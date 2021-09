L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 settembre prevede ancora problemi di cuore per i nativi Toro, nonostante una bella Luna piena nel weekend, mentre Gemelli avrà modo di riprendersi alla grande in ambito sentimentale. Settimana piuttosto stressante al lavoro per l'Ariete, mentre qualche altra incomprensione mette in difficoltà i rapporti per i nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 20 al 26 settembre.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 settembre 2021 segno per segno

Ariete: vi attende una settimana stressante sul posto di lavoro secondo l'oroscopo.

Marte e Mercurio non mollano la presa, e portare avanti i vostri progetti diventa sempre più difficile. Per fortuna Giove rimane dalla vostra parte. Molto bene in ambito sentimentale, soprattutto tra martedì e giovedì, quando la Luna sarà in congiunzione. Che siate single oppure, avrete maggiori possibilità di avvicinarvi alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana che vedrà ancora problemi di cuore per voi nativi del segno. Eccezion fatta per il weekend, piuttosto discreto per voi e il partner, durante questo periodo potreste non sentirvi sempre sicuri dei vostri sentimenti, soprattutto voi cuori solitari, con sentimenti così contrastanti nei confronti della vostra fiamma.

Nel lavoro forse dovrete riabituarvi a fare il vostro lavoro, soprattutto se rientrate da un periodo di pausa. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali di tutto rispetto nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale i rapporti con il partner riprenderanno a funzionare bene dopo questa scomoda Luna in Pesci.

Che siate single oppure no, si riaccende in voi quella voglia di regalare emozioni alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro la vostra situazione professionale prosegue nel migliore dei modi, e forse potrebbe essere il momento di riprendere in mano alcuni progetti lasciati in sospeso. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che rimane più che buona dal punto di vista sentimentale.

Ciò nonostante tra martedì e giovedì la Luna sarà in quadratura, dunque attenzione al vostro rapporto, soprattutto se di recente avete attraversato un brutto momento. Se siete single e non vi sentite pronti per nuove storie, ci saranno sempre amici e familiari con cui vivere nuove avventure. Nel lavoro Marte e Mercurio rimangono in quadratura, portando ancora stanchezza e malessere. Ciò nonostante le cose potrebbero presto cambiare, dunque siate ottimisti. Voto - 7️⃣

Leone: non un gran cielo in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana, ciò nonostante tra martedì e giovedì ci sarà la Luna a darvi una mano con la vostra relazione di coppia. Se siete single l'amore non sarà la vostra priorità al momento, ma se troverete una persona per voi speciale, provate a farvi avanti.

Nel lavoro Mercurio e Marte vi aiutano a svolgere le vostre mansioni in modo più razionale, cercando di ottimizzare i vostri risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: settimana senza infamia e senza lode per voi. Dal punto di vista sentimentale la Luna tenderà a favorirvi soltanto nel weekend. La restante parte della settimana infatti potrebbe sembrarvi anonima, dove difficilmente ci saranno momenti romantici con il partner. Se siete single potrete contare sul vostro buonumore e essere di compagnia per chiunque. Nel lavoro sarà una settimana piuttosto faticosa, ma alla fine, vedrete che sarete soddisfatti di ciò riuscirete a fare. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana che questa volta vedrà qualche sbavatura nel vostro cielo.

Tra martedì e giovedì infatti, ci sarà la Luna in opposizione, che in ambito sentimentale potrebbe far mancare quella magia che tanto ha caratterizzato il vostro rapporto finora. Nulla di grave in fondo, perché già da venerdì riuscirete a riprendervi. Se siete single la giusta attenzione ai dettagli vi permetterà di rimediare un appuntamento con la vostra fiamma. Sappiate giocare bene le vostre carte. Nel lavoro la concentrazione e le risorse non vi mancano grazie a tanti pianeti favorevoli, utili per completare al meglio i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'amore è ancora nell'aria per voi nativi del segno, come se la vostra estate non voglia concludersi. Secondo l'oroscopo infatti, Venere rimane nel segno ancora per un po’, e promette ancora tanti momenti felici insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single finalmente la persona a cui siete interessati potrebbe avvicinarsi a voi. In ambito lavorativo sarete alle prese con nuovi interessanti progetti, e con il vostro ottimismo, forse potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale ottimale per quanto riguarda il lavoro. Secondo l'oroscopo, avrete ancora dalla vostra parte Marte, Mercurio, Giove e Saturno tutti in sestile, pronti a darvi tutto il loro sostegno con le vostre mansioni. In amore la settimana inizierà davvero bene grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete, che assicura bellissimi momenti per voi single. Se siete impegnati invece Venere vi aiuterà a rendere armonioso il vostro rapporto.

Voto - 9️⃣

Capricorno: cielo favorevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere vi sorride, e vi aiuterà a godere di una relazione tranquilla, con sempre un'idea o un progetto da fare insieme alla vostra fiamma. Se siete single passione e provocazione ben bilanciati vi permetteranno di essere magnetici e intriganti agli occhi degli altri. In ambito lavorativo non sarete al top della forma a causa di Marte e Mercurio negativi, ma qualche idea nella vostra mente non manca, dovrete solo trovare il momento perfetto per svilupparla. Voto - 7️⃣

Acquario: un quadro astrale che continua a mettervi in difficoltà dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vedrà ancora il pianeta Venere in quadratura, che porterà ancora qualche incomprensione tra voi e il partner.

Fortunatamente ci sarà la Luna favorevole tra martedì e giovedì, ma non aspettatevi miracoli. Se siete single attenti alle polemiche, soprattutto quelle insensate. Nel lavoro nonostante la mole di impegni, nessuno potrà fermarvi. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo sicuramente eccellente dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione. Con l'astro argenteo che inoltre sarà favorevole nel weekend, riuscirete a esaltare al meglio il vostro rapporto, oppure a vivere intense emozioni qualora siate single. In ambito lavorativo gli affari procedono discretamente bene, ma attenzione a possibili imprevisti. Voto - 8️⃣