L'oroscopo della giornata di martedì 21 settembre vedrà la Luna ricominciare il proprio giro dal segno zodiacale dell'Ariete, molto più sensibile ora in ambito sentimentale, mentre non si escludono piacevoli sorprese per il Sagittario. Passi importanti da fare e pazienza in amore saranno necessari per i nativi Acquario, mentre Pesci lascerà maggior spazio al romanticismo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 21 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 21 settembre 2021 segno per segno

Ariete: inizierà davvero bene questa giornata grazie alla Luna che si affaccia nel vostro cielo.

Dal punto di vista sentimentale avrete abbastanza saggezza e sensibilità da sapere cosa desidera la vostra anima gemella. Se siete single il vostro atteggiamento più maturo potrebbe rivelarsi una mossa vincente per trovare la persona giusta per voi. Nel lavoro sarà una giornata tranquilla, ma non abbassate la guardia, perché Marte e Mercurio rimangono negativi. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo di martedì che vi chiederà tanta pazienza ancora per un po’ dal punto di vista sentimentale. Le cose tra voi e il partner non vanno per il meglio a causa di questa Venere in opposizione, per cui, dimostrate tutta la vostra comprensione, come solo voi sapete fare. Se siete single non è il tempo delle mele, e va bene così, ciò nonostante potreste provare a dedicarvi ad altro.

In ambito lavorativo per poter fare dei passi avanti saranno necessarie delle risorse, ma anche voi dovrete essere convinti. Voto - 6️⃣

Gemelli: cielo stabile e convincente secondo l'oroscopo della giornata di martedì 21 settembre. In ambito sentimentale la Luna in sestile creerà le giuste occasioni per regalarvi emozioni e soddisfazioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda lasciatevi andare alle emozioni. Anche un piccolo gesto potrebbe significare tanto, per voi e per la vostra fiamma. In ambito lavorativo avete le idee ben chiare su come svolgere le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Cancro: un quadro astrale che vedrà qualche nuvola di passaggio, ma se volete, anche nelle giornate di pioggia troverete le vostre soddisfazioni.

In amore infatti, anche se la Luna sarà in quadratura, ricordatevi che Venere è favorevole. Dunque, single oppure no, fate valere le vostre intenzioni, purché siano valide, e siate sempre comprensivi. In ambito lavorativo le responsabilità vi gravano parecchio al momento, e dovrete trovare la forza per reagire. Voto - 7️⃣

Leone: Luna in trigono dal segno dell'Ariete che vi darà una mano in ambito sentimentale, ma non aspettatevi chissà quali risvolti romantici. In amore infatti a volte non basta essere sensibili. Bisogna dimostrare anche di avere pugno fermo, di essere pronti a ogni ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro siete alla ricerca di una direzione chiara e precisa. Questi alti e bassi sono più un segno di ripresa, ma dovrete avere le idee ben chiare su cosa fare nell'immediato futuro.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che torna a brillare in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna non rappresenterà più un ostacolo, e i rapporti con il partner torneranno a funzionare abbastanza bene, soprattutto per i nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single potrebbe essere il momento adatto per modificare qualcosa nella vostra vita. In ambito lavorativo andrete avanti spediti con le vostre mansioni, ciò nonostante un minimo di prudenza sarà necessaria. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 21 settembre che vedrà qualche sbavatura nel vostro cielo, a cominciare dalla Luna in opposizione per un po’ di tempo. Intendiamoci, tra voi e il partner non ci saranno chissà quali discussioni, ciò nonostante potrebbe mancare quel romanticismo tanto apprezzato nell'ultimo periodo.

Se siete single smussate qualche lato del vostro carattere. In ambito lavorativo sarà una giornata tranquilla, senza troppe preoccupazioni, ideale per provare a pianificare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo più che soddisfacente in ambito sentimentale, nonostante la Luna non sia più favorevole. Tra voi e il partner ci sarà un'ottima complicità, soprattutto per quelle coppie nate non dà molto. Se siete single vi sentirete più liberi e felici in questo periodo, e sarà più facile ottenere qualcosa di buono, di unico. In ambito lavorativo purtroppo non si può dire lo stesso al momento, colpa di alcuni incarichi non facili da portare a termine, e di questo cielo poco favorevole. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di martedì positivo per voi nativi del segno.

In amore potrete contare su una fantastica Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete, che vi metterà di buon umore e vi regala dolci emozioni e piacevoli sorprese. Se siete single sarete intraprendenti, con la voglia di lanciarvi in nuove conoscenze. Nel lavoro un colpo di fortuna andrà sfruttato per massimizzare i risultati. Voto - 9️⃣

Capricorno: Luna in quadratura che si rivelerà fastidiosa per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Potrete sempre fare affidamento a Venere, ciò nonostante potreste faticare un po’ a dimostrare i vostri sentimenti, sia voi single, sia chi è già impegnato. In ambito lavorativo questo cielo tenderà ad aiutarvi molto poco. Se volete davvero ottenere qualcosa di buono dai vostri progetti, dovrete darvi da fare.

Voto - 7️⃣

Acquario: un quadro astrale nel complesso discreto secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà la Luna a darvi una mano con la vostra relazione di coppia, ma ricordatevi che Venere è negativa, per cui, single oppure no, sarà necessario avere tanta pazienza per poter fare piccoli passi in avanti. In ambito lavorativo ogni nuova iniziativa va studiata per bene, ma avrete abbastanza conoscenze e esperienza per ottenere ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere rimane in trigono dal segno dello Scorpione anche per questa giornata, e dal punto di vista sentimentale vi lascerete sempre più andare al romanticismo più sfrenato. Per quanto riguarda i cuori solitari vi piace provare l'amore nel modo più romantico e sensibile possibile, come nel miglior film d'amore, e forse potreste trovare quello che state cercando. Nel lavoro se avete il giusto sostegno da parte dei vostri colleghi, non avrete nulla da temere. Voto - 8️⃣