L'oroscopo del mese di ottobre prevede il pianeta dell'amore Venere entrare nel segno del Sagittario, che sarà pronto a vivere al meglio il proprio rapporto, mentre Scorpione potrà comunque vantare una vita sentimentale soddisfacente. Un po' meno fortunati i nativi Pesci, potrebbero vivere qualche piccolo disagio in amore, mentre Bilancia sarà molto felice del proprio percorso lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo ottobre 2021, 2^ sestina

Bilancia: mese di ottobre che si apre con una buona notizia per voi nativi del segno.

Venere si sposterà nel segno del Sagittario, dunque in sestile. Questo significa che per voi sarà facile ritrovare quell'armonia che tanto ha caratterizzato il vostro rapporto quest'estate, ed esaltarlo al meglio. I cuori solitari potranno contare su una notevole passionalità, e con l'aiuto di Marte e Mercurio saprete come fare colpo. In ambito lavorativo questo cielo rimarrà pressoché identico al mese precedente, il che significa che continuerete a ottenere discreti successi. Potrebbe inoltre essere il momento adatto di fare progetti a lungo termine. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di ottobre tutto sommato favorevole per voi nativi del segno. In amore Venere lascerà il vostro cielo praticamente da subito, ciò nonostante non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia.

Potrete ancora vantare un rapporto soddisfacente, fatto di bei momenti e grandi emozioni. Se siete single questo mese scorrerà davvero tranquillo, ma proprio in questa tranquillità avrete modo di sentirvi felici, in pace con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro sta per aprirsi una nuova pagina per voi, fatta di nuove mansioni.

Marte e Mercurio dietro di voi portano un po' di stress, ma alla fine i risultati ottenuti non saranno così male. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale pronta ad accendersi con Venere che entra nel vostro cielo. Secondo l'oroscopo, la vostra vita di coppia prenderà finalmente il volo, ma anche chi è ancora single avrà qualche occasione in più di conoscere nuove persone, e provare a vivere una nuova storia d'amore, e dunque una nuova pagina della loro vita.

Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sarà davvero equilibrato e stabile nei vostri confronti. Con Giove, Saturno, Marte e Mercurio in sestile non mancheranno discreti successi, a patto che vi rimbocchiate le maniche e vi diate da fare. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo del mese di ottobre più che discreto per voi nativi del segno. Certo, Venere non si troverà più in una posizione così comoda, ciò nonostante non avrete nulla da temere per il vostro rapporto. Inoltre, il pianeta dell'amore navigherà in posizioni piuttosto interessanti per voi in futuro, dunque sarà il periodo più adatto per iniziare nuovi progetti che potrebbero durare nel tempo. Per quanto riguarda i cuori solitari se state frequentando una persona per voi importante, tutto diventerà sempre più concreto, romantico, e non potrete più fare a meno della sua presenza.

In ambito lavorativo non aspettatevi risultati da primo della classe, considerato anche che Marte e Mercurio rimangono negativi. Per cui, concentratevi sui progetti che vi verranno assegnati, ma senza uscire fuori dai binari. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un mese più da batticuore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere si sposterà nel segno del Sagittario, tornando dunque ad agire a vostro favore. Quest'ultima parte dell'anno si rivelerà piena di aspettative e momenti romantici per voi. Infatti, che siate single oppure no, ci saranno maggiori occasioni di vivere grandi emozioni, con il partner, o con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre convinti delle scelte che farete, merito non solo di astri come Giove, Saturno e Mercurio, ma anche del vostro impegno quotidiano che finalmente porta i suoi frutti.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un mese purtroppo sfortunato dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, Venere sarà in quadratura dal segno del Sagittario, e quell'intesa che c'era tra voi e il partner potrebbe venire meno. Bisognerà dunque continuare a dimostrare tutto il vostro amore con i fatti, e non solo con le parole. Per quanto riguarda i single questo mese non sarà così romantico, ma non è detto che non potrete ricavare soddisfazioni altrove. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo caratterizzato da molti impegni, e occorrerà tenere sott'occhio le vostre finanze, e non cadere in spese impreviste. Questo cielo non è il migliore in assoluto, ma non permetterà errori. Voto - 7️⃣