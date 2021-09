L'Oroscopo di mercoledì 29 settembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. Sotto i riflettori, come sempre, i settori dell'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici segni dello zodiaco. In amore la Luna in sestile a Urano è in aspetto favorevole per alcuni segni, porta a questi la possibilità di poter vivere dei momenti davvero appaganti. A livello lavorativo, sempre meglio puntare sui progetti futuri. Se ci sono problematiche rimaste irrisolte, questa parte della settimana aiuterà a gestirle al meglio.

Per dare modo all'Astrologia di valutare ogni segno, è importante conoscere nei minimi dettagli il quadro astrologico quotidiano.

A dominare il campo della Bilancia ben tre astri: Sole, Marte e Mercurio. Nel settore dell'Acquario, intanto, risultano posizionati ben due astri: Saturno e Giove. Sui gradi del settore dei Pesci troviamo stabile Nettuno con Urano posizionato in Toro, mentre nel settore dello Scorpione domina imperterrito il meraviglioso pianeta dell'amore Venere.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 29 settembre, analizzato in relazione ad ogni singolo segno, dall'Ariete sino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 29 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La giornata è ideale per occuparvi di questioni relative alla casa, riordinare le pratiche d’ufficio o dare inizio a un corso d’aggiornamento.

Saprete destreggiarvi abilmente tra i vari ambienti, professionali e non, mediando al meglio. In amore non starete ad aspettare che le cose accadano da sole. Giocherete d’anticipo, esponendovi in prima persona per conquistare ciò che desiderate. Non rimandate un impegno che sembra di poco conto, ma che invece frutterà parecchio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro per adattarvi alle novità introdotte nell’ambiente in cui operate dovrete essere concreti e, se necessario, rivedere organizzazione e metodo di lavoro. Basterà un breve periodo di rodaggio per prendere pratica nell’utilizzo di nuove tecnologie.

Toro - Giornata di mercoledì all'insegna del solito tran tran. Contro eventuali sbalzi d’umore e attacchi di malinconia due soluzioni: cena raffinata e un po’ di shopping.

Risparmi ben spesi per un acquisto importante o per un regalo che esprime i vostri desideri. Per i sentimenti giornata buona: un dono inatteso e gradito, accompagnato dalla lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi. Fate di tutto per creare un’occasione d’incontro con una persona che ha significato molto per voi. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito invece di dar credito ad un collega che, anziché fare i vostri interessi, cerca di tirare acqua al suo mulino. Condizionati dai malumori messi in campo dalla Luna, la paura di perdere terreno vi blocca.

Gemelli - Forse faticherete un po’ ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata.

Difendetevi, limitando i vostri impegni. Fortunato chi può trascorrere qualche ora nella natura, a ritmo lento ma ricco di stimoli e sensazioni. A livello sentimentale, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma interessante. Imparate ad impiegare bene le energie, calibrando le prestazioni in base alle condizioni del momento. Nel lavoro siete intraprendenti e costruttivi. Le stelle riscaldano l’atmosfera e vi danno una grossa mano a risolvere ogni questione, pubblica e privata. Di fronte a un’offerta, pur lusinghiera, non perdete il senso della realtà, ma valutatela con prudenza.

Cancro - Un imprevisto rivoluziona i vostri programmi, ma alla resa dei conti questo si rivelerà un vantaggio.

Sarete al posto giusto nel momento giusto. Chi vi ama vi segue con lo stesso passo spedito, qualcuno non ce la fa a starvi dietro e per questo vi critica. In amore momento pieno di sorprese: partner disponibile a fare la pace e molte persone simpatiche sul vostro cammino. Andate allegramente alla ventura. Riflettori puntati sulle finanze. Spendere e spandere senza limiti non è in linea con le vostre tasche. A livello lavorativo apparite un po’ insofferenti nei confronti della routine lavorativa, della quotidianità e anche delle regole da osservare nella vita di tutti i giorni. È importante questo mercoledì, soprattutto nella professione, avere delle strategie alternative da utilizzare in caso di imprevisti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 29 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Per i nati sotto questo segno zodiacale inviti e sorprese allieteranno la giornata. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Momento ideale per dare libero sfogo alla voglia di mondanità. Buone chance di realizzare un progetto importante, che appagherà sia le ambizioni sia le inclinazioni personali. In amore, siete sorretti dall’ottimismo della volontà, nonostante il disfattismo della ragione: non è affatto una buona idea rimanere in casa a rimuginare. Cercate di evitare in ogni modo le situazioni palesemente conflittuali e siate generosi con chi vi circonda. Nel lavoro, quasi tutto procede spedito, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarvi con attenzione costante ad ogni vostra faccenda.

Chiarite subito una questione controversa, realizzate un’idea operando con il naturale discernimento.

Vergine - Gli astri vi sostengono, accentuando l’intraprendenza personale e lo spirito d’iniziativa. Non arenatevi di fronte a piccoli intoppi pratici. Se fosse necessario correre un piccolo rischio, buttatevi: difficilmente varcherete i limiti del buonsenso. A livello sentimentale molti progetti prendono forma, le opportunità di riuscita sono tante, l’immagine guadagna punti: siete molto considerati da chi vi circonda. Di fronte a una scelta importante, avrete il coraggio di fare su due piedi ciò che rimandate da secoli. Nel lavoro potrebbe essere un mercoledì faticoso, specie per i rapporti interpersonali.

Trovate la calma per non reagire alla cieca, accettando le critiche costruttive. Le iniziative già avviate andranno in porto, ma hanno bisogno di più tempo: archiviate l’impazienza.

Bilancia - Il desiderio di novità vi spinge a buttare l’occhio sulla vetrina dell’agenzia viaggi: un colpo di testa e ne uscite con una vacanza già prenotata! Lunghe telefonate e interminabili chat con una persona cara e lontana, la tecnologia annulla le distanze. A livello amoroso, se non siete riusciti in alcun modo a suscitare l’attenzione della persona che v’interessa, non vi resta che tentare la strategia dell’indifferenza. In vista di nuove prospettive sentimentali: dedicate un po’ di tempo alla programmazione dei vostri impegni.

Nel lavoro la giornata scorre tranquilla, senza ansie né turbamenti. I rapporti procedono all’insegna dell’armonia, proiettati verso il domani. Concentratevi sull’attuazione dei vostri progetti, valutando nel dettaglio gli aspetti finanziari.

Scorpione - Urano ostile (opposizione a Venere) potrebbe farvi trovare in una situazione imbarazzante. Fate attenzione: non prendete decisioni affrettate, se non volete fare una figuraccia! Rischiate di mettere in discussione il vostro prestigio per una negligenza, e sarebbe un vero peccato. In amore, Venere nel segno sorride a Nettuno e Plutone. Farete conquiste di cuori in maniera simpatica, genuina, ma potreste costruire anche le basi di una relazione solida.

Con queste stelle, un incontro d’amore ha ottime probabilità di durata. Se siete single, guardatevi intorno. Nel lavoro, quando c’è qualcosa che non vi piace, dite chiaramente come la pensate, invece di nascondervi dietro un muro d’impenetrabile e insoddisfacente silenzio. Un superiore si sta dimostrando particolarmente attento ad ogni vostra iniziativa: fate attenzione.

Astrologia di mercoledì 29 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata positiva per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con le persone è forte, ma siete in balia di incontrollabili pregiudizi. Facendo leva sulla fiducia, troverete la persona adatta, quella cioè disponibile ad ascoltare le vostre esigenze.

Per i sentimenti, il clima nella coppia continua ad essere perturbato. Forse un momentaneo di allontanamento è quello di cui adesso avete bisogno per fare chiarezza. Un’immensa soddisfazione vi gratificherà non poco, quando vedrete cosa siete stati capaci di realizzare. A livello lavorativo per sistemare alcuni dettagli pratici potrete contare sull’aiuto di un amico/collega. Nel team il gruppo si concentra e si rafforza e a giovarne sarete tutti. Fidatevi comunque solo delle vostre intuizioni e non date troppo credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza.

Capricorno - Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso tutti: questi sono i preziosi doni che il cielo di mercoledì ha in serbo per voi.

Miscelando nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno, avrete la garanzia del successo in ogni situazione. Cercate di essere più sicuri di voi. A livello amoroso siete pieni di progetti, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così! Buona volontà, dimostrazioni di affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche. Nel lavoro, mercoledì poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e alcuni colleghi vi appaiono sotto una luce non proprio idilliaca. Contraddizioni da dover sanare, ricorrendo alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.

Acquario - Con Sole e Marte che accarezzano il vostro buon Saturno, tutto avrà sapore di novità. Sarete così dinamici e attivi che non rischierete certo di annoiarvi. A breve sarete invitati a muovervi in direzioni finora mai esplorate e ne sarete davvero entusiasti. In ambito affettivo la Luna in Cancro disegna nel vostro cielo convergenze astrali contraddittorie. In casa qualche litigio di scarso rilievo per un equivoco che presto, però, verrà chiarito. Sganciatevi da consuetudini che ormai avvertite non essere più adatte alle vostre attuali esigenze. Nel lavoro, le vostre imprese giungeranno in porto. Con Mercurio benevolo che vi sprona a non gettare la spugna nei momenti difficili, arriverete lontano. Avrete fortuna all’estero. Organizzate un bel viaggio o mantenete i rapporti con persone straniere.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 29 settembre indica che la Luna in Cancro evidenzierà i conflitti di coppia, dovuti alla mancata armonizzazione tra vita sentimentale e vita lavorativa. Allentate i ritmi! Se nel prendere una decisione siete titubanti e temete di sbagliare, fatevi consigliare da un esperto. In amore i vostri desideri, a causa dell’ostilità di alcune persone invidiose, si scontrano di continuo con la realtà, provocando malumore e contrarietà. Per ora non vi resta che pazientare. Preoccupazioni sul fronte familiare o in una amicizia, in questo periodo un po' in bilico. Facendo due conti, vi accorgerete che avete dato troppo e ricevuto solo aria. Nel lavoro dovrete accettare l’idea di piegarvi a un piccolo compromesso. Rendendovi conto che, tutto sommato, l’orgoglio non ne verrà ferito. Periodo favorevole per partire per viaggi di lavoro o di piacere: entrambi si riveleranno positivi.