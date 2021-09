L'Oroscopo di sabato 18 settembre è pronto a dire la propria in merito a come andrà il primo giorno di weekend. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere cosa prevedono le stelle al vostro simbolo astrale di nascita? Sul piatto c'è la giornata della settimana ritenuta da molti tra le più belle tra le sette. Infatti per molti di noi (purtroppo non per tutti) si chiude il cerchio interessante la parte della quotidianità dedicata alle incombenze lavorative vissute fino a venerdì e si apre l'attesissima parentesi relax.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e come gli influssi astrali incideranno sull'andamento della giornata, è consigliabile individuare i principali aspetti planetari del periodo. Il cielo astrale di sabato evidenzia le seguenti posizioni planetarie:

Sole in Vergine;

in Vergine; Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna , Saturno e Giove in Acquario;

, Saturno e Giove in Acquario; Venere in Scorpione;

in Scorpione; Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 18 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 18 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna in Acquario riduce la vostra socievolezza. Siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Ma non ne avete motivo: calmatevi!

Una giornata monotona. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente. Un viaggetto, anche breve, vi farà bene per uscire dalla routine e mettere in gioco le vostre capacità organizzative. Feste e ritrovi con amici di sempre. Sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene.

È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole. Utilizzate le energie in favore del vostro benessere, evitando sia gli sforzi non necessari che gli strapazzi di vario genere.

Toro - L’oroscopo del 18 settembre sul segno del Toro annuncia un ottimo weekend. Termina la settimana lavorativa, questo sabato è tutto per voi.

Potete dare ascolto alla sottile vena di pigrizia, concedendovi un po’ di riposo. Non è giornata di sorprese. Limitate al minimo gli impegni e, potendo, statevene beatamente in ozio. Pettegolezzi o mezze frasi, captate per caso, potrebbero confondervi le idee e generare una sensazione di disagio che non ha motivo di essere. Non trascurate la persona del cuore, dedicategli tante attenzioni, senza timore di essere invadenti. Probabilmente non aspetta altro. Per apportare benefici alla salute del corpo, curate lo spirito. Praticate la meditazione in un ambiente accogliente e silenzioso.

Gemelli - La Luna in Acquario vi infonde la sua energia positiva, facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità.

Progetti da realizzare. Un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma. Raccogliete le idee e stabilite con calma le vostre mosse: solo così potrete avere la meglio su eventuali avversari e concorrenti. Ottima giornata per quanto concerne i sentimenti, specie per uscire insieme a fare acquisti per la casa o per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alla persona del cuore. Potete affrontare eventuali malesseri fisici con iniziative efficaci e senza alcun timore. Si prevede la buona riuscita di cure mediche mirate.

Cancro - Grazie a Venere in Scorpione, segno di Acqua come il vostro, la fortuna vi sorride amichevole, così non dovrete preoccuparvi troppo di come riuscirà il primo giorno di weekend.

In cucina le pietanze sono ottime e i commensali vi faranno tutti tantissimi complimenti: che volete di più? Trascorrete un sabato tranquillo, al riparo dallo stress e dal troppo lavoro. Un po’ di riposo serve a tutti, anche a dei tipi energici come voi. Organizzate meglio il vostro tempo e potrete godere anche voi di momenti di piacevole relax. Trovate anche un po’ di tempo per fare sport dato che ultimamente ne avete bisogno. Non uscite da soli, perché il divertimento è raddoppiato, se lo si può condividere con qualcun altro.

Oroscopo e consigli delle stelle del 18 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Novità bollono in pentola per voi del Leone. Preparatevi, perché vi sarà richiesta l’adesione a interessanti progetti.

State lontani da coloro che non possono capirvi. Non vi fissate con una persona lontana e distratta. Se cercate una storia seria, guardate altrove. Prendete pure in considerazione l’aiuto di un familiare per risolvere una difficoltà, anche se sarebbe meglio affidarsi alle proprie forze. Se riuscirete a rallentare i ritmi, molto sostenuti, avvertirete subito dei vantaggi per la forma fisica. Con Urano nemico, in amore rischiate di fare il passo decisivo con una persona che vi ha letteralmente “folgorato”. Attenzione però ai malintesi.

Vergine - Non sempre potete fare quello che volete e la cosa, di certo, non vi rende felici. Tuttavia, sapete bene che non si possono eludere certe responsabilità.

Ci sono persone che contano sul vostro appoggio personale, perciò non potete deluderle proprio adesso. Se non cambiate idea volendo per forza perseguire alcuni obiettivi, il vostro sabato rischia di essere più pesante di quanto avete previsto. Saggezza significa anche correggere il tiro, quando vi accorgete di non stare centrando il bersaglio. Dovreste imparare a non essere ipercritici per quanto riguarda gli altri, specialmente se si tratta di persone care a voi molto vicine. A volte tutto dipende dalla scelta delle parole giuste, ma anche dal tono della voce e dall’espressione.

Bilancia - Sforzatevi di essere più incisivi in quello che fate, o qualcun altro potrebbe approfittarne e sottrarvi un incarico al quale ambite da tempo.

Avete difficoltà a concentrarvi in questi due giorni, perciò limitatevi a occuparvi dell’ordinaria amministrazione. Lasciate stare le situazioni che possono farvi perdere tempo prezioso, anche perché poi vorrete averne anche per dedicarvi ai vostri hobby. Piuttosto che arrivare trafelati a un appuntamento, fate in modo di muovervi con molto anticipo. Date il buon esempio, specie ai più giovani della famiglia, che devono ancora imparare molte cose. Per questo occorre la vostra saggezza: in ogni occasione sapete mettere sempre la giusta parola.

Scorpione - Schivando sterili polemiche e sfide inutili, questo weekend riceverete dalle stelle la giusta spinta per concretizzare le tante idee che vi stanno passando per la testa.

Riconsiderate i progetti prendendoli in esame in base alla fantasia e alla fattibilità che li caratterizzano. Riuscirete a rendervi la vita più leggera privilegiando, tra gli impegni, soltanto quelli più importanti. Con il partner vi capirete con uno sguardo: siete convinti di essere la coppia più bella del mondo. Le parole sagge e significative di una persona amica che ha sofferto molto vi arriveranno dritte al cuore, commuovendovi. Statele vicini! Isolarvi dagli altri, rimuginando sulle cose che non vanno, non vi servirà a niente. Mettetevelo in testa.

Astrologia di sabato 18 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Mercurio sorride alla Luna nel segno dell'Acquario, e voi vi sentite in armonia.

Piccoli contrattempi ritardano i vostri programmi, ma riuscite a risolverli con prontezza. Godetevi la giornata di sabato e condivide quella di domenica con le persone che più gradite: le potreste invitare a casa per dialogare. Avete voglia di tante coccole. Se non arrivano da sé, non mettete il muso e non vi chiudete a riccio: chiedetele a una persona che vi è cara. La vita di coppia appare un po’ sonnolenta? Se avete compreso quello che non va, datevi da fare per cambiare e per riaccendere la passione. Giove in posizione amica vi sorregge e vi aiuta, ma vi potrebbe far diventare più golosi del solito.

Capricorno - La ritrosia iniziale sarà accompagnata da una piacevolissima sorpresa finale.

Questo weekend tutte le vostre aspettative troveranno la giusta ricompensa. Forse si tratta soltanto di non essere impazienti e in questo periodo potete farcela senza problemi. Non sarà certo una passeggiata andare d’amore e d’accordo con chi non la pensa esattamente come voi. Non sarete un po’ troppo rigidi, forse? Nella speranza di trovare un punto in comune, cercate di ascoltare: magari l’altro ha qualcosa da dire. La pazienza non è mai troppa. Ma voi in questo momento ne avete quasi da vendere. Certo che restare con le mani in mano non è da voi, perciò datevi da fare per accelerare i tempi.

Acquario - Con la Luna che gioca in casa vostra, il fine settimana sarà più movimentato e frizzante del previsto e sarà molto dura cercare di riposare.

Se in amore si è chiusa da poco una porta, presto si aprirà un portone e avrete davvero grandi chance. Dato che avete bisogno di staccare un po’ la spina, evitate di prendere troppi impegni con amici o familiari. Rispettate le vostre esigenze. Un po’ di sano sport sarebbe l’ideale per rimettervi in sesto e sentirvi davvero in perfetta forma. Piccole paure da superare prima che faccia notte. Stringetevi alla persona che amate e confidatevi con lei: avrete il sostegno che vi serve. Invece di seguire subito certi pensieri, cercate di capire da dove vengono e chi ve li ha messi in testa.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 18 settembre regala un consiglio: se in questo momento non riuscite a utilizzare le vostre risorse al meglio, allora staccate per un attimo la spina e riflettete senza fretta. Forse avete soltanto bisogno di un po’ di riposo e relax. E questo sabato e relativa domenica fanno proprio al caso vostro. Non sarà difficile spiccare il volo e guardare con sicurezza al di là dell’apparenza, con una visuale aperta e una mente più lungimirante. Non preoccupatevi delle invidie che forse desterete. Prima o poi si placheranno e vi lasceranno in pace. I vostri spazi non devono ulteriormente essere ridotti da qualche vicino forse un po’ troppo invadente. L’esperienza vi ha insegnato che è meglio dire poco e fare molto: questa sì che è una saggia strategia.