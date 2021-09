L'Oroscopo di domenica 19 settembre è pronto a mettere in chiaro come sarà l'ultimo giorno del weekend, nonché della settimana. In primissimo piano le previsioni zodiacali interessanti tutti i dodici segni, dall'Ariete fino a Pesci. Allora, curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle per la giornata di domenica? In ballo questa volta c'è la giornata conclusiva della settimana e il pensiero di tanti è rivolto al rientro di lunedì con gli immancabili "annessi e connessi" che il periodo comporta.

Prima d'iniziare a valutare i segni singolarmente, d'obbligo dare uno sguardo all'Astrologia di domenica.

Pertanto, per poter apprezzare al meglio il quadro astrologico quotidiano, al solo scopo di comprendere nel modo più semplice possibile come gli influssi astrali andranno a influire sulle sorti quotidiane di ognuno, è necessario individuare i principali aspetti planetari del momento. Tra questi a spiccare sarà il Sole in congiunzione a Marte e in trigono a Plutone. La Luna, invece, si troverà in sestile a Urano e in trigono a Venere. Saturno troverà conforto dal trigono con Marte, ma sarà penalizzato dalla quadratura con Venere. Diviso a metà Nettuno, sottoposto al positivo sestile con Plutone, ma direttamente sotto stress dall'opposizione del Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 19 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 19 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Domenica pimpante con il trigono della Luna in Pesci in trigono a Venere, supportata dal sestile con Urano nel segno del Toro. Ottimismo e belle novità in arrivo. I figli adolescenti vi riempiono di soddisfazioni, ma reclamano anche la propria indipendenza: magari vi somigliano!

Insofferenti alle regole, fantasiosi e creativi, anche nel divertimento fate di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. Giornata sì anche per l’amore: per trovarlo, se lo state cercando, o per rinnovare la vostra intesa se lo avete già trovato. Via libera a una gita in allegra compagnia. Quando si tratta di divertirvi non fate certo i ritrosi, anzi, vi presentate per primi.

Toro - L’oroscopo del 19 settembre al segno del Toro predice una domenica un po’ strana, con la Luna che pone qualche interrogativo sulle finanze e dà forza all’autorità rispetto allo spirito di squadra. Se siete di turno in questa giornata, progetti e trattative che credevate conclusi, torneranno sul banco di prova. Divertimenti domenicali ridotti dalla necessità di risparmio: se si largheggia su un fronte non si può spendere anche sull’altro. Spese pazze per l’amato partner, bene anche per i figli, ma per voi? L’attaccamento volete dimostrarlo con i fatti e siamo d'accordo, mai però rinunciare alle piccole soddisfazioni materiali per dovere di budget! Davanti a una preparazione culinaria che vi stuzzica rischiate di perdere il senso della misura: tre razioni sono davvero troppe.

Gemelli - Domenica vivace e movimentata, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. In serata attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbero fondersi in un piacevole incontro. Creatività esplosiva in arrivo e il responsabile è Mercurio. Se siete presi da un luogo, una persona o un’idea, un dolce fermento mette in moto le vostre risorse. Se non nella realtà, l’amore lo vivete attraverso il romanzo: accaniti lettori, sempre in bilico tra trama narrativa e indagine psicologica. Intanto dovete sapere che il piacere di vivere una giornata fuori dagli schemi, piena di allegria, tiene a freno qualsiasi malanno e rinforza il sistema immunitario.

Cancro - Quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico o teorico, potrebbe pian piano trasformarsi in una nuova opportunità lavorativa. Vi muoverete con prudenza a causa di qualche fastidio arrecato dallo scambio fra Venere e Urano. Qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre proposte. In amore, puntando sulla sincerità e sul dialogo e dosando l’esuberanza in eccesso causata da astri disarmonici, potreste risanare una frattura. Prima di partire per una eventuale gita o escursione, mettete in conto di fare una lista con le cose da fare e portare, perché si sa, qualcosa sfugge sempre: fatela ora.

Oroscopo e consigli delle stelle del 19 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Avete optato per un’uscita con gli amici tralasciando un impegno in famiglia: farsi perdonare non sarà semplice, occorrerà molta persuasione. Il desiderio di fare qualcosa di speciale questa domenica è forte e non vi permette di accontentarvi della routine. Grinta, versatilità e comunicativa intanto vi pongono in una posizione privilegiata, che dovrete però saper sfruttare a vostro vantaggio. Tutto bene in campo sentimentale, almeno finché si tratta d'incontri appassionati, ma di condivisione d’intenti, per ora, non ne volete neanche sentir parlare. La presenza di alcuni parenti, forse un po’ troppo curiosi, vi toglie l’aria: dovete cercare di non essere offensivi per non scatenare guerre.

Vergine - Domenica di dolci sensazioni con la Luna e Nettuno, entrambi in ottimo aspetto al vostro segno, che agiscono in silenzio a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove, con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti. Su come riempire la giornata non avrete che l’imbarazzo della scelta, tra shopping, mostre d’arte, escursioni al mare o in collina. Col partner, invece, trovate la formula vincente: tante coccole e qualche bel progetto da studiare insieme, magari un viaggio speciale. Sempre magica l’acqua, parlando di salute, per alimentare il vostro benessere. Una passeggiata al mare o al lago darà un tocco paradisiaco alla giornata.

Bilancia - Con Urano che sorride alla Luna, la domenica sarà caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito Occasioni di ottimi contatti umani, scegliete con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie.

La giornata è di festa, ma non se dovrete egualmente lavorare: non prendetevela e organizzate fin da ora il prossimo giorno di riposo, con una bella gita dove più vi aggrada. Sarete spontanei e istintivi in amore, invece la dolce metà tenderà a fare la difficile. Se siete single vi butterete, ma vi basterà un niente per cambiare bersaglio. Potrete dedicarvi con passione ai vostri hobby preferiti, agli sport all’aria aperta o alle semplici, ma preziose, passeggiate nel verde.

Scorpione - Affrontando gli impegni con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena che portano occasioni di rivalsa: qualche sacrificio fa parte del gioco.

È il momento per qualcuno di spostare in avanti l’orizzonte professionale: potreste essere voi a decidere, per la prima volta, cosa conta davvero. L’amore intanto è bloccato da problemi pregressi arretrati e da mille pensieri. Per la "caccia grossa", se single, qualche incontro scioccante: dovrete pazientare ancora. Catturati da dinamiche esteriori, questa domenica darete poca importanza a certi moti dell’anima, che invece potrebbero indicarvi la direzione da seguire.

Astrologia di domenica 19 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una giornata piena di grinta è quella che vi aspetta: il buonumore e la carica vi verranno spontanei come non mai, grazie alla Luna in Pesci. Serata perfetta per un’uscita con gli amici, un aperitivo in centro o una pizza con cinema.

Fase eccelsa per colloqui, esami e tutti quei test che mettono alla prova la memoria. Vi state preparando al meglio per ogni prova, anche impegnativa. Non è il momento adatto invece per l'amore, soprattutto per dare spazio alla voglia di cambiamento, perché aprire uno spiraglio significherebbe esserne risucchiati. Seguite il richiamo del vostro cuore grande e generoso, dando una mano a una persona di famiglia o un'amicizia importante che ora ha bisogno del vostro sostegno.

Capricorno - Soprattutto in mattinata sarete molto concentrati su voi stessi e ve la prenderete se non riceverete particolari attenzioni dalle persone che vi stanno intorno. Il vostro continuo bisogno di rassicurazioni provocherà contrasti in famiglia.

Rafforzate l’autostima, in modo da competere con chi in partenza ha più competenze e più abilità nell’attività che state svolgendo. Se la relazione con il partner è ormai scolorita, povera di emozioni e di momenti di calda intesa, è il caso di prendersi una pausa di riflessione. Moltiplicate le attività che privilegiano il silenzio e la quiete di cui avete bisogno. Passeggiate nel verde e fate movimento all’aria aperta.

Acquario - Domenica indaffarata. Cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso o per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace. Godetevi la vostra abitazione. Con Venere ostile al vostro Saturno occhio al giudizio della gente, attenti a ogni minimo movimento che possa dare adito a "chiacchiericci" immotivati.

Sappiate riconquistare l'amore, non potete pretendere che il vostro rapporto vada sempre al massimo! Dovete decidervi ad accettare anche i momenti di stanca e di routine. Approfittate della bella stagione semi autunnale per praticare sport all’aria aperta oppure passeggiare nel verde e meditare in santa pace. Mare, montagna, tutto fa brodo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 19 settembre invita a far festa con animo lieto, gratificati dalle numerose simpatie che riscuotete. In famiglia comunicate e confrontatevi con maggiore chiarezza. Il meglio la giornata ve lo regala nel pomeriggio. Dolci sorprese d’amore in arrivo (prima o poi...). Se la diffidenza vi trattiene dall’avviare iniziative incerte non forzate le cose, prendete tempo per cercare le condizioni migliori. Con le stelle che lasciano spazio alla fantasia potete sorprendere chi amate con un’esplosione di calore affettivo. Domina la dolcezza in molte situazioni a stampo affettivo: approfittatene! Movimento fisico, ma soprattutto libero della testa, che deve svincolarsi da ogni pensiero negativo. Ogni tipo di attività fisica fa bene alla salute, l'ozio no.