L'Oroscopo di martedì 28 settembre è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, analizzati nei settori della vita riguardanti i sentimenti e le attività quotidiane. Come sempre è compito dell'Astrologia svelare come andrà la giornata in esame. In evidenza una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i dodici segni dello zodiaco. In questo periodo la Luna dai Gemelli passa in Cancro enfatizzando le emozioni che potrebbero divenire molto intense: forse per qualcuno sicuramente non facili da raggiungere senza un deciso impegno.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Bilancia congiunto a Marte;

Luna in Gemelli (fino alle ore 15:32)

Luna in Cancro (dalle ore 15:33);

Venere in Scorpione, in trigono a nettuno;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in "casa 11" del Capricorno .

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 28 settembre segno per segno dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 28 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Le questioni sentimentali che finora avete messo nel cantuccio vi pressano e non sono più rimandabili.

Affrontate il partner con lealtà. Marte a sfavore vi sfianca e quel che è peggio, non vi permette di recuperare le energie con la solita velocità. Non giustificatevi se non sempre avrete la risposta pronta. A volte restare in silenzio vuol dire dare il giusto spazio all’essenza del discorso. Avete voglia di scuotere il partner dalla solita routine?

Inventatevi qualche novità e ci riuscirete. Non prenderete alla leggera niente e nessuno. Fate attenzione a non cedere ai pensieri fissi o ricorrenti. Tutto molto presto ritornerà ad andare per il meglio: rilassatevi.

Toro - L’oroscopo del 28 settembre al segno del Toro indica che questo è proprio il momento buono per chiedere un aumento di stipendio, per compravendite vantaggiose, per firmare contratti proficui.

Datevi da fare! La vostra naturale simpatia sarà esaltata da una socievolezza prorompente. Sarete davvero speciali. Nella sfera affettiva tutto filerà abbastanza bene e ciò vi sarà d’aiuto per superare i problemi lavorativi. Anche se un po’ a fatica, riuscirete a sintonizzarvi, insieme alla persona del cuore, su ritmi di vita più distesi e più adatti per un’esistenza felice. Volete conquistare la fiducia di un amico? Dimostrate di essere più comprensivi e più disponibili.

Gemelli - Giornata sicuramente molto positiva. Se avete bisogno di un consiglio pratico per sbrigare un’incombenza domestica, ma solo chi ha una valida esperienza può fornirvelo. Che aspettate? Non nascondete una questione delicata alla persona del cuore: se ne accorgerebbe in men che non si dica.

In famiglia, all’inizio non vi sembrerà affatto facile, ma poi la situazione si ribalterà a vostro favore e alla fine vi daranno ragione, finalmente. Nel lavoro siate concreti e sappiate organizzare bene i vostri tempi, se volete raggiungere traguardi ambiziosi. Solo così farete fronte ai molteplici impegni che avete accumulato in questo ultimo periodo. Siete single? Lasciate dietro le spalle diffidenze, paure, pensieri foschi, e guardate con ottimismo al futuro.

Cancro - Con l’aiuto e la fantasia della Luna, che dal segno dei Gemelli si appresta a transitare nel vostro segno, ne ricaverete anche una maggiore fiducia in voi stessi. Decidetevi ad andare incontro a chi potrebbe concedervi un appoggio e consigliarvi, e che aspetta soltanto un vostro cenno per cominciare a darsi da fare.

Non rimproverate di continuo il partner delle scelte fatte in passato. Quel che è stato è stato. Certamente riuscirete a godere di quello che si possiede: qualche volta l’inquietudine spinge a desiderare "l’erba del vicino", ed è sbagliato. Riscoprirete il lavoro non solo come mera necessità, ma anche come piacere e passione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 28 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Stimolati dal trigono Luna-Mercurio, non riuscirete a stare fermi neppure per un momento, né ad accontentarvi dei vostri pur buoni risultati. La vostra ambizione andrebbe un po’ frenata, anche se non c’è niente di male nel voler migliorare. Potete tranquillamente decidere ciò che preferite, se la questione riguarda soltanto voi.

L’importante è non ferire la sensibilità altrui. E comunque chi vi ama vi darà volentieri una mano, nel perseguire obiettivi per voi molto importanti. Trovare un equilibrio fra doveri e divertimento non è affatto facile in questo momento, anche perché voi preferite di gran lunga il secondo. Vorreste migliorare la vostra carriera, ma dovrete perciò anche essere pronti a fare alcuni sacrifici.

Vergine - In questo periodo, grazie a Giove e Saturno favorevoli, avete energie da vendere. Utilizzatele in modo costruttivo per realizzare un obiettivo che vi siete dati. Sotto il profilo economico, potete sperare in guadagni extra, ma dovete agire con molta prontezza. Una collaborazione proficua arriva proprio nel momento del bisogno.

Meglio non voler fare sempre tutto da soli, se avete questa opportunità. Non dimenticate di leggere le mail, ogni tanto, e di restare sempre aggiornati. In arrivo novità interessanti in amore che non vi dispiaceranno affatto. Un messaggio vi toglierà dalle spine, sulle quali stavate ormai da tempo. Ora sì che potete rilassarvi!

Bilancia - Questo martedì lievi incombenze nel lavoro: piccoli errori e mancanze altrui vi terranno occupati fino a tardi. Preferireste sempre avere a che fare con esperti, ma purtroppo non è così. Fate vedere ciò che sapete fare, ma in maniera più discreta, così da non dare troppo nell’occhio. Obblighi e doveri in amore sono duri da mandar giù, soprattutto quando vorreste per voi attimi di assoluta libertà senza freni e senza catene di sorta.

La maturità a volte fa i conti con il desiderio di evadere da una quotidianità pesante e forse anche noiosa. Ritenetevi comunque fortunati. Se poi non potete farne a meno, non restate con le mani in mano mentre gli altri si danno da fare...

Scorpione - Il periodo richiede una buona dose di elasticità e una revisione dei vostri obiettivi. Nelle relazioni sociali non siate troppo selettivi. Date agli altri l’opportunità di farsi conoscere. Meglio non concentrarvi su una sola grande idea, fissa in testa. Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma la giornata si prospetta piacevole.

Piccoli momenti di malinconia, da allontanare puntando su un rimedio davvero infallibile: l’ottimismo.

Astrologia di martedì 28 settembre da Sagittario a Pesci

Sagittario - Vivrete momenti di profonda armonia fisica e psicologica, che vi permetteranno di affrontare con il sorriso sulle labbra eventuali complicazioni. Se dovete scrivere un resoconto o una relazione, non avete bisogno di spunti. Otterrete un dieci e lode! In amore, pensieri non proprio scattanti, rallentati da qualche noiosa preoccupazione di troppo. Ma non lasciatevi innervosire da questioni di poco conto. È il momento di prendere una decisione piuttosto seria, e chi vi ascolta ne percepirà tutta l’importanza. Se avete del tempo libero, dedicatelo a fare un po’ di ordine in casa, soprattutto eliminando vecchi oggetti.

Evitate di accumulare cose inutili. Ci sono oggetti che suscitano ricordi ed emozioni piacevoli, altri meno...

Capricorno - Questo martedì la fortuna girerà a vostro favore. Potreste mettere le mani su qualcosa di interessante, anche se all’inizio vi sembrerà di dover soltanto agire in base alla solita routine quotidiana. A volte l’apparenza inganna e ciò che credevate essere un ostacolo invece si rivelerà un’ottima chance. Cercate di rispondere con tono gentile a una critica, che a dire il vero vi è stata mossa più per abitudine che per la volontà di ferirvi. A volte poche semplici parole di spiegazione riescono a chiarire una situazione apparentemente complicata. Nel lavoro, getterete l’amo in acque che non conoscete bene, eppure riuscirete a pescare qualcosa di prelibato.

Scoprendo che le vostre previsioni erano azzeccate. Non dovete fermarvi di fronte alle apparenze, ma accettare anche di correre qualche piccolo rischio.

Acquario - Con l’attenzione ai dettagli, questo martedì non lascerete nulla al caso e potrete così portare a casa un bel successo, sia sotto l’aspetto professionale che economico. Iniziate pure un nuovo progetto, a patto però che riusciate a tenere sotto controllo tempi e costi che, come ben sapete, non sono mai da sottovalutare. Se una ristrutturazione o un rinnovamento vanno per le lunghe, c’è il rischio di dover spendere di più. In amore il vostro spirito combattivo è più vivace che mai. Vi sganciate in un sol colpo dai condizionamenti familiari, e rivendicate libertà di pensiero e di azione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 28 settembre mette in risalto il fatto che, certe scelte, prima di essere fatte, devono essere meditate con calma. E, se necessario, dovete essere disposti ad apportare anche qualche modifica. Convincetevi che dovete lasciare a chi volete bene la stessa autonomia che rivendicate per voi stessi. In questo periodo i rapporti con i vostri cari acquistano spessore, stima e fiducia reciproci. Al lavoro invece è il momento di puntare in alto: potete permettervelo! Fate appello alla sensibilità per comprendere le ragioni di chi collabora al vostro fianco: ultimamente siete stati poco attenti.