Le previsioni zodiacali di martedì 21 settembre 2021 sono arrivate all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative ai primi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di martedì? Certo che si, pertanto iniziamo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane (la andremo a svelare tra pochissimo), tra i sei segni in esame solo tre potranno contare su una giornata super-positiva, mentre per altri due si profila un periodo sicuramente buono anche se leggermente al di sotto dei primi.

Infine uno solo tra i sei segni in analisi dovrà lottare contro astri avversi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 21 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 21 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 21 settembre al segno dell'Ariete indica che il prossimo martedì sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi. In amore, il vostro partner sarà davvero premuroso, attento, felice di avervi al suo fianco e voi non potrete che esserne orgogliosi.

Cominciate a sentire nell’aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace, che vi porterà grande soddisfazione. Così il momento che state vivendo si presenterà tranquillo, privo di asperità: trascorrerete una serata piacevole con chi avete accanto e nel cuore. Single, l'energia che avrete sarà inesauribile, durante questa giornata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'amore supererà le varie formalità e arriveranno proposte concrete da parte di qualcuno. Nel lavoro, denaro e affari saranno il fiore all'occhiello della giornata. Un fiuto imbattibile consentirà a molti di voi di centrare qualche buon colpo.

Toro: ★★★★. Questa parte della settimana per voi del segno si annuncia abbastanza positiva e di buon augurio, almeno sulla carta.

Secondo l'Astrologia quotidiana, riguardo i rapporti affettivi in particolare, il periodo si orienterà verso la pace e la buona tranquillità. L'amore dunque andrà abbastanza a gonfie vele, anche grazie all'influsso di Venere che metterà armonia nella coppia. Le attenzioni e la premura del partner saranno fondamentali per rendere la relazione armonica e bella. Anche se il rapporto amoroso è ottimo e saldo, non date però tutto per scontato ma cercate di ravvivarlo con sorprese, dimostrazioni e tanto affetto. Single, contate pure su stelle favorevoli: vi aiuteranno a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. In arrivo serenità nella sfera affettiva con una marea di emozioni soprattutto ai più giovani.

Sul lavoro potrete portare a termine con efficienza gli impegni assunti. Non rimandate l'avvio di un progetto per timore di non esserne all'altezza.

Gemelli: ★★★★. Partirà e si chiuderà in modo decisamente normale questa parte della settimana, non esente comunque da piccole piacevoli soddisfazioni. In alcuni casi, nonostante gli impegni, troverete il modo di svagarvi o magari recuperare una passione sopita da un po'. Dal punto di vista sentimentale, sapete bene che in fondo non serve desiderare "la Luna nel pozzo" per farvi sentire sereni, felici e appagati: vi basterà solamente sapere che la persona amata c'è, e lo sarà per sempre nella vostra vita sentimentale. Le congiunzioni astrali saranno a vostro favore e renderanno bello non solo il rapporto con il partner, ma anche quello con i vostri familiari.

Single, avrete il cuore aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offrirà l'occasione per una piacevole avventura, così in questa giornata dovreste tenere i piedi per terra: ricordatevi di lasciare sempre una porta aperta, poiché nuove esperienze potrebbero spuntare all'improvviso arricchendo la vostra persona. Nel lavoro, riuscirete a dare il meglio; non vi lascerete fuorviare dall'umore e procederete speditissimi per la vostra strada.

Oroscopo e stelle di martedì 21 settembre

Cancro: ★★. Si presume possa essere un martedì da due stelle per molti voi nativi. Prestate attenzione a non immischiarvi in discussioni o in situazioni critiche che non vi toccano in modo diretto.

Per i sentimenti, le stelle antipatiche si accompagneranno ad un clima di animosità e scontentezza che certo non gioverà né alla sfera familiare, né al rapporto di coppia. Inizierete la giornata con il piede sinistro, la necessità di tenere a freno l'impazienza potrebbe rendervi un po' insofferenti: così sarà meglio evitare gli scontri di petto con il partner, perché la sconfitta sarà purtroppo garantita. Single, progetti che non decollano e vicende familiari vi agiteranno, ma non scambiate un sasso per una montagna: perché presto tutto, o quasi tutto, presto si appianerà. Così, se affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolveranno senza lasciare traccia. Se si parla di lavoro, la prudenza non è mai troppa e vi converrà averne più del solito in questo giorno.

Leone: ★★★★★. Giornata numero due più che ottima per i nativi del segno: si presume possa essere un periodo super-fortunato, sotto tutti i punti di vista. Senz'altro martedì partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte. In amore, il cielo del momento regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità, infondendo l'intraprendenza necessaria per realizzare qualsiasi desiderio. Sarà un giorno stupendo, punteggiato di astri propizi per amare e farsi amare. Vi sentirete finalmente felici ed appagati della vostra vita di coppia: infatti, la giornata in questo ambito si prospetta all'insegna di una buona intesa che riuscirete a mantenere molto a lungo.

Single, la Luna vostra amica si troverà pienamente a favore e potrà inviare i suoi migliori influssi per quanto riguarda la vostra vita affettiva. Nel lavoro, potrete contare su ottimi risultati professionali. Tutto dipenderà dalle circostanze: qualcuno vi offrirà aiuti concreti e suggerimenti preziosi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 21 settembre, annuncia un giorno favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? La giornata, valutata con le cinque stelline della buona sorte, vi vedrà senz'altro favoriti nella messa in campo di progetti. In campo sentimentale, sentirete il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia, se non altro per riaccendere eventuali passioni assopite.

Questo sarà il momento giusto per cercare di rimettere le cose a posto: cercate di esprimervi con parole sincere e chiare, solo così riuscirete a comunicare tutta la vostra passionalità e amore al partner. Il cielo vivacizzerà l'intesa e il dialogo rendendo facile il dialogo: sarete bravi nell'esternare ogni dolce sensazione. Single, la presenza di del Sole in trigono a Plutone vi spingerà a dichiarare apertamente quello che provate alla persona che vi piace. Non ci sarà bisogno di dichiarazioni roboanti ma basteranno poche parole, semplici, dirette e precise verso il cuore. Nel lavoro, sarà un momento buono, carico di stimoli interessanti. Saprete amministrare il tutto in modo da mantenervi sulla cresta dell'onda.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 21 settembre.