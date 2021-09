L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 settembre 2021 è pronto a svelare come andràl a fine del mese. Sul piatto della bilancia le previsioni astrologiche settimanali valide per l'intero zodiaco. In questa fase del mese tutto o quasi è tornato al solito tran tran, con le ferie estive rivissute solo attraverso le foto, nei discorsi con famigliari, amici o colleghi di lavoro. Una nuova fase sta per iniziare, quella autunnale, con i suoi sapori deliziosi fatti di mosti, di dolciastre sensazioni respirate nell'aria mattutina o nei semplici gesti quotidiani di chi aspetta qualcosa di nuovo da fare.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle, con l'oroscopo settimanale su amore, lavoro e salute.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Le stelle questa settimana proteggeranno il vostro futuro, ma le invidie dovranno essere percepite e subito defenestrate in maniera radicale e immediata. Bisognerà essere selettivi sin dall’inizio dei nuovi rapporti sia collaborativi che privati. Non siate troppo buoni come al solito, adesso occorrerà difendere un ruolo importante per il quale avete lavorato sodo senza risparmiarvi anche quando potevate, quindi i meriti sono solo ed esclusivamente vostri. Giove e Urano abbastanza amichevoli non saranno di poco conto. Sappiate capire almeno questa volta l’importanza di quello che avete realizzato e delle eccellenti doti e qualità di cui siete impregnati.

Siete al centro dell’universo, adesso siete delle stelle che brillano solo ed esclusivamente di luce propria.

Toro - State uscendo da un periodo d'inspiegata noia, perlomeno è quello che si sentirà dalle vostre bocche, ma in verità avete avuto un calo fisiologico dopo un intenso anno di serio e duro lavoro, che anche se proficuo vi ha stressati e tenuto parecchio in tensione.

Chi per un motivo o per un altro si troverà sollevato da situazioni che trascinava da tempo e che molte volte sono state anche causa di blocchi: da adesso riprendete il cammino. Le relazioni affettive ritroveranno quell’armonia indispensabile per tenere testa nella coppia, e soprattutto a come intendente voi l’amore, con le conseguenze del caso, anzi di un partner che spesso e volentieri dichiarerà la sua stanchezza.

Nuovi incontri per chi ha il cuore e la mente libera: vi aspettano momenti di passione e di grande coinvolgimento.

Gemelli - Avete lavorato parecchio negli ultimi giorni e raccogliere tutte le innumerevoli opportunità, e tutte ottime, non è stato facile. Il dispendio di energie eccessivo vi ha messo al tappeto. Il lavoro è importante, ma non dobbiamo renderci schiavi quando nessuno c’è lo richiede, soprattutto senza necessità alcuna. Un'entrata di cassa, un'eredità o un lascito potrebbero arrivare a fine settimana. Il Sole in congiunzione a Marte nella settima casa potrà darvi qualche sorpresa in merito a una nuova situazione nel settore domestico o nella vita pratica: problemi con il condominio.

Nella vita di coppia rivoluzione dei sensi: non ci siete abituati a simili emozioni, ma vi piaceranno sempre di più: prenderete gusto su un nuovo modo di approccio nella vita in due.

Cancro - Sarete vincenti sia mentalmente che fisicamente. Il trigono di fuoco comprende una serie di stelle d’eccezione che non sembrano avere intenzione di non farsi notare. Sin dai primi giorni della settimana sentirete l’aria elettrica e sarà una sensazione di gran beneficio stellare. Ottimismo e positività andranno a fare il loro decorso nei vari settori e se considerate che l’entrata del Sole prossima in Bilancia non vi terrà fermi neanche la notte, adesso è il momento di puntare tutto su queste ultime settimana dell’anno.

Sapete benissimo che in questo momento avete a disposizione degli strumenti che fino a qualche anno fa non sognavate minimamente: mettetene in pratica qualcuno e il resto riservatelo per la prima parte del 2022 - tra qualche mese alle porte - che comincia già a far sentire la sua forza.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della prossima settimana preannunciano belle novità in arrivo. L'invito è stare attenti a quei segnali importanti che arriveranno da settori che sembravano essere assopiti da un letargo. Tale stato dura ormai da tempo, il risveglio è alle porte e sarà senza dubbio molto prorompente e ricco di piacevoli innovazioni. Le novità saranno intuibili già tra giovedì e venerdì, con la Luna e Venere che non passeranno inosservate e daranno il via a grandi preparativi o obbiettivi per i prossimi giorni.

Nel settore professionale accenderete una candela, proprio perché il desiderio di evoluzione sembra essere sempre più forte dentro di voi. Non tarderete a buttarlo fuori con grande potenza e coraggio, come a voler rivoluzionare tutti quegli equilibri conquistati, ma che non soddisfano più il vostro ego. Da adesso vorrete di più.

Vergine - Nella vita di coppia non fate i gelosi senza un motivo plausibile, soprattutto a fine settimana verrete tormentati da un dubbio che vi assale improvviso. Per chi sta con un partner di età inferiore alla sua, il tormento sarà insopportabile. Nel weekend, se non provvederete a distrarvi, passerete senza rendervene conto le giornate in preda a pensieri assurdi e poco conformi alla realtà.

Nuove amicizie per chi è single tra mercoledì e sabato. Il lavoro in generale darà il giusto riscontro, ma molti del segno scalpitano nel voler dare una svolta a un progetto familiare dove non vedono alcuno sbocco. Non mancherà, invece, l’occasione per poter allargare le prospettive, anche rischiando sull’incertezza di quello che potrà essere la nuova occupazione.

Bilancia - Qualche altro giorno per poter sistemare tutte le faccende che avete raggiunto con grande bravura: ottimi traguardi per la vostra vita, ma adesso è arrivato il momento di fare un certo bilancio e una cernita di quello che ci sarà da fare per il prossimo futuro. Lanciate una panoramica intorno a voi e spingete quello che c’è d'irrisolto, in maniera tale da poter sfruttare in tutto e per tutto il portentoso binomio Mercurio-Marte.

La vostra corsa verso quel successo che avete inseguito per tutto l’anno si sta concretizzando, adesso occorre mettere in atto le relative contromisure. Bene l'amore con qualcuno che andrà a concretizzare una relazione importante: proprio così, sarà una storia che nella vostra vita darà solidità e soprattutto serenità. Il coinvolgimento sarà completato da una travolgente passione.

Scorpione - Questa settimana in arrivo dovreste coltivare momenti di assoluto relax, onde evitare che le incombenze pratiche possano assorbire tutta la vostra attenzione e le vostre risorse. Utilizzate maggiormente l’astuzia e prendete tempo per occuparvi al meglio delle questioni decisive. Se affrontate con calma e lucidità, le difficoltà possono essere facilmente aggirate: urlare e disperarsi, invece, non porta granché.

Intanto, se avete nascosto dei segreti in un doppio fondo del vostro animo, da oggi dovrete tenere alta la guardia: basterà una sola parola a tradirvi. Se un vecchio problema di coppia dovesse tornare a galla improvvisamente, non nascondetevi sotto al letto e affrontatelo con calma. Intanto sappiate che non potete aspettare che siano gli altri a prendersi cura di voi: la salute psicofisica deve essere una priorità.

Oroscopo 20-26 settembre, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Settimana portatrice di novità nel settore affettivo. Qualche rivoluzione nelle coppie in crisi non sempre porterà il ripristino della relazione, ma potrebbe servire per rendere indolore il distacco.

Con certezza prenderete una decisione e sarà l’occasione buona per mettere su famiglia: una convivenza, un fidanzamento ufficiale, insomma un passo importante che riuscirete finalmente a portare a termine. In questa settimana sentirete anche la voglia di recuperare qualche progetto o trattativa che avevate abbandonato qualche mese fa. Se sarete convinti di ciò rimettetevi in gioco, venerdì sarà il giorno ideale per poterlo fare, da evitare però gli ultimi giorni di settembre e i primi giorni del mese di ottobre. L'attività lavorativa è soddisfacente, buone le novità in arrivo, anche se forse all’inizio vi metteranno in crisi: un trasferimento?

Capricorno - In amore non perdete tempo in certe storie banali.

Dove non avrete nessun riscontro positivo ci saranno in arrivo nuove storie e tutte meritevoli. Anche l’amore vero, per chi è single, dopo aver fatto un vorticoso giro arriverà a gamba tesa senza neanche chiedervi il permesso. Sarà così che giovani e meno giovani del segno potranno avvicinarsi a relazioni serie e affidabili. Anzi qualcuno che è in coppia, e per una serie di motivi non ha potuto impegnarsi con il partner a mettere su famiglia, ha da tempo un dolce pensiero: sogna i fiori d’arancio. Da adesso arriverà finalmente quel momento epocale per procedere al sogno di tutta una vita. Un risultato eccezionale arriverà da un lavoro che, messo in opera tempo prima e pur non avendo avuto nell’immediatezza i risultati sperati, da adesso avrà un giusto riscontro.

Anche le risorse economiche cominciano piano piano a salire.

Acquario - Nella vita sentimentale non siate troppo precipitosi nel sentenziare la fine di una storia, forse occorrerà avere più pazienza e darsi tempo. Una decisione sotto questo cielo non è definitiva e potrebbe farvi venire sensi di colpa inaspettati e poco gestibili. Un momento particolarmente difficile anche in famiglia dove cercherete d'imporre il vostro assoluto dominio. L'autorevolezza che è innata in voi non vi fa rendere conto che forse occorrerà mollare un po’ la presa, soprattutto con i giovani della famiglia che hanno bisogno di avere accanto una persona che sappia con dolcezza e complicità risolvere i loro problemi. Parlando di denaro non siete molto soddisfatti degli introiti. La vita non sembra essere propensa in questo momento a riempire le casse, ma sarà pur vero che non mancheranno le entrate, forse piccoli lasciti. Un'eredità inaspettata rimpolperà le casse e accontenterà per il momento chi di voi vorrà soddisfare qualche piacere.

Pesci - Le previsioni astrali dal 20 al 26 settembre presumono che questa possa essere la settimana ideale per fare un breve resoconto della situazione lavorativa che state vivendo in questo momento. Se non vi soddisfa né personalmente né economicamente, forse è arrivato il momento adatto per chiedersi cosa siete disposti a perdere. Intanto guardate pure oltre, di certo qualcosa di positivo dovreste intravedere. Nel fine settimana, solo per chi vorrà riprendere un discorso interrotto e al quale tiene particolarmente, le stelle daranno carta bianca nel ripristinare ogni aspetto della relazione: sarete vincenti e contenti. I giovani del segno verranno supportati da Nettuno, che oltre a dare lucidità e concentrazione porta a prendere consapevolezza di un domani che fino a qualche tempo addietro sembrava essere confuso e nebbioso.