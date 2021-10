Secondo l'oroscopo del 27 ottobre, i nati sotto il segno della Vergine devono prepararsi a prendere una decisione importante. I Bilancia sono un po' agitati, mentre i Cancro riceveranno novità dal punto di vista professionale.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: oggi non tutto va esattamente nel modo in cui vorreste e questo potrebbe rendervi particolarmente agitati. Cercate di non compiere scelte troppo azzardate.

11° Bilancia: questo è un periodo molto delicato, per il quale la lingua potrebbe trasformarsi in un tagliente strumento.

Adoperate con sagacia questo "potere" e fate in modo di non ferire nessuno.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 27 ottobre vi invitano a risolvere le eventuali questioni in sospeso in amore. Se avete avuto dei disguidi di recente, è meglio mettere le cose al loro posto entro la fine del mese.

9° Capricorno: i nati sotto questo segno sono un po' stanchi di discutere. Se ci sono state incomprensioni in amore, a partire da oggi potrete provare ad appianare le divergente. Sul lavoro, invece, si farà un po' di fatica in più.

Previsioni astrali 27 ottobre posizioni centrali

8° in classifica Acquario: meglio l'uovo oggi che la gallina domani come si suol dire. Cercate di fare quanto più cose possibili entro la fine di questa giornata e non rimandate nulla.

Anche in amore dovete chiarire quanto prima eventuali divergenze.

7° Vergine: l'oroscopo del giorno 27 ottobre esorta i nati sotto questo segno a prendere una decisione in amore. Se state temporeggiando da un po' di tempo in una relazione, è opportuno fare una scelta. Seguite il vostro cuore.

6° Leone: per molti di voi le giornate da 24 ore sono troppo poche.

Ci sono molte cose da fare, alcune delle quali anche un po' noiose. Ad ogni modo, cercate di organizzarvi al meglio in modo da trovare il tempo per fare tutto e per dedicarvi anche a voi stessi e ai vostri affetti.

5° Pesci: coloro i quali hanno vissuto un periodo un po' burrascoso dal punto di vista sentimentale, potranno finalmente ritrovarsi.

In ambito professionale, invece, è importante mettere le cose in chiaro sin dal primo momento. Non accettate tutto senza controbattere.

Oroscopo primi quattro segni in classifica

4° in classifica Toro: in amore sono previste delle nuove conoscenze, una di esse potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Lasciatevi cogliere dai colpi di scena e agite in totale libertà.

3° Gemelli: le stelle sono dalla vostra parte, specie per quanto riguarda le faccende di cuore. Non lasciatevi tediare da coloro i quali proveranno a dissuadervi dai vostri scopi. Guardate dritti la meta e non accettate distrazioni scomode.

2° Scorpione: l'oroscopo del 27 ottobre denota una giornata molto interessante dal punto di vista delle emozioni.

Siete pieni di carisma e fascino, pertanto, risulterà davvero difficile resistervi. Approfittate di questa fase per avanzare qualche richiesta in più.

1° Cancro: sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti molto importanti. Finalmente potreste ricevere qualche risposta che aspettavate da tempo e la cosa non potrà che farvi piacere. Anche in amore questo è un bel momento, osate.