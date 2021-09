L'oroscopo della giornata di martedì 28 settembre vedrà un Acquario iperattivo al lavoro, grazie a Marte e Mercurio, mentre Scorpione dovrà cambiare il proprio metodo di lavoro, ma non di amare. Venere opposta rende ancora la vita difficile per i nativi Toro, mentre Gemelli si lascerà andare spesso a frasi romantiche. Ecco nel dettaglio le previsioni Oroscopo della giornata di martedì 28 settembre.

Oroscopo e previsioni di martedì 28 settembre 2021 segno per segno

Ariete: un cielo discreto per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile.

Parlare d'amore vi riuscirà abbastanza bene e vi darà l'occasione di dare uno slancio alla vostra vita di coppia. Per quanto riguarda i single, non ci saranno sentimenti sfrenati, ma vi piacerà stare in allegre compagnie. Per quanto riguarda il lavoro, sapete che non è un periodo tutto rose e fiori, ciò nonostante, voi dovrete sempre provarci e dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Toro: fate ancora fatica a lasciarvi andare alle emozioni con questa Venere in opposizione. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 28 settembre, però, state provando a risalire la china e questo vi fa sicuramente onore. Che siate single oppure no, presto vi prenderete le vostre rivincite. In ambito lavorativo, attenzione a possibili intoppi che potrebbero rallentare lo sviluppo dei vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali degne di nota nel corso di questo martedì. La Luna sorride ancora per un altro giorno al vostro cielo, e in amore vi lascerete andare spesso a dolci frasi romantiche con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single, va bene essere romantici, ma meglio non essere troppo diretti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro sarete sempre reattivi e pronti a risolvere ogni problema che vi verrà posto. Voto - 9️⃣

Cancro: ottimo cielo, dal punto di vista sentimentale, per voi nativi del segno. Questa giornata sarà caratterizzata dall'allegria tra voi e il partner, merito in particolare di questa Venere in ottimo aspetto. Per quanto riguarda i single, i rapporti con gli amici procederanno davvero bene, soprattutto quando riuscite a trovare svariati punti in comune.

Nel lavoro, invece, non sarete in perfetta forma, per cui meglio non pretendere troppo da questa giornata. Voto - 7️⃣

Leone: oroscopo di martedì che vedrà la Luna venirvi in soccorso dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante, non aspettatevi momenti bellissimi. Se infatti siete già impegnati, questo momento andrà sfruttato per provare a esprimere le vostre intenzioni nei confronti del partner. Se siete single, i rapporti con gli amici andranno curati affinché funzionino davvero. Nel lavoro troverete la forza per reagire a questo periodo di alti e bassi, grazie alla forza di Marte e le capacità organizzative di Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che non brillerà al meglio secondo l'oroscopo di martedì.

Con la Luna che si troverà in quadratura, entrare in sintonia con il partner non sarà così facile. Ciò nonostante, ricordatevi che Venere è ancora favorevole, e proprio per questo andrà sfruttata per non far vacillare il vostro rapporto. Se siete single, siate più aperti con gli altri. Nel lavoro, questo cielo non è così influente, tuttavia mantenete la calma e ragionate a fondo prima di agire. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 28 settembre grandioso per voi nativi del segno. In amore, i rapporti con il partner procedono tranquillamente, illuminati dalla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Se siete single, vi sembrerà più facile provare a rompere il ghiaccio e iniziare un bel rapporto.

Nel lavoro, Marte e Mercurio sono ancora dalla vostra parte e vi aiuteranno a tenere alta la determinazione. Voto - 9️⃣

Scorpione: settore professionale che non soddisfa appieno secondo l'oroscopo, considerato che Giove e Saturno vi portano a sbagliare. Cambiare approccio forse potrebbe essere la migliore soluzione per provare a risalire. Discorso completamente diverso per quanto riguarda i sentimenti. Venere nel vostro cielo, infatti, porta romanticismo e stabilità nel rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, il vostro modo di essere magnetici sarà molto efficace. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di martedì sottotono dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, la Luna in opposizione mette i bastoni tra le ruote al vostro rapporto, ma sappiate che la situazione è destinata a migliorare già nelle prossime ore.

Se siete single, potrebbe essere un'ottima idea parlare con qualcuno dei vostri problemi. Ottimo equilibrio per quanto riguarda il lavoro grazie a questo cielo. Determinazione e serietà nei vostri progetti, infatti, non mancheranno, e i risultati ottenuti ne saranno la prova. Voto - 7️⃣

Capricorno: un cielo che convince dal punto di vista sentimentale, secondo l'oroscopo. Venere in sestile porterà stabilità nel vostro rapporto, soprattutto per quelle coppie che sono uscite da poco da una crisi. Se siete single, sentirsi apprezzati da amici e conoscenti non potrà che rendervi felici e fare bene alla vostra autostima. In ambito lavorativo, non siete ancora ai vertici, ciò nonostante sentitevi felici della vostra attuale posizione.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali positive per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi metterà nella condizione di poter cercare il dialogo con il partner, e provare a riprendere in mano il vostro rapporto. Se siete single, il vostro lato sociale finalmente potrebbe emergere. In ambito lavorativo, iperattivi come siete, non mancheranno tanti buoni risultati, merito anche di Giove, Marte e Mercurio tutti in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Pesci: questo cielo tenderà ancora a crearvi qualche impiccio in amore. Secondo l'oroscopo, infatti, la Luna si troverà in quadratura, per cui, in caso di incomprensioni con il partner, non alimentate la questione per sfociare in un litigio. Se siete single, dovrete cercare di essere più morbidi con chi avete davanti. Nel lavoro le buone idee non vi mancano, ma dovrete anche avere i mezzi per poterle mettere in pratica. Voto - 6️⃣