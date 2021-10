Mercoledì 6 ottobre troveremo sul piano astrale due cambiamenti planetari degni di nota: la Luna si farà Nuova nel segno della Bilancia (dove risiedono Marte, Mercurio e il Sole), mentre Plutone in Capricorno riprenderà il moto diretto.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: sereni. Dopo tumulti emotivi, colpi bassi e maldicenze subite negli ultimi giorni, ecco che il Novilunio nell'affine Bilancia, impreziosendo lo Stellium d'Aria, donerà probabilmente ai nativi la spasmodica voglia di viaggiare nuovamente sui binari della serenità.

Per riuscirci, complice Saturno in retromarcia, i felini taglieranno i rami secchi relazionali, anche se ciò significherà abbandonare la comfort zone lavorativa o sentimentale.

2° posto Bilancia: viaggi. Grazie alla Luna Nuova nel segno trina al 'Grande Malefico' e congiunta al Sole, i nati Bilancia potrebbero avvertire il desiderio di concedersi una breve gita fuori porta, magari assieme alla dolce metà. Viaggio che permetterà al segno Cardinale, oltre a staccare dal tran tran quotidiano, di riconnettersi con la loro essenza più profonda.

3° posto Gemelli: focus relazionale. La forte predominanza del loro Elemento nel parterre planetario, la quale strizzerà l'occhio ai pianeti generazionali, indurrà presumibilmente i nati Gemelli a focalizzare le proprie attenzioni sulle persone che li circondano.

Collaboratori professionali, amici e partner, quindi, parranno essere sotto la lente d'ingrandimento, col primo segno d'Aria che s'interrogherà su quali persone sia meglio riporre la propria fiducia.

I mezzani

4° posto Sagittario: tagli al passato. Il terzo segno di Fuoco, per merito dello Stellium in Bilancia aizzato dall'espansivo Giove, sarà più che mai intenzionato a tranciare di netto col passato, specialmente per quanto riguarda il settore lavorativo.

Potrebbero, difatti, essere molti i nativi che saranno spinti al cambiamento repentino in tal senso, e le frequenze astrali del momento sembreranno essere d'accordo.

5° posto Scorpione: abitudini mutate. Plutone riprenderà il moto diretto proseguendo il sestile col binomio Venere-Nettuno e ciò, con ogni probabilità, stimolerà i nati Scorpione a cambiare alcune abitudini.

Consuetudini poco salutari, come mangiare cibo spazzatura o esagerare con il bere, avranno buone chance di lasciare spazio ad un mood decisamente più salutare d'ora in poi.

6° posto Pesci: mondani. Sfoggiare quell'abito comprato e mai indossato, magari assieme alle scarpe regalate dalla dolce metà per un evento speciale, potrebbero condire una serata mondana che si concederanno i nati Pesci nel corso di questo giovedì. Nel pomeriggio, invece, saranno fuochi d'artificio, specialmente per la terza decade, sotto le lenzuola.

7° posto Toro: riordino delle idee. Giornata utile in casa Toro per fermarsi un attimo e riordinare le idee, così da comprendere appieno quale percorso esistenziale intraprendere limitando al minimo errori di valutazione, sia in termini di progetti lavorativi o pratici che di alleanze relazionali.

8° posto Capricorno: chiarimenti. Il pianeta della trasformazione e della rinascita, Plutone, nel corso di questo mercoledì tornerà diretto sui loro gradi spingendo, c'è da scommetterci, i nativi a lanciarsi in qualche chiarimento affettivo. Successivamente a un dialogo chiarificatore, che avrà probabilmente un felice epilogo, il terzo segno di Terra si sentirà pronto per smussare i propri spigoli caratteriali in materia di sentimenti.

9° posto Cancro: nodi al pettine. Il Novilunio assieme a Plutone opposto porteranno probabilmente a galla gli eventuali passi falsi commessi dai nati Cancro tra ottobre 2020 e aprile 2021. I nodi, quindi, verranno al pettine e il segno d'Acqua sarà chiamato ad affrontare le conseguenze che porteranno.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: spese extra. Un inaspettato rincaro della bolletta o un doveroso prestito fatto ai familiari potrebbero essere alcuni dei motivi che snelliranno il bottino economico di casa Vergine durante questa giornata, coi nativi che non dovranno scoraggiarsi in tal senso e magari proporsi per qualche straordinario al lavoro, così da rimettere i conti in pari.

11° posto Ariete: fuori fase. 24 ore da prendere con le pinze quelle che potrebbero trascorrere i nati Ariete, specialmente nel settore sentimentale dove riscontreranno parecchie difficoltà a comunicare col partner in maniera pacata e serena. Coi Luminari che renderanno più vigorosa l'opposizione del pianeta dell'intelletto, quindi, sarà bene far parlare soltanto le coccole in coppia.

12° posto Acquario: compromessi. Nel settore lavorativo di casa Acquario ci sarà presumibilmente bisogno di scendere a qualche compromesso coi parigrado, in modo da non urtare ulteriormente il già precario equilibrio relazionale nel luogo professionale.