L'oroscopo della giornata di giovedì 30 settembre prevede dei Pesci allegri e fortunati soprattutto in amore grazie alla Luna e Venere, mentre Ariete potrebbe essere confuso e faticare a mettere in atto i propri sentimenti. In leggera risalita il Toro, ma dovrà ancora faticare molto, mentre per la Vergine ci sarà piena fiducia nel proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 30 settembre.

Oroscopo della giornata di giovedì 30 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un giovedì sottotono in amore per voi nativi del segno.

La Luna in quadratura potrebbe confondervi le idee, ma soprattutto i vostri sentimenti. Che siate single oppure no, potreste faticare non poco a mettere in pratica le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Giove rimane favorevole, così come Saturno. Affidatevi a loro per provare a mettere a segno qualche successo, anche se Marte e Mercurio opposti sono pronti a mettervi i bastoni tra le ruote. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vi vedrà risalire un pochino in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 30 settembre, l'astro argenteo si troverà in sestile dal segno del Cancro, ma affinché il vostro rapporto torni a splendere, dovrete fare ancora molto. Se siete single è possibile fare nuovi incontri, ma sappiate che ci vorrà molto per riuscire a rimediare un appuntamento.

Nel lavoro la fatica si fa sentire con così tanti pianeti sfavorevoli e tanti progetti impegnativi da fare. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che rimane stabile per voi nativi del segno. Non è un cielo che influenzerà molto la vostra relazione di coppia, ma intesa e armonia ci sono nel vostro rapporto, dunque vi verrà abbastanza semplice regalare emozioni al partner.

Se siete single il vostro carattere semplice ma intrigante potrebbe attirare più sorrisi di quanto pensiate. Nel lavoro nonostante qualche imprevisto, riuscirete a mantenere le aspettative e portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: Luna in congiunzione che insieme a Venere porteranno dolci emozioni secondo l'oroscopo.

Le cose tra voi e il partner non sono mai andate così bene, e le emozioni che proverete ne saranno la prova. Per quanto riguarda i single sarete pervasi da tanto ottimismo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale che invece chiederà ancora attenzione. Non sottovalutate neanche le cose più semplici, perché potreste sbagliare. Voto - 7️⃣

Leone: un cielo che non convince molto dal punto di vista sentimentale. Venere in quadratura non vi darà tregua ancora per qualche altro giorno. Che siate single oppure no, la vostra quotidianità, ciò che vi circonda, potrebbe iniziare a starvi stretto, non riuscendo a essere sereni. Bisognerà lavorare su questo nel prossimo periodo per riuscire nuovamente a sentirvi in pace con voi e con gli altri.

In ambito lavorativo qualche idea in più potrebbe esservi utile per i vostri progetti. Magari Mercurio potrebbe darvi un consiglio. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo di giovedì 30 settembre positivo per voi nativi del segno. In amore la Luna e Venere vi sorridono, e avrete piena fiducia nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single avere accanto una bella persona che vi comprende sempre, sarà per voi molto importante. In ambito lavorativo la situazione non migliora granché, ma non per questo non potreste riuscire a ottenere qualche piccola soddisfazione. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata non molto convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Con la Luna che si troverà in quadratura dal segno del Cancro, per la prima volta vedrete tutti i limiti della vostra relazione di coppia, e sarà importante per il futuro evitare di superarli nuovamente. Se siete single ricordatevi che la prima impressione a volte è fondamentale. Settore professionale che rimane molto soddisfacente. Riuscirete a prendervi le vostre vittorie, e saranno meritatissime. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo di giovedì ottimo in quanto a sentimenti. Luna e Venere in connubio tra loro promettono scintille in amore, non solo per chi è già impegnato, ma anche per chi è single ed è innamorato di una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro la strada verso il successo è ancora lunga.

Siate pazienti, e con impegno e costanza conquisterete importanti traguardi. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo più che soddisfacente in amore secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia sarà abbastanza tranquilla, non estremamente romantica, ma piuttosto affiata. Per quanto riguarda i single sarà un bel periodo per vedersi con gli amici e rafforzare la propria vita sociale. Settore professionale particolarmente equilibrato, grazie a un cielo solido, favorevole, che vi permetterà di gestirvi al meglio con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che non brillerà più di tanto secondo l'oroscopo di giovedì. L'ultima giornata del mese si chiuderà con la Luna in opposizione, ciò nonostante il mese che verrà sarà sicuramente migliore.

In amore dunque, se siete single, oppure no, prendete con la dovuta calma i vostri sentimenti, perché potreste sbagliare approccio con la persona che amate. In ambito lavorativo sarà un periodo dove dovrete riuscire a gestire le vostre finanze, per poi investire in un prossimo futuro. Attenzione anche alle idee che avete in mente, perché Marte e Mercurio potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che continua a mettere in crisi la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura, sarà meglio non agire d'impulso nei confronti del partner, né tanto meno pretendere troppo dalla vostra relazione di coppia. Se siete single, con questi transiti negativi, attenzione al vostro approccio che non sempre potrebbe essere convincente.

In ambito lavorativo non sbaglierete un colpo grazie a questo cielo, e i risultati ottenuti saranno la prova. Voto - 6️⃣

Pesci: allegria e fortuna caratterizzeranno quest'ultima giornata di settembre per voi nativi del segno, merito di Venere e della Luna in ottimo aspetto. In amore dunque il vostro rapporto sarà particolarmente affiatato, e non potrete che esserne felici. Se siete single aspettatevi sorprese a tema sentimentale. Nel lavoro avrete molte idee in testa, alcune molto ambiziose, ma che con impegno potreste riuscire a sviluppare. Voto - 8️⃣