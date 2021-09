Le previsioni zodiacali di lunedì 20 settembre 2021 mettono a disposizione la parte iniziale della settimana. L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco è messa in relazione ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Iniziamo decisi e spediti sottolineando chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare sul massimo supporto delle stelle. Certamente, se nel proprio Tema Natale è presente uno dei segni valutati in positivo, tipo Scorpione o Pesci, non si avrà nulla di cui preoccuparsi, diversamente, allora sarà il caso di correre eventualmente ai ripari.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 20 settembre

Bilancia: ★★★. Questa parte della settimana per voi del segno si annuncia purtroppo (quasi sicuramente) 'sottotono'. Sappiate, intanto, che l'essere prudenti eviterà passi falsi o incomprensioni soprattutto verso le situazioni importanti. In amore, si consiglia di usare massimo cervello: le delusioni potrebbero essere dietro l'angolo! Se avete sbagliato con lui/lei, cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo eventuali responsabilità.

Single, periodo da considerare in stallo. Nel frattempo, cercate di vivere la normalità pronti a cogliere il più piccolo barlume di positività che dovesse emergere durante la giornata. Se dovesse mancare un po' di concentrazione, basterà rallentare il ritmo. Nel lavoro, sarete abbastanza sotto stress: prendetevi il tempo che vi occorre per ricaricarvi, perché in questa giornata collezionerete contrattempi.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì in linea di massima presuppongono possa essere uno splendido giorno di avvio settimanale per voi del segno. Parlando in generale, vi attende un ottimo periodo e le previsioni di riuscita saranno superiori alle attese. Per i sentimenti, le vostre stelle indicano un periodo sicuramente positivo specialmente per quanto riguarda chi è in coppia.

Tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con la persona amata con la quale condividerete momenti bellissimi e sereni. Single, il vostro oroscopo di oggi dice che avrete un'ottima occasione per trascorrere una giornata diversa dal solito: sarà così oppure no? Vedremo, intanto tutto sembrerà essere a vostro favore: se ne avete la possibilità dedicate il vostro tempo alle persone che vi circondano, ve ne saranno grati. In ambito lavorativo invece, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate. Il vostro campo visivo si allargherà e avrete la possibilità di puntare abbastanza in alto.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 20 settembre al Sagittario indica un periodo abbastanza negativo, ovviamente relativo a questo lunedì d'inizio settimana.

Domanda: perché non provare a cimentarsi in qualche attività o un hobby interessante? In amore, tagliate pure eventuali 'rami secchi', senza pensarci due volte, ok? Il consiglio è quello di darsi da fare per risolvere alla radice le situazioni che più vi toccano da vicino, tralasciando il resto. Single, vi attende una giornata abbastanza incerta. Più di qualcuno di voi si sentirà confuso, combattuto tra la voglia di nuovi e stimolanti incontri e il desiderio di pace e quotidianità. Assemblate meglio le idee e rigeneratevi con una bella passeggiata, vi schiarirà la mente e vi ridarà vigore. La parte riguardante il lavoro invece indica che vi sentirete particolarmente stressati e non avrete modo di recuperare le vostre energie: provate a rilassarvi ed a far passare questo momento.

Oroscopo e stelle del giorno 20 settembre

Capricorno: ★★. La giornata non sarà buona per voi Capricorno, giusto per non dire che è stata classificata come pessima. In amore, specialmente se attualmente state navigando in acque un poco sicure, afferrate due biglietti low cost e/o last minute e via, lontano da chi sapete: la destinazione non conta. Occhio al periodo: in alcuni casi la conversazione con la persona del cuore, inizialmente fluida e affettuosa, improvvisamente potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere. Single, prestate attenzione a ciò che affermate in pubblico perché non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari e trasparenti possibile, soprattutto nei rapporti con gli amici.

Nel lavoro intanto, la vostra emotività potrebbe essere eccessiva. Per non soccombere dovreste gestire le questioni con razionalità.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. In campo sentimentale, visto il periodo un po' così, potrebbe andare leggermente meglio se eventualmente riusciste ad essere meno superficiali. L'oroscopo di domani consiglia, in primis a coloro in coppia, di iniziare a organizzare qualcosa di speciale: una gita fuori città per esempio, da trascorrere all'insegna del puro romanticismo, magari anche in vista del prossimo fine settimana.

Single, per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi evitando in questo caso di rispondere ad eventuali provocazioni. Le previsioni del giorno invece vedono il periodo positivo nel lavoro. Il vostro fiuto sarà impeccabile, vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri. Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 20 settembre predice che il prossimo lunedì sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi. In amore datevi da fare: fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate fare a meno.

Inventatevi qualcosa in grado di stupire positivamente la dolce metà del cielo, ok?. Per coloro ancora single giornata ideale per l'amore e per l'amicizia; tenerezza da un lato e sostegno e solidarietà dall'altro. Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene, cercate pertanto di contraccambiare come si deve, vedrete che sarete felici e appagati. Nel lavoro, secondo le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e/o delle prese di coscienza. A fine giornata (lavorativa) potrebbero arrivare notizie piacevoli.

Classifica oroscopo del 20 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 20 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

La giornata di inizio settimana porterà buone soddisfazioni agli amici nativi dell'Ariete, favoriti dall'arrivo della Luna nel segno. Molto positivo il periodo per altri quattro simboli astrali: ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al segno di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 20 settembre: