.

8° Ariete: la tensione che potrebbe riscontrarsi in ambienti lavorativi potrebbe impedire il normale svolgimento di alcune attività importanti sia per voi che per la vostra squadra professionale. Vi sentirete molto più vigili del solito.

Contrasti per Cancro

9° Cancro: secondo l’oroscopo ci saranno delle scaramucce con il partner che potrebbero essere molto deleterie per il vostro rapporto in generale e per ciò che avete costruito negli ultimi tempi. Avrete qualche piccolo pensiero di troppo, avete bisogno di distrarvi.

10° Vergine: purtroppo qualche piccolo problema di gestione potrebbe essere più importante del previsto e darvi anche qualche piccola punta di nervosismo in più. Dovreste rimanere concentrati e pensare a cosa sia meglio per voi in questo momento.

11° Leone: staccare la spina potrebbe essere una soluzione ad eventuali problemi che per il momento non stanno avendo terreno adatto per essere risolti. Qualche ora di stacco sarà anche utile per le vostre energie andate perse nel corso della settimana corrente.

12° Capricorno: purtroppo gli impegni vi terranno lontani da molte faccende di stampo quotidiano che potrebbero darvi un minimo di distrazione dall’ambito lavorativo troppo opprimente. Secondo l’oroscopo ci sarà anche qualche contrasto in famiglia.