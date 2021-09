L'Oroscopo dal 4 al 10 ottobre apre le porte ad una settimana ricca di novità e risvolti. La Luna soggiornerà in Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario, inoltre si segnala il novilunio di mercoledì. La Luna Nuova è da sempre indice di nuovi inizi, quindi sarà la settimana più carica e progettuale di ottobre, anche se qualche mal d'autunno comincerà a farsi sentire. Il cielo diverrà sempre più grigio, l'aria si farà fresca e le notti si allungheranno. Con questo cambio di stagione c'è chi si sentirà turbato e ansioso, ma c'è anche chi troverà la forza di farsi valere.

La distrazione sarà la miglior arma a disposizione per superare eventuali malesseri stagionali. Amore, lavoro, salute, soldi, amicizie e fortuna, scopriamo nel dettaglio le previsioni delle stelle della prossima settimana fino al 10 ottobre.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sbalzi d'umore e nottate insonni. Occhio ai malanni autunnali che potrebbero venire a bussare alla vostra porta proprio in questa settimana. Potreste avvertire una spiacevole sensazione di malessere diffuso, ma cercate di non chiudervi troppo in casa e assaporate i doni di questa stagione. Passeggiare all'aria aperta vi sarà di grande aiuto, così come prediligere i cibi del momento. Evitate ogni forma di eccesso: il troppo stroppia.

Potreste incontrare una persona che potrebbe rivelarsi determinante, specie se siete disoccupati o state coltivando un progetto. Non lasciate le cose a metà, focalizzatevi su una cosa alla volta. Con i figli piccoli occorrerà portare tantissima pazienza.

Toro - Dei grandi passi avanti saranno compiuti da tutti coloro che non si arrendono mai.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'autunno è quel periodo in cui ci si sente spaesati e apatici, ma è anche il momento delle grandi decisioni e dei cambiamenti. Sarà la settimana giusta per modificare la disposizione dei mobili, per cambiare look e per darci un taglio! Gli astri dicono che martedì 6 ottobre sarà il giorno migliore per recarsi dal dentista, dal parrucchiere o dall'estetista, inoltre sono favorite anche le diete.

Per coloro che vogliono cambiare colore di capelli, invece, il giorno migliore darà giovedì 7. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, l'amore di coppia potrebbe subire una battuta d'arresto.

Gemelli - Settimana con qualche conflitto. Da tempo, dentro di voi è in corso una certa battaglia che temete di non vincere, ma grazie al supporto di una o più persone a voi care, riuscirete a farcela. Vi ritroverete ad apportare una serie di cambiamenti e a stringere la cinghia, ma anziché privarvi delle cose cercate un'alternativa per incrementare le entrate. Una certa persona avrà bisogno del vostro aiuto e voi sarete ben lieti di offrirglielo perché siete un segno 'missionario'. Nel weekend il vostro spirito si sentirà più appagato e sereno.

Imparate ad ascoltare gli altri, evitate insulti sui social e circondatevi di tutto ciò che può farvi bene. Prediligete letture più costruttive. Con il partner di sempre saranno affrontate alcune tematiche di un certo spessore, ma non prendete decisioni a caldo.

Cancro - Tutte le sofferenze patite in passato sono servite a forgiarvi. Le stelle rivelano che avrete una settimana importante. Tendente a sottovalutarvi, nonostante l'enorme potenziale di cui disponete. Cercate di abbattere la vostra timidezza, specie se in precedenza vi ha fatto perdere molte occasioni. Saprete abbattere ogni difficoltà se solo darete maggior valore alle vostre idee. Quindi, in settimana dovrete prendere il toro per le corna e darvi da fare.

Una certa persona vi sta condizionando e voi dovrete cercare di bandirla dalla vostra vita, soprattutto se desiderate il successo e l'appagamento interiore. La fortuna vi sorriderà: sono in arrivo degli eventi interessanti! Voglia di fare nuove esperienze e di viaggiare. Amore di coppia favorevole.

Previsioni astrologiche 4-10 ottobre, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana proficua e piena di entrate e uscite. Ci sarà molto movimento finanziario, specie se siete in trattativa. Una certa pratica burocratica potrebbe darvi un bel po' di grattacapi, ma le soluzioni non vi mancheranno e potrete essere aiutati. Grazie alla vostra tenacia riuscirete a portare al termine i compiti che vi verranno assegnati, ma dovrete cercare di partire con il piede giusto.

Avete mille sogni da realizzare e ce la farete se ce la metterete tutta. Dovrete riorganizzare il vostro tempo e soprattutto tenere ogni cosa al proprio posto: il caos nuoce alla mente e rende improduttivi. Riducete i vostri orari di lavoro se necessario. Prendete in considerazione un part-time oppure dedicate quotidianamente qualche ora ai vostri progetti privati, pensate anche al futuro! Amore così così, perché non sarà tra i vostri pensieri principali.

Vergine - Sprizzerete di creatività e fascino, sarà la migliore settimana di ottobre. Archiviate le vicissitudini delle trascorse settimane, finalmente vi rimettere in sesto e tornerete a ruggire. Potrete fare affidamento sulla famiglia e su quelle persone positive che vi spronano ad avere soltanto il meglio.

Vi dedicherete alle faccende domestiche e qualche uscita con le amicizie più care vi sapranno svagare la mente. Tendete a soffrire di insonnia e di attacchi d'ansia, forse perché siete stanchi di fare la solita vita e auspicate ad un cambiamento. Potrebbe giungere quella scossa che attendevate da tempo, perché le stelle prevedono una settimana ricca di movimento. Attenzione ai ritardi dei mezzi pubblici: qualcosa potrebbe saltare! Curate l'alimentazione prediligendo frutta e verdura di stagione: detox e acqua a volontà.

Bilancia - Settimana al top grazie all'eccellente aspetto astrologico di cui godrete. Martedì, mercoledì e giovedì potrete affidarvi alla Luna e al Sole nel vostro segno. Oltre a questa favorevole congiunzione, potrete contare anche sulle forze che Marte e Mercurio vi rilasceranno.

L'energia non vi mancherà così come la voglia di partire o completare quei progetti che avete in cantiere da tempo. Prendetevi cura di voi stessi, non sottovalutate l'alimentazione. L'autunno porta un po' di disagi mentali e fisici, come ad esempio mal di testa, malanni, sonnolenza, apatia. Niente di preoccupante! Per quanto riguarda l'amore, i vostri sentimenti saranno corrisposti e la passione arricchirà le vostre serate autunnali, scaldandovi il cuore.

Scorpione - Venere nel segno aumenta la passione e l'attrazione. Chi è single sembra essere interessato a qualcuno e chi ancora non lo sa, potrebbe rendersene conto a breve. All'interno delle relazioni di coppia sarà possibile dare e ricevere amore.

In passato avete subito un tradimento o una cocente delusione che ancora oggi vi fa storcere il naso, ma non fate di tutta l'erba un fascio e date un'opportunità all'attuale partner o alle nuove conoscenze. Il lavoro sembra essere in fase di stallo, ma le stelle invitano ad allargare gli orizzonti e a percorrere nuove vie inesplorate. Se desiderate un cambiamento, allora dovete rimboccarvi le maniche perché nella vita tutto si ottiene con il duro lavoro. Chi è in pensione si annoia, ma ci saranno delle valide opportunità da prendere in considerazione.

L'Oroscopo della settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - La settimana inizierà con il freno a mano tirato, ma da venerdì la marcia ingranerà e vivrete un weekend meraviglioso.

Avrete molte cose da fare e non potrete battere la fiacca. Il vostro morale sarà sotto ai tacchi così come la voglia di alzarvi dal letto, vestirvi e recarvi a scuola o a lavoro. L'autunno porta sonnolenza e apatia, perciò non allarmatevi. Curate l'alimentazione, idratatevi a sufficienza e ritagliatevi dei momenti per camminare all'aria aperta o per leggere un bel libro. Prendete le cose così come vengono, non ostinatevi troppo. Una persona che vedete quasi sempre ha una cotta per voi e attende un vostro segnale prima di farsi avanti. Chi è sposato o convive e ha dei figli, si ritroverà a trascorrere una settimana tutt'altro che piacevole, viste le molteplici responsabilità.

Capricorno - La salute vi sorriderà in settimana, vi sentirete agili e scattanti.

Dopo un avvio dell'autunno molto sottotono, in cui avete avuto vari malesseri e tantissima spossatezza, finalmente la tendenza si invertirà. Il vostro cuore single tornerà a palpitare per una persona nuova o per qualcuno che conoscete da tanto tempo. Tra i colleghi c'è qualcuno che non sopportate, ma in queste giornate riuscirete a mostrarvi indifferenti nei suoi confronti. Lasciatevi andare con il partner, la passione risulterà rovente. Chi sogna di allargare la famiglia, avrà una settimana fertile e promettente. Via libera anche alle partenze, ma chi per lavoro/studio fa il pendolare, incontrerà imprevisti scoccianti. Una notizia vi lascerà interdetti.

Acquario - Rivedrete una persona che conoscete da tempo e vi renderete conto di quanto sia cambiata.

Prendetevi cura di voi stessi, ultimamente vi siete trascurati troppo. Vi recherete in posta o in banca per alcune faccende economiche e burocratiche. Qualcuno avrà un colloquio o sosterrà un cambiamento importante. Le stelle vi sorrideranno e quindi tutto potrà andare a buon fine se ce la metterete tutta. Si prevedono novità generali, qualcosa evolverà da qui a fine anno. In campo amoroso non mancheranno frequentazioni e tanta passione, ma attenzione alle discussioni su soldi, famiglia e politica.

Pesci - Chi la dura la vince e voi la vincerete! Avete pazientato a lungo, ma l'attesa sta per finire e qualcosa di buono spunterà proprio in queste prossime giornate. L'autunno vi ispira poiché vi rende più sereni e meno accaldati. I più romantici cominceranno a programmare gli addobbi di Natale, i viaggi dicembrini oppure qualcosa di speciale per Halloween. Chi ha dei figli o dei nipoti piccoli, trascorrerà delle ore speciali e memorabili assieme a loro. Plaid, tv/libro e una bibita calda, sarà tutto quello che desidererete per i vostri pomeriggi autunnali. Non cedete alla sedentarietà, anzi muovetevi di più. Vi farà bene una bella passeggiata, anche di soli 20 minuti, all'aria aperta. Sonni sereni e giornate appaganti vi attendono.